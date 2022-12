2022 en revue : 9 choses qui se sont produites pour la première fois cette année

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les taux de fécondité élevés dans certains pays ont contribué à faire passer la population mondiale à plus de huit milliards d'habitants.

L'année 2022 a été marquée par divers événements sans précédent - et tous n'ont pas eu lieu sur notre planète !

D'un "record de multiplication" à un voyage profond dans notre passé, voici quelques-uns des événements marquants qui ont retenu notre attention.

La Nasa dévie un astéroïde

L'agence spatiale américaine a réussi à modifier la trajectoire d'un astéroïde après l'avoir délibérément percuté avec un vaisseau spatial le 28 septembre. La collision avait pour but de tester si les roches spatiales susceptibles de menacer la Terre pouvaient être écartées en toute sécurité. C'est possible.

Des microplastiques sont détectés dans le sang humain

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les effets des microplastiques dans le corps ne sont pas connus.

Une étude publiée dans la revue Environment International en mars dernier a révélé la présence de microplastiques dans les échantillons de sang de 80 % des personnes testées.

Les microplastiques sont de petits morceaux de plastique de moins de 5 mm de long. Ils sont créés lorsque de plus gros morceaux de plastique se décomposent dans le sol ou dans la mer et polluent l'environnement.

Les effets des microplastiques sur l'organisme ne sont pas connus, mais les chercheurs ont déclaré que les nouveaux résultats étaient préoccupants et que les microplastiques pouvaient endommager les cellules humaines.

Une Coupe du monde de premières

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'arbitre française Stéphanie Frappart est entrée dans l'histoire de Qatar 2022 en devenant la première femme à arbitrer un match de la phase finale de la Coupe du monde.

La Coupe du monde masculine de la Fifa 2022 restera dans l'histoire pour une série d'événements sans précédent.

Pour commencer, c'était la première édition du tournoi à être organisée par un pays arabe ou musulman - le Qatar.

Elle a également marqué les débuts d'une femme en tant qu'arbitre principal d'un match, lorsque la Française Stéphanie Frappart a arbitré le match de la phase de groupes entre l'Allemagne et le Costa Rica.

En effet, Stéphanie Frappart était capitaine d'une équipe d'arbitres exclusivement féminine, qui comprenait également les arbitres adjointes Neuza Back (Brésil) et Karen Medina (Mexique).

Autre première, l'impressionnant parcours du Maroc jusqu'en demi-finale, le meilleur résultat jamais obtenu par une nation africaine (et arabe). Et puisque nous parlons de jalons, Qatar 2022 a été l'étape qui a enfin vu Lionel Messi soulever le trophée de la Coupe du monde pour la première fois après cinq tentatives !

Nous sommes huit milliards... et nous continuons à compter

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il a fallu 12 ans pour que l'humanité passe de sept à huit milliards d'individus.

15 novembre 2022. C'est la date à laquelle la population mondiale a dépassé pour la première fois les huit milliards d'habitants, selon l'ONU.

"Cette croissance sans précédent est due à l'augmentation progressive de la durée de vie humaine en raison des améliorations apportées à la santé publique, à la nutrition, à l'hygiène personnelle et à la médecine. Elle est également le résultat de niveaux élevés et persistants de fécondité dans certains pays", a expliqué l'agence dans un communiqué.

Toutefois, l'ONU a signalé que si la population mondiale a mis 12 ans pour passer de sept à huit milliards, il lui faudra au moins 15 ans pour atteindre le prochain milliard, car les taux de natalité collectifs semblent ralentir.

Un vaccin contre le paludisme qui "change le monde"

Crédit photo, Katie Ewer Légende image, Des essais avec le nouveau vaccin ont eu lieu au Burkina Faso.

Des scientifiques de l'Université d'Oxford ont annoncé en septembre qu'ils avaient mis au point un vaccin contre le paludisme susceptible de "changer le monde". Ce nouveau vaccin, qui devrait être mis sur le marché l'année prochaine, s'est révélé efficace à 80 % contre cette maladie mortelle, qui tue environ 400 000 personnes par an.

Les scientifiques ont également annoncé que leur vaccin était bon marché.

Le paludisme est l'une des principales causes de mortalité infantile dans le monde et le développement de vaccins contre cette maladie est extrêmement difficile, car le parasite qui en est responsable est complexe et insaisissable. Il s'agit d'une cible en mouvement constant, qui change de forme à l'intérieur du corps, ce qui le rend difficile à immuniser.

LeDuc entre dans l'histoire des Jeux olympiques et du genre

Crédit photo, Getty Images Légende image, LeDuc (à droite) est devenue la première personne transgenre à participer aux Jeux olympiques d'hiver.

Le patineur artistique américain Timothy LeDuc est devenu la première personne transgenre à participer aux Jeux olympiques d'hiver, qui se sont déroulés en février à Pékin.

LeDuc n'a pas remporté de médaille et a terminé septième dans l'épreuve de patinage en couple avec Ashley Cain, mais il a eu un impact dans le monde entier.

Nous avons voyagé plus loin dans le temps - grâce au télescope James Webb

Crédit photo, NASA Légende image, JADES-GS-z13-0 est la "galaxie la plus lointaine" confirmée à ce jour.

Le télescope James Webb n'a pas hésité à faire les gros titres en 2022. Depuis qu'il est devenu opérationnel en juillet, il a fourni des images étonnantes de l'univers.

L'une d'entre elles était l'instantané le plus profond de notre univers à ce jour, notamment JADES-GS-z13-0, une galaxie âgée de plus de 13 milliards d'années et datant des "tout premiers jours" de l'après-Big Bang.

Ce qui apparaît comme une faible tache est la "galaxie la plus lointaine" confirmée à ce jour par des mesures de référence.

La première personne de couleur emménage au 10 Downing Street

Crédit photo, Getty Images Légende image, Rishi Sunak est entré au 10 Downing Street en tant que PM le 25 octobre.

Le Royaume-Uni a établi un certain nombre de records concernant les premiers ministres en 2022 : les 45 jours de Liz Truss au pouvoir ont été le plus court mandat jamais effectué en tant que Premier ministre. Une étape plus positive a été franchie par son successeur : Rishi Sunak est devenu la première personne de couleur à occuper ce poste le 25 octobre.

Nous avons vu des bactéries sans microscopes

Crédit photo, Jean-Marie Volland Légende image, Le filament de T. magnifica a la taille et la forme d'un cil humain.