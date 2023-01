" Grossophobie " : les femmes qui luttent contre le préjugé

Camilla Veras Mota

BBC Brésil

il y a 13 minutes

Légende image, Rayane dit qu'elle a cessé de prendre le bus au Brésil à l'âge de 14 ans parce que les transports publics ne sont pas toujours adaptés aux personnes de grande taille.

"C'est étrange, même si c'est si proche de ma maison, ce n'est qu'il y a cinq ans que j'ai commencé à revenir ici pour aller à la plage".

Rayane Souza a grandi sur une île de Vitória, la capitale de l'État brésilien d'Espírito Santo. Ses parents possèdent une maison à Ilha do Boi, un quartier aisé qui offre certaines des meilleures vues sur la ville.

Nous nous sommes rencontrés sur le rivage pour parler de la "gordofobia", une expression en portugais qui décrit la discrimination à l'égard des personnes de grande taille et qui peut être traduite grossièrement par "Grossophobie".

Sensibilisation à ce qu'est la "grossophobie"

Elle est l'une des fondatrices de Gorda na Lei ("Les gros dans la loi"), un groupe activiste qui sensibilise le public à ce sujet et met en relation des avocats et des victimes de préjugés qui souhaitent obtenir une réparation juridique.

Le Brésil est peut-être connu pour le stéréotype des corps "bronzés et prêts pour la plage", mais c'est aussi un pays où des militants proposent - et adoptent - des lois visant à rendre les villes plus accessibles à toutes les morphologies, où des avocats portent des affaires de discrimination devant les tribunaux, notamment sur le lieu de travail, et où les femmes célèbrent la beauté des grandes tailles dans les concours de beauté.

Pendant que Rayane parle à la BBC sur un banc public face à l'océan, son petit ami prend des photos. Tout part sur Instagram, où la désormais influenceuse partage son quotidien avec plus de 18 000 abonnés.

Cette version d'elle-même, âgée de 32 ans, est à des kilomètres de la fille qui a passé 11 ans sans même mettre un pied à la plage.

"Pendant mon adolescence, j'invoquais toutes les excuses possibles pour éviter les sorties à la plage avec mes amis. Je disais que j'avais mes règles, que j'étais malade... et quand ça ne marchait pas, j'étais la seule personne que l'on voyait porter un pantalon legging noir et une chemise ample, assise dans le sable."

"J'ai été grosse toute ma vie. J'étais une enfant grosse, une adolescente grosse. J'étais habituée à entendre des commentaires sur mon poids."

Mais elle dit que quelque chose a changé quand elle est allée à l'université.

Expérience traumatisante

En 2012, un groupe de camarades de classe de Rayane a créé un groupe WhatsApp pour commenter sa silhouette.

Ils récupéraient des photos de ses médias sociaux et faisaient des remarques méchantes sur son physique. À un moment donné, l'un des élèves s'est senti coupable et lui a dit ce qui se passait.

Mais c'est cette expérience traumatisante qui lui a fait changer de point de vue.

Pour faire face à la douleur, la désormais influenceuse a découvert le mouvement body positive, un concept né aux États-Unis dans les années 70 qui met l'accent sur "le soin de soi, l'amour de soi et l'acceptation de soi".

"Quand j'ai compris ce qu'était la "grossophobie", j'ai compris une grande partie de ce qui m'est arrivé tout au long de ma vie. Ce n'était jamais ma faute, c'était celle de la société."

Légende image, Rayane et Mariana se sont rencontrées à la faculté de droit et ont créé un groupe de campagne pour aider à lutter contre la grossophobie.

En 2019, elle a demandé à son amie Mariana Oliveira, une avocate reconnue dans le domaine des droits humains, de créer un groupe de campagne.

Elles reçoivent environ 70 messages par mois de personnes qui veulent obtenir réparation ou simplement partager leur histoire.

Selon les statistiques officielles, il y a plus de 1 400 affaires ouvertes mentionnant la fatphobie rien que dans les tribunaux du travail brésiliens.

Discrimination sur le lieu de travail

La grossophobie n'est pas un crime dans le pays, mais il existe des moyens légaux d'engager des poursuites, par exemple en attaquant une personne en justice pour diffamation, calomnie ou même harcèlement moral, explique Mariana.

Elle mentionne un cas particulier dans lequel un propriétaire d'entreprise a conditionné le versement de la prime d'une de ses employées à sa perte de poids.

"Il l'a même fait monter sur une balance", raconte-t-elle.

Les juges ont statué en faveur de l'employée et fixé la réparation à environ 1 800 dollars - l'un des montants les plus élevés enregistrés au Brésil dans une affaire de fatphobie, mais qui reste une petite somme forfaitaire par rapport à d'autres décisions du système judiciaire brésilien.

Pour sa défense, l'entrepreneur a déclaré qu'il lui avait dit de perdre du poids car "il la considérait comme sa fille et voulait le meilleur pour elle".

Dans leur décision, les juges ont écrit que rien dans leur interaction ne ressemblait à une relation père-fille et ont résumé leur étonnement : "Les faits qui ressortent de cette procédure sont surréalistes, bien qu'indiscutables".

Même si le nombre d'affaires portées devant les tribunaux a augmenté, Rayane et Mariana affirment que beaucoup de personnes ne veulent toujours pas demander réparation, car elles veulent éviter de revivre le traumatisme.

C'est le cas d'une femme d'Espírito Santo qui est restée coincée dans un tourniquet de bus pendant quatre heures et a dû être retirée par les pompiers.

"Les gens prenaient des photos et se moquaient d'elle, postant des vidéos sur les médias sociaux", raconte Rayane.

Les tourniquets sont un gros problème pour les personnes de grande taille au Brésil. Rayane a cessé de prendre le bus à l'âge de 14 ans, après être restée coincée alors qu'elle se rendait au centre-ville de Vitória.

"Je suis assez privilégiée pour pouvoir prendre un taxi ou me rendre moi-même là où je veux aller. Mais ce n'est pas la réalité pour la plupart des Brésiliens."

Faire des changements

Légende image, Cette salle de classe à Recife fournit une chaise qui peut être utilisée par des enfants plus grands.

Selon elle, certaines lois doivent changer pour rendre la ville plus accessible et confortable pour les personnes de toutes tailles.

En ce qui concerne le bus spécifiquement, l'influenceuse pense qu'une solution facile serait de permettre aux passagers d'embarquer par la porte arrière - aujourd'hui, les gens doivent le demander comme une faveur au conducteur, parfois sans succès.

L'un des endroits du Brésil où un changement de politique a été effectué est Recife, une autre ville portuaire, à 1 500 km au nord.

Adoption de projets de loi contre la grossophobie

Deux projets de loi contre la fatphobie ont été adoptés l'année dernière : l'un institue une journée de sensibilisation et l'autre rend obligatoire l'achat par les écoles de pupitres plus grands pour les élèves - au moins un par classe.

"J'ai entendu beaucoup d'histoires de personnes qui avaient subi tant d'humiliations au cours de leur scolarité. Des gens qui devaient se rendre tous les jours dans le bureau du directeur pour prendre une chaise d'adulte", explique la conseillère Cida Pedrosa, qui a proposé le projet de loi.

Selon elle, les initiatives visant à rendre la ville plus inclusive pour les personnes de toutes tailles sont aussi importantes que celles visant à lutter contre l'obésité et à promouvoir une alimentation saine ou l'exercice physique.

"Une chose n'est pas nécessairement liée à l'autre. Nous avons l'obligation de fournir des aliments sains aux élèves des écoles publiques et d'encourager les gens à avoir un mode de vie sain. Mais en même temps, nous ne pouvons pas continuer à reproduire l'idée que les gros sont malades", ajoute-t-elle.

C'est aussi pour cela que Carol Stadtler fait campagne. Elle fait partie du groupe Bonita de Corpo (Beau Corps), qui s'est associé à la conseillère municipale Cida Pedrosa pour faire adopter la nouvelle législation.

Légende image, Un concours de beauté pour personnes de grande taille se déroule désormais à Recife.

Selon elle, les personnes de grande taille sont souvent stéréotypées comme paresseuses, ce qui les freine dans le milieu professionnel, et sont considérées comme individuellement responsables de leur situation - alors que dans le monde d'aujourd'hui, où beaucoup occupent des emplois mal payés et doivent faire des heures de trajet dans les mégapoles, avoir l'argent nécessaire pour manger des fruits et légumes et trouver le temps de faire de l'exercice peut être un privilège.

"C'est structurel, les gens grossissent, et nous devons faire face à cette situation".

Les chiffres officiels montrent que la moitié des Brésiliens sont en surpoids et qu'un sur quatre est considéré comme obèse.

Il n'est pas facile de perdre du poids - et l'évolution en est en partie responsable. Tout au long de l'histoire, l'humanité s'est davantage affamée qu'elle n'a vécu dans l'abondance, une dynamique qui a contribué à programmer notre corps pour qu'il augmente notre appétit lorsqu'il s'amenuise, explique le médecin Lúcia Cordeiro.

La composante psychologique peut également jouer contre nous - environ 30 % des personnes obèses dans le pays souffrent de troubles du comportement alimentaire, explique la spécialiste en endocrinologie. C'est pourquoi le traitement nécessite souvent l'intervention de professionnels de la santé mentale.

Enfin, 30 % des cas sont dus à des facteurs génétiques.

Légende image, Le groupe de campagne Bonita de Corpo veut rendre les villes plus accessibles.

Le Dr Cordeiro explique que l'obésité est une maladie inflammatoire associée à un large éventail de pathologies, du cancer à l'insuffisance cardiaque en passant par l'apnée du sommeil.

Pourtant, une personne peut être en surpoids ou obèse et être considérée comme en bonne santé.

"Et aussi le contraire : vous pouvez être mince et en mauvaise santé", a déclaré l'experte à la BBC dans sa clinique de Recife.

"Nous évaluons la santé globale du patient. S'il est en surpoids mais ne souffre pas d'hypertension, de diabète ou de troubles lipidiques, il peut être classé comme un patient en bonne santé."

Selon elle, l'augmentation de l'obésité est un problème de santé publique auquel il faut s'attaquer. Mais cela ne signifie pas que la société ne doive pas s'adapter pour rendre la vie plus confortable aux personnes de grande taille ou pour lutter contre la discrimination. Le monde a besoin des deux, dit-elle.

"Nous devons dire à la société d'essayer de vivre une vie saine, mais nous devons faire attention à la manière dont nous envoyons le message, afin qu'il ne se transforme pas en préjugés, en grossophobie."

De retour à Vitória, Rayane dit que beaucoup de gens ont "peur d'aller chez le médecin". La BBC a entendu de nombreuses histoires de personnes à qui on a dit qu'elles devaient maigrir, quels que soient leurs symptômes ou les raisons qui les ont poussées à consulter un médecin. Beaucoup disent qu'il n'est pas rare de se faire carrément humilier par des professionnels de la santé.

Mais l'influenceuse est actuellement à la recherche d'un médecin "empathique" pour l'aider à manger plus sainement. Elle et son fiancé Thiago prévoient d'avoir un bébé, et elle veut que la grossesse se déroule aussi bien que possible.

"Je veux améliorer ma qualité de vie, manger plus sainement. Si je perds du poids dans le processus, tant mieux, mais ce n'est pas mon objectif principal. Je crois que l'on peut avoir un corps gros et une grossesse saine."

Selon elle, l'une des plus grandes idées fausses que les gens ont sur les groupes anti-fatphobie est l'idée que les militants prônent un mode de vie malsain.

Ce qu'ils veulent, dit-elle, c'est rendre les villes plus accessibles, que les médecins traitent leurs patients avec dignité et que les gens aient des chances équitables sur le marché du travail.