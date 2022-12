Pelé : comment la star brésilienne s'est imposée comme une légende du football

Phil Dawkes

BBC Sport

il y a 18 minutes



Alors que le bus de l'équipe du Brésil traverse les rues de Mexico en route vers le stade Azteca pour la finale de la Coupe du monde de 1970, les joueurs à bord jouent de la samba en utilisant n'importe quelle surface disponible comme instrument.

En tête avec sa percussion se trouve l'ailier Jairzinho, El Huracán, auteur d'un but dans chacun des cinq matchs de son équipe jusqu'à présent dans le tournoi, tous gagnés.

Ajouté Roberto Rivelino, le milieu de terrain offensif et auteur du premier des 15 buts qui les ont menés en finale ; Carlos Alberto Torres, le capitaine brillant et volontaire qui a aidé à repousser l'Angleterre championne en phase de groupes ; Gérson, Tostão, Clodoaldo et les autres, superstars de ce côté incomparable, en route vers l'immortalité.

Il y a trop de bruit pour que quiconque entende la chute d'un maraca. Les joueurs sont trop occupés à chanter et à rêver de gloire pour prêter attention à l'homme qui l'a laissé tomber intentionnellement.

Pelé, le meilleur joueur du monde, le talisman de l'équipe, est accroupi, caché, les larmes coulant sur son visage.

La star brésilienne est décédée le 29 décembre à l'âge de 82 ans. Mais sa légende demeure, marquée par autant de moments glorieux que ceux qui ont abouti à la victoire du Brésil en Coupe du monde 1970.



Edson Arantes do Nascimento, mondialement connu sous le nom de Pelé, n'a connu que le succès durant les huit premières années de sa carrière internationale.

Il n'avait que 16 ans lorsqu'il a fait ses débuts comme buteur pour le Brésil en 1957 , face à l'Argentine, rien que ça.

En moins d'un an, il a marqué deux fois en finale contre la Suède, pays hôte, alors que son pays remportait sa première Coupe du monde.

Quatre ans plus tard, au Chili, une blessure réduirait son temps de jeu, mais pas sa légende, alors que le Brésil enchaînait les victoires consécutives dans le plus grand tournoi du monde.

Il était, sans aucun doute, le meilleur footballeur de la planète : rapide, fort, doué, intelligent, improvisateur et désintéressé . C'était une star mondiale, que les foules affluaient pour voir. Il aimait le jeu et le jeu l'aimait.

Mais cela a eu un coût. Il va devenir une cible et, en 1966, il va découvrir que d'autres acteurs du sport ne sont pas prêts à tolérer son génie.

C'est à Goodison Park, le siège de l'Everton Football Club, qu'une grande partie de son amour du jeu lui sera enlevée - littéralement expulsée.

Le défenseur portugais João Morais s'inscrit dans une longue lignée de joueurs chargés de neutraliser Pelé par tous les moyens nécessaires lors de cette Coupe du monde.

Les supporters brésiliens ont montré leur soutien à Pelé lors de la Coupe du monde de la FIFA au Qatar.

Son acte le plus brutal est un coup de pied par derrière qui fait trébucher Pelé, suivi d'un coup de pied de face qui laisse l'attaquant brésilien gravement blessé. Le match s'est soldé par une défaite 3-1.

Ce résultat confirme l'élimination du Brésil en phase de groupe et met fin à huit ans de possession brésilienne du trophée Jules Rimet.

Pelé l'a décrit plus tard dans son autobiographie comme "un échec total et honteux".

"Tout le monde pensait que nous allions gagner facilement. Mais notre préparation n'a pas été planifiée avec la même humilité qu'en 1958 ou 1962. Nous commencions déjà à perdre le titre avant même de mettre les pieds en Angleterre."

Ce fut un coup dur pour le Brésil.

Le pouvoir de Pelé est allé bien au-delà de ses capacités sur le terrain. Ayant émergé dans une zone défavorisée d'un vaste pays multiculturel, il représentait une force unificatrice.

C'était un symbole d'espoir

Il était l'homme que le Congrès avait déclaré "trésor national non exportable" lors d'une session d'urgence lorsque les clubs italiens étaient partis à sa recherche alors qu'il était adolescent.

Son importance en tant que dirigeant a continué de croître à une époque d'instabilité et d'incertitude, le pays étant sous régime militaire après le coup d'État de 1964.

Le temps peut aider à guérir de nombreuses blessures et à voir les choses en perspective.

Le retour

Lorsque l'attention s'est tournée vers une Coupe du monde, Pelé était un homme différent de celui laissé sous le choc en Angleterre.

La paternité avait contribué à apaiser son mécontentement à l'égard du football, tandis qu'une tournée en Afrique avec Santos et le fait d'avoir été témoin des foules immenses qui se sont rassemblées pour le voir - un homme noir - et son équipe lui ont donné une nouvelle perspective sur son importance en tant que modèle .

Il débordait également de confiance renouvelée après plusieurs saisons solides au club au cours desquelles il avait porté son total de buts en carrière à 1 000.

Au Brésil, cet exploit a eu un accueil épique et la nouvelle a fait la une des journaux avec l'alunissage d'Apollo 12.

Pelé n'était pas non plus à l'abri de la peur la plus atroce de toutes les stars du sport : ne pas terminer sa carrière "en perdant".



Convaincu de revenir dans l'équipe nationale sur la promesse d'une meilleure préparation - plus l'introduction de cartons jaunes et rouges pour le tournoi au Mexique - la décision de Pelé a d'abord été justifiée par une campagne de qualification stellaire.

Il a contribué six des 23 buts marqués par une équipe établie et brillante qui a remporté six des six matchs sous l'entraîneur João Saldanha.

Cependant, la confiance tranquille a rapidement cédé la place au chaos , avec une Saldanha erratique apparemment déterminée à défaire le bon travail accompli.

Il a développé des stratégies douteuses, notamment lors d'une défaite contre l'Argentine, et a interrogé Pelé.

Le combat le plus malavisé a été celui qu'il a eu avec le général Emílio Garrastazu Médici, le président de facto du Brésil, qui n'a pas apprécié qu'on lui dise de rester en dehors des affaires de l'équipe nationale.

Saldanha a été limogé peu de temps après et a dirigé une grande partie de sa virulence vers le numéro 10.

Il a d'abord affirmé que Pelé était myope (ce qui était vrai mais ne nuisait clairement pas à son jeu), puis a déclaré sans fondement qu'il n'était pas en forme et souffrait d'une "maladie grave".

Pelé était populaire au Mexique. Une précédente visite à Guadalajara avec l'équipe nationale avait provoqué la fermeture de presque toute la ville. Un théâtre, par exemple, a accroché une pancarte qui disait : "Aujourd'hui ! Nous ne travaillons pas parce que nous allons voir Pelé".

Mais le pays était politiquement instable dans les années 1970.

L'arrestation par la police d'un groupe de guérilleros formés à Cuba a conduit à la découverte d'un éventuel complot visant à kidnapper la star brésilienne avant la Coupe du monde.

En conséquence, dans les semaines qui ont précédé le tournoi, le Brésil s'est entraîné dans un camp fortifié, patrouillé jour et nuit par des policiers et des gardes armés, Pelé lui-même se cachant derrière un cercle de protection partout où il allait .

Que cela n'ait pas eu d'impact préjudiciable était en partie dû à la planification, remontant aux matches amicaux disputés au Mexique dès 1968 et à trois mois et demi de préparation dédiée avant le tournoi, dont 21 jours d'entraînement en altitude.

La victoire 4-1 lors des débuts contre la Tchécoslovaquie au stade Jalisco a été une libération, non seulement pour Pelé, mais pour une équipe concentrée et affûtée.



Mexico 1970 a été une explosion de couleurs et aucune équipe n'avait une palette plus riche que le Brésil.

Dans un tournoi télévisé - en direct et en couleur pour la première fois - pour un public mondial qui, un an auparavant seulement, avait vu Neil Armstrong poser le pied sur la Lune, le mouvement de ballet et l'habileté sublime de ces costumes jaune canari vibrant et bleu cobalt étaient un pas de géant dans un nouveau monde de football audacieux et brillant.

Autorisé à utiliser son indépendance, son intelligence et ses compétences par le successeur de Saldanha, Mario Zagallo - un ancien coéquipier de Pelé en 58 et 62 - que le football brésilien était censé attaquer.

Bénéficiant d'une pléthore de numéros 10, Zagallo a trouvé le moyen de les accueillir tous : Jairzinho et Rivelino dans des rôles larges et polyvalents, Tostão en tant que faux 9 et Gérson jouant plus profondément au milieu de terrain.

Au centre de tout cela se trouvait Pelé, un aimant pour le ballon sur le terrain et pour les yeux .

Chaque touche significative, chaque précipitation en avant mijote avec intention et possibilité.

Son jeu avait toujours été axé sur le contrôle, le rythme, la puissance et la vision, mais ici, ils se sont combinés en parfaite synchronisation avec son évolution en tant que joueur.

En 58, il était vert, en 62, il était blessé, en 66, il était gêné, mais en 1970, il était expérimenté et en forme, libre et concentré. C'était un Pelé sans défaut et il a ébloui comme jamais auparavant.

Le match d'ouverture est une réfutation féroce de tous ceux qui l'avaient donné pour mort, y compris l'entraîneur tchécoslovaque Jozef Marko.

De cette rencontre, beaucoup se souviennent non pas du but marqué par Pelé, mais de celui qui a manqué : un terrible tir du milieu de terrain qui est passé à quelques centimètres du but.

L'attaquant a admis plus tard qu'il avait planifié le mouvement à l'avance après avoir noté que les gardiens de but européens avaient tendance à être en tête.

Son seul regret était de ne pas l'avoir gardé pour un adversaire plus illustre, comme celui qui est au coin de la rue.

L'Angleterre était le point de référence à atteindre au Mexique en 1970.

Ils étaient les derniers champions et pour beaucoup, ils s'étaient renforcés au cours de ces quatre années.

Pour le Brésil, c'était une "finale avant la finale". Pour Pelé, c'était aussi un obstacle émotionnel à surmonter.

En 1966, l'Angleterre célébrait son premier trophée alors que Pelé était chez lui, soignant son corps meurtri et sa fierté.

Pour cette raison, 1970 a été le jeu dans lequel, symboliquement, il a pu se débarrasser de toute la frustration des quatre années précédentes .

Pelé n'a pas déçu dans un match de grande qualité mais aussi âprement disputé.



Alan Mullery, l'homme chargé de garder Pelé, a admis plus tard qu'il avait frappé fort l'attaquant pour essayer de le faire tomber, mais qu'il était physiquement et mentalement fort.

Dans son autobiographie, Nobby Stiles, qui a regardé le match depuis le banc ce jour-là, a écrit : « C'était pour le moins décourageant de voir la facilité avec laquelle Pelé s'est débarrassé de son marqueur. Mullery a essayé à plusieurs reprises de lui prendre le ballon. ."

Seulement deux fois, cependant, Pelé a complètement échappé à l'attention obstinée de l'efficace Mullery. Le premier a abouti sans doute au plus grand arrêt de tous les temps, le second a réglé la partie.

Jairzinho a marqué le but vainqueur pour le Brésil, mais c'est grâce à l'habileté de Tostão, qui a dépassé trois défenseurs anglais avant de tirer un centre, et à la vision de Pelé, qui avec un mouvement fluide dans la surface a touché le ballon vers sa droite, parfaitement dans la trajectoire du marqueur.

"Lorsque le Brésil a marqué le but de la victoire, nous avons vu un autre aspect vital du jeu de Pelé : l'humilité ", a déclaré Stiles.

"Il s'est exprimé le mieux dans sa compréhension des besoins de l'équipe. Pelé a éliminé deux défenseurs anglais avec une simple passe à Jairzinho. C'était du pur Pelé", a-t-il déclaré.

"Ses performances au Mexique ont sûrement représenté son meilleur moment : vous avez vu un talent qui avait perfectionné tous les éléments essentiels pour gagner au football.

"Si une simple passe fonctionnait mieux pour l'équipe, il le ferait. Ce n'est que s'il était sous pression et qu'il manquait d'autres options qu'il lancerait une initiative agressive.

"Il était à la fois le moteur et le cœur du Brésil, tout en étant l'incarnation du magnifique sentiment de ce pays pour le jeu."

Le Brésil a refusé de se reposer sur ses lauriers.

Une victoire 3-2 sur la Roumanie, avec deux buts de Pelé via un coup franc féroce et une finition propre et basse, les a vus en tête du groupe et aller en quart de finale contre le Pérou.

Ce serait un match pour l'histoire, une rencontre de rivaux sud-américains partageant les mêmes idées, combattant le feu par le feu.

Les Péruviens avaient l'avantage d'avoir un connaisseur de l'équipe brésilienne à la barre avec Didí, l'ancien coéquipier de Pelé lors des Coupes du monde 1958 et 1962. Mais les Brésiliens avaient plus de puissance d'attaque et s'imposaient 4-2.

C'était un Brésil unifié , une famille.

En dehors du terrain, un rituel nocturne avait commencé, dirigé par le pieux catholique Pelé.

Les joueurs se rassemblaient pour prier pour les malades, les pauvres, les victimes de la guerre en cours au Vietnam, mais jamais pour la victoire. Pour ce faire, ils devraient tuer un démon du passé.

Pelé avait 9 ans lorsque le Brésil s'est incliné face à l'Uruguay - l'un de ses grands rivaux - lors de la finale de la Coupe du monde de 1950 à domicile.

Ce qui avait commencé comme une journée d'espoir et de joie - le pays vivant au son des pétards et des radios hurlantes - s'est terminé dans le désespoir et le silence.

En revenant de jouer dans la rue avec un ballon fait d'une chaussette remplie de papier et attachée avec une ficelle, Pelé trouva son père en train de pleurer.

Dondinho , un joueur de football semi-professionnel talentueux, avait nourri l'amour du football de son fils en lui transmettant technique et sagesse.

Dans la chambre de son père, il a regardé une image de Jésus sur le mur. "Si j'avais été là, je n'aurais pas laissé le Brésil perdre", a-t-il déclaré. "Si j'avais été là, le Brésil aurait gagné."

Vingt ans plus tard, il a tenu sa promesse

Ça n'a pas bien commencé. L'Uruguay a mené la demi-finale à Guadalajara après 20 minutes. Cependant, le Brésil a alors commencé à dominer le match et, à une minute de la mi-temps, Clodoaldo a égalisé avec son premier but international.

Un Uruguay épuisé et blessé s'est effondré lorsque Jairzinho a donné l'avantage au Brésil à 15 minutes de la fin.

À la minute 89, une passe bien ciblée de Pelé à Rivelino à l'entrée de la surface a porté le score à un puissant 3-1.

Et il était encore temps pour une dernière fanfare du numéro 10.

Dans les arrêts de jeu, un ballon en profondeur de Tostão à Pelé le laissa devant le gardien uruguayen Ladislao Mazurkiewicz à l'orée de la surface, mais au lieu de toucher le ballon, il choisit de le laisser suivre, échappant au gardien.

Contraint de tirer rapidement avant l'arrivée d'un défenseur uruguayen, le tir est passé de peu à côté des trois bâtons.

Le résultat du match a tenu la promesse de Pelé à son père et a laissé le Brésil à 90 minutes de la gloire.



Les larmes aux yeux et le rythme répétitif de la batucada de ses coéquipiers remplissant ses oreilles, Pelé se calme.

Ce n'est pas le moment de douter. Il est le plus établi des joueurs de son pays, un double champion du monde, un leader.

Après avoir entrepris un tel voyage pour arriver ici, vous ne devez pas trébucher maintenant.

Il reprend son hochet, se relève et rejoint l'orchestre mobile qui serpente dans les rues de Mexico.

Quelques heures plus tard, un photographe capte une image des équipes du Brésil et d'Italie alignées dans le stade Azteca avant le début de la finale, avec 100 000 supporters qui leur crient dessus de toutes parts.

Dans ce document, le visage de presque tous les joueurs est tourné vers l'avant et concentré, chaque tendon apparemment étiré pour contrôler les nerfs.

L'exception est Pelé, qui regarde à sa gauche, directement dans l'objectif de la caméra, avec un calme et une confiance infaillibles.

L'Italie a commencé par jouer serré, son solide catenaccio faisant son travail.

Mais à la 18e minute, un centre parfait de Rivelino au second poteau trouve Pelé dans la surface, qui saute plus haut que l'Italien Tarcisio Burgnich et d'une tête précise ouvre le score pour le Brésil.

Avant la pause, un revers. La défense brésilienne dérape, Roberto Boninsegna sort du chaos et envoie le ballon dans un filet non protégé.

Pas de panique à la pause. Le Brésil est l'équipe la plus fraîche après la demi-finale marathon de l'Italie contre l'Allemagne de l'Ouest quatre jours plus tôt. Ils ont le talent et le plan tactique pour en profiter.

Il est 66 minutes au compteur lorsque Gérson récupère le ballon à l'entrée de la surface et décoche un tir de la main gauche d'Enrico Albertosi et dans le filet.

Peu de temps après, une passe en avant de Gérson rencontre la tête de Pelé, qui se relève une fois de plus derrière le dupé Burgnich, sautant sur ses talons et dirigeant le ballon vers Jairzinho, qui complète une série de buts à chaque match du tournoi. .

Pendant les 15 minutes suivantes, le carrousel des chemises jaunes danse autour d'un ennemi abattu.

Les Italiens prient pour le coup de sifflet final lorsqu'un jeu commencé par Tostão et suivi par Clodoaldo, Rivelino, Jairzinho et Pelé se termine à la 10e en tirant un ballon parfait pour Carlos Alberto à insérer dans le coin le plus éloigné du filet et sceller un 4-1 .

C'est une œuvre d'art. Perfection. Un objectif qui montre tout ce que représente le Brésil : travail d'équipe, compétence, improvisation, précision et planification .

Zagallo avait identifié la gauche italienne comme un domaine à exploiter, mais même lui n'aurait pas pu imaginer qu'ils le feraient avec une si belle cruauté.

Une fois de plus, à un moment crucial, Pelé. Son aide si simple mais exacte dans son exécution. Son altruisme n'a jamais été mieux illustré.

De retour aux vestiaires, Pelé cherche la solitude du carnaval qui se déroule autour de lui et se rend sous la douche pour prier. Il avait terminé sa carrière internationale dans la gloire et pour cela il tenait à lui dire merci .

La paix n'a pas duré longtemps. Un journaliste se fraye un chemin et s'agenouille devant lui pour s'excuser des doutes qu'il avait laissés dans la presse sur l'attaquant avant le tournoi.

Pelé l'oblige à se lever. "Seul Dieu peut pardonner", lui dit-il. "Et je ne suis pas Dieu."

Quelque temps plus tard, alors que la poussière était retombée sur Mexico 1970 et que les exploits de Pelé avaient déjà commencé à s'infiltrer dans la légende, Burgnich, l'homme chargé d'essayer de le marquer en finale, a été interrogé sur l'expérience.

"Je me suis dit avant le match: 'Il est fait de chair et de sang, tout comme moi'", a-t-il déclaré. "J'avais tort".

