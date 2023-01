Pelé en Afrique : L'homme, le mythe, la légende

Par Maher Mezahi

Journaliste sportif



Crédit photo, Alamy Légende image, Pelé a visité le Kenya et l'Ouganda dans les années 1970.

Étant l'une des toutes premières jeunes superstars sportives noires de l'ère de la télévision, Pelé a attiré l'amour et l'affinité des Africains à travers le continent.

Alors que les mouvements de décolonisation balayaient l'Afrique à la fin des années 1950 et au début des années 1960, Pelé a été invité par des pays nouvellement indépendants à jouer dans des matches amicaux prestigieux avec son club du Santos FC et l'équipe nationale brésilienne.

Dans son autobiographie, Pelé a déclaré que les décennies suivantes et les voyages répétés qui ont suivi sur le continent africain "ont changé non seulement ma vision du monde, mais aussi la façon dont le monde me percevait".

L'auteur de l'Almanach du FC Santos, Guilherme Nascimento, a souligné à juste titre que les voyages en Afrique étaient "si pleins d'histoires qu'il n'y a pas de frontière claire entre la légende et la réalité".

Son séjour en Algérie, par exemple, ressemblait à un film.

En 1965, le jeune homme de 24 ans arrive alors que le réalisateur Gillo Pontecorvo tourne La Bataille d'Alger.

En conséquence, il était parfaitement normal de voir des chars de combat traverser Alger du centre-ville à la Casbah.

Le président algérien, passionné de football, Ahmed Ben Bella, a programmé deux matches amicaux pour l'occasion, l'un à Oran le 15 juin et l'autre dans la capitale, Alger, quatre jours plus tard.

Cependant, le 17 juin, le propre ministre de la Défense de Ben Bella, Houari Boumediene, a mené un coup d'État, renversant le président et annulant le deuxième match.

Certains journalistes et historiens crédibles pensent que Boumediene a peut-être utilisé l'agitation autour de l'arrivée de Pelé comme distraction afin de mener à bien son coup d'État.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pelé et l'ancienne star du football camerounais Samuel Eto'o saluent les fans lors d'un match hommage à Nelson Mandela en 2007.

Les multiples visites de Pelé au Maroc ont été beaucoup moins tumultueuses, mais tout aussi légendaires.

On a dit qu'il avait des mots très gentils pour la délégation marocaine à la Coupe du monde de 1970 au Mexique, car ils étaient la première nation africaine à s'être qualifiée pour une Coupe du monde depuis l'Égypte en 1934.

Lors d'un autre voyage, il aurait parlé de Larbi Ben Barek, un de ses contemporains marocains, qui a joué pour l'Olympique de Marseille et l'Atletico Madrid.

"Si je suis le roi du football, alors Ben Barek est le dieu", aurait-il déclaré.

Six capsules de bouteilles pour voir Pelé

Les voyages de Pelé au Nigeria et en République démocratique du Congo sont également devenus emblématiques.

Au cours des deux voyages, il a été crédité de manière apocryphe d'avoir instillé la paix dans le pays qui l'accueillait.

La guerre civile nigériane a fait rage de 1967 à 1970, mais lorsque Pelé s'est rendu en 1969 pour jouer dans un match d'exhibition contre l'équipe nationale nigériane, il a été affirmé qu'un cessez-le-feu de 48 heures avait été déclaré.

"Je ne suis pas sûr que ce soit complètement vrai", a déclaré Pelé dans son livre.

"Mais les Nigérians se sont certainement assurés que les Biafrans n'envahiraient pas Lagos pendant que nous étions là-bas", a-t-il dit, rappelant une énorme présence militaire. Il n'y avait cependant aucune chance que cela se produise, car les séparatistes du Biafra étaient à au moins 500 km (310 miles) et repoussés par l'armée.

En 1976, la société américaine de boissons gazeuses Pepsi a exploité la popularité de Pelé sur le continent et a parrainé un voyage en Afrique de l'Est au Kenya et en Ouganda pour la star à la retraite.

Là, "Le Roi" a commercialisé avec succès la boisson et a organisé différents camps de football pour les jeunes joueurs des deux pays.

Au Kenya, les fans ont été admis sur le site en présentant des capsules de la boisson non alcoolisée - six pour adultes, trois pour enfants.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pelé avec le président gabonais Ali Bongo lors du dévoilement de sa statue en 2012

Au fil des ans, Pelé s'est également rendu au Mozambique, en Égypte, au Soudan, au Sénégal et au Ghana.

Outre les visites de haut niveau, le symbole de Pelé signifiait beaucoup pour les footballeurs en herbe à travers l'Afrique.

"Quand je suis arrivé en Europe, nous les Africains n'avions que Pelé, Mohamed Ali et Eusébio comme stars visibles", a déclaré l'ancien footballeur malien Salif Keita.

L'un des footballeurs les plus influents du Ghana, Abedi "Pele" Ayew, a même été surnommé d'après la légende du football brésilien.

"Personnellement, j'ai été immensément inspiré par sa grandeur, et lui être comparé et porter son nom emblématique tout au long de mon temps de jeu et au-delà, est un privilège absolu et un honneur inestimable", a-t-il déclaré à la BBC.

Pelé a toujours été un partisan du progrès africain lors des tournois de la Coupe du monde de la FIFA.

Sa prédiction apocryphe au milieu des années 1970 selon laquelle une équipe africaine gagnerait le tournoi avant l'an 2000 est toujours un sujet brûlant avant le coup d'envoi de chaque tournoi.

Il est normal que son dernier message sur les réseaux sociaux comprenne quelques mots de félicitations pour la Coupe du monde historique du Maroc au Qatar.