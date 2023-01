Guerre Ukraine - Russie : Le règne des oligarques ukrainiens est-il terminé ?

Pendant des décennies, les hommes d'affaires ukrainiens super riches ont exercé un énorme pouvoir économique et politique dans leur pays. Cependant, depuis l'invasion russe, les oligarques les plus tristement célèbres d'Ukraine ont perdu des milliards de dollars de revenus.

Il possède non seulement d'énormes pans de l'industrie sidérurgique et charbonnière dans l'est du pays, notamment l'aciérie Azovstal, aujourd'hui en ruines, mais aussi le Shakhtar Donetsk FC, l'une des meilleures équipes de football du pays, et, jusqu'à récemment, l'une des principales chaînes de télévision du pays.