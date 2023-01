Nutrition : les 5 principaux avantages de l'huile d'olive pour la santé

il y a 50 minutes

Qu'est-ce que l'huile d'olive ?

Les huiles non raffinées sont pures et non traitées, ce qui signifie qu'aucune chaleur ou produit chimique n'a été utilisé dans le processus d'extraction. Cela donne une huile plus pure au goût plus prononcé. Les huiles raffinées ont été traitées pour éliminer tout défaut, et sont généralement plus claires et plus douces au goût.