Funérailles de Benoît XVI : Ces 3 raisons pour lesquelles le service et l'enterrement ne ressemblent à aucun autre

il y a 19 minutes

Elle aura lieu ce jeudi dans la basilique Saint-Pierre de Rome, l'un des temples les plus sacrés de l'Église catholique et un important lieu de pèlerinage.

Le pape François, chef actuel de l'Église, présidera les rites funéraires du pape émérite Benoît XVI, décédé la veille du Nouvel An à l'âge de 95 ans.

Aucun autre pape ne s'était retiré depuis Grégoire XII en 1415, et Benoît XVI était le premier à le faire volontairement depuis la démission de Célestin V en 1294.

La décision de M. Ratzinger - en raison d'une mauvaise santé aggravée par le poids de la charge papale - est également la raison pour laquelle sa veillée funèbre et son enterrement sont sans précédent.

1. Officiée par un pape

Et c'est François qui, pour la première fois dans l'histoire, officiera en tant que pape les funérailles d'un autre pape.

Il devint ainsi Célestin V. Cependant, il se rendit rapidement compte que la tâche était trop lourde pour lui et, après seulement six mois, il décida de démissionner et de retourner à sa vie recluse.