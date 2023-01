Guerre Ukraine - Russie : 5 questions clés pour analyser ce qui pourrait se passer en 2023

il y a 25 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Que réserve l'année 2023 à la population ukrainienne assiégée ?

2023 sera-t-elle une année d'escalade, de résolution ou d'impasse brutale dans la guerre en Ukraine, qui marquera son premier anniversaire en février ? Steve Rosenberg, rédacteur en chef pour la Russie, et Jeremy Bowen, rédacteur en chef international, ont fait part de leurs réflexions à l'émission Today de la BBC.

Après des mois de combats épuisants et de pertes catastrophiques des deux côtés, y a-t-il un signe que le président russe Vladimir Poutine se lasse du combat ?

Steve Rosenberg : "Pas de lassitude, non - pas de signe. Le discours du président russe à l'occasion du Nouvel An nous donne une bonne idée de la situation actuelle de Vladimir Poutine, de ce qu'il pense et de la direction qu'il souhaite donner à la Russie en 2023.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Vladimir Poutine prononce son discours du Nouvel An entouré de personnes en uniforme.

"En effet, alors qu'il prononçait son discours, des hommes et des femmes en uniforme se tenaient derrière lui, l'air sombre. C'était une image frappante qui disait à la nation : 'Voici votre pays maintenant. C'est la Russie de 2023 - un pays en guerre".

Bien qu'il ne l'appelle pas encore une guerre, [c'est] un pays où tout est orienté vers la victoire militaire sur l'Ukraine, sur l'OTAN, sur l'Occident et où chacun ici est censé soutenir ces objectifs et être prêt à faire le sacrifice ultime - pas de débat, pas de discussion à ce sujet, rassemblement autour du drapeau, rassemblement autour de moi, votre chef.

Ce n'étaient que des images et quand vous écoutez ce qu'il a réellement dit - pas de rameaux d'olivier, pas de compromis, pas de "trouvons un moyen de nous sortir de ce pétrin".

C'est un président qui a l'intention de s'assurer la victoire, soit parce qu'il croit vraiment que la victoire est possible, soit parce que Poutine sait qu'il est tellement impliqué maintenant qu'il n'y a pas de retour possible pour lui et que sa seule option est de continuer dans l'espoir que quelque chose change à son avantage."

Et les Ukrainiens ? Poursuivront-ils leurs efforts ?

Crédit photo, Reuters Légende image, Les systèmes d'armes sophistiqués des États-Unis et de l'OTAN, comme ce système de roquettes d'artillerie à haute mobilité (Himars), ont grandement aidé l'Ukraine dans son effort de guerre.

Jeremy Bowen : "[Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a parlé de] récupérer leurs terres perdues - et il inclut la Crimée, la grande province qu'ils ont perdue en 2014.

Zelensky s'est révélé être un excellent chef de guerre, mais la question de savoir ce qu'ils peuvent réaliser militairement dépend du soutien de l'OTAN et surtout de ce qu'ils obtiennent des États-Unis - les armes sophistiquées dont ils disposent, comme le système de missiles Himars, ont fait beaucoup de dégâts.

Mais le président Biden, à Washington, a suivi un chemin assez prudent qui consiste essentiellement à ne pas laisser l'Ukraine perdre et à la soutenir pour qu'elle puisse remporter des victoires, mais sans pousser la Russie dans un coin tel que ces menaces nucléaires pourraient se concrétiser.

Aujourd'hui, les Ukrainiens se rendent compte que pour reconquérir leur territoire, ils ont besoin d'une puissance de frappe beaucoup plus importante. Lorsque j'étais en Ukraine la dernière fois, au moment où les Russes se retiraient de la ville de Kherson, dans le sud du pays, tous les commandants de la région à qui j'ai parlé m'ont dit que, pour gagner la guerre comme ils le souhaitent, ils avaient besoin d'une puissance de frappe beaucoup, beaucoup plus importante en termes de chars modernes et d'avions, et c'est le genre de choses qu'ils n'obtiennent pas".

Le soutien étranger à l'Ukraine va-t-il diminuer ?

Crédit photo, Reuters Légende image, En novembre, le général américain Mark Milley a exprimé des doutes quant à la possibilité de reconquérir la Crimée par les Ukrainiens.

Rosenberg: "Je pense que cela fait partie des calculs de [Poutine], car aussi mal que les choses se soient passées pour lui depuis le 24 février de l'année dernière, il croit encore qu'il a de fortes cartes en main et il croit, je pense, que l'Occident se lassera de cette guerre et réduira son soutien à l'Ukraine.

Toutes sortes de rumeurs et de spéculations circulent ici, selon lesquelles il pourrait y avoir une nouvelle vague de mobilisation en Russie, on parle d'une possible offensive de printemps de l'armée russe. Les autorités restent optimistes et parlent de victoire."

Bowen: "En novembre, rien moins que le président des chefs d'état-major interarmées américains, le général Mark Milley, a déclaré que la reconquête de la Crimée serait difficile et peut-être qu'il sous-entendait, je pense, pas souhaitable. Il est revenu très rapidement sur ces propos, mais le fait est qu'il les a tenus."

Qu'en est-il du soutien en Russie ?

Rosenberg: "Il y a un décalage entre les messages du Kremlin et les réalités sur le terrain en ce moment.

D'un côté, vous avez Poutine qui rallie la nation dans son discours du Nouvel An, déclarant qu'il va vers la victoire, et quelques minutes plus tard - littéralement - vous avez l'Ukraine qui lance cette frappe dévastatrice à la roquette sur la caserne de Makiivka.

Crédit photo, Reuters Légende image, Ce bâtiment a été touché par une salve de missiles ukrainiens dans la ville de Makiivka, dans le Donbas, tuant au moins 89 soldats russes, selon des responsables russes.

Je parle de déconnexion, mais ce à quoi nous assistons en réalité, c'est à cette réalité parallèle dont nous parlons depuis près d'un an maintenant.

Si vous voulez savoir à quoi ressemble la Russie de 2023, croisez George Orwell avec Lewis Carroll et vous aurez une idée. C'est un mélange vraiment étrange de 1984 et d'[Alice] à travers le miroir, où tout est à l'envers, à l'endroit et à l'envers : la guerre est la paix, l'ignorance est la force.

Le Kremlin a construit ce genre de réalité alternative qu'il promeut et pousse du matin au soir dans les médias d'État, où la Russie est présentée comme la victime et l'Ukraine et l'Occident comme les agresseurs qui ont déclenché la guerre."

L'une ou l'autre des parties est-elle prête à commencer à chercher un accord ?

Bowen: "Y a-t-il une sorte de zone d'atterrissage, en ce moment même, pour des négociations ? Je ne le pense pas, car Poutine croit soit qu'il peut gagner, soit qu'il doit continuer de toute façon.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Après tant de souffrances, Jeremy Bowen estime que les dirigeants ukrainiens ne sont pas d'humeur à être forcés à faire des concessions.

Et les Ukrainiens croient qu'ils peuvent gagner et, après avoir perdu tant de sang et absorbé tant de dégâts, ils n'accepteront pas d'être manœuvrés pour faire des concessions qu'ils ne veulent pas.

Le ton de Zelensky a changé depuis le début de la guerre. En mars, au cours des premières semaines où la capitale semblait réellement menacée par les Russes, il tenait des propos tels que : "Les vies sont importantes, plus importantes, peut-être, que le territoire".