80e anniversaire de Nikola Tesla : Comment l'homme qui a inventé le futur a rendu nos vies plus faciles

Par Petra Zivic

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Les inventions de Nikola Tesla ont permis de livrer ce texte à l'appareil sur lequel vous le lisez.

"Je ne vois pas Tesla uniquement comme un père de l'électricité ou de la communication mondiale", explique l'historien et cinéaste Michael Krause à la BBC. "Il avait des idées qui étaient en avance sur son temps - c'était un visionnaire qui a apporté sa contribution à l'évolution de l'humanité".

Articles recommandés :

Mais à la fin des années 1890, alors que Tesla se promenait sur la scène du Columbia College de New York en tenant des tubes lumineux dans ses mains pour présenter son transformateur oscillant nouvellement inventé, le monde était encore en grande partie dans l'obscurité.

L'électricité était l'affaire du futur et la plupart des gens devaient se rendre dans des lieux où elle était exposée pour la voir en action", décrit l'historien Iwan Rhys Morus dans son livre "Nikola Tesla and electrical future".

Mais cela allait bientôt changer.

Lumières vives

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'inventeur Nikola Tesla (1856-1943) lors d'une conférence à Paris.

Nikola Tesla est né en 1856, dans l'empire autrichien des Habsbourg (sa ville natale de Smiljan se trouve aujourd'hui en Croatie, bien que sa famille soit serbe), mais il allait partir, jeune homme, pour les lumières vives d'une métropole du Nouveau Monde.

Lorsqu'il arrive à New York en 1884, c'est pour travailler pour le célèbre inventeur et homme d'affaires Thomas Edison.

"Il venait d'un monde ancien et est devenu l'un des protagonistes des temps modernes", a indiqué M. Krause.

Lorsqu'il a posé le pied sur le sol américain, l'ingénieur électrique et mécanique - et futuriste - n'avait que quelques centimes en poche et le projet d'une machine volante, selon une autre biographe, Inez Whitaker Hunt.

Mais ce n'est pas une machine volante qui a rendu Tesla célèbre. Pendant des années, il avait perfectionné les moteurs à courant alternatif.

Et il est arrivé aux États-Unis exactement au bon moment, alors qu'une lutte entre différents types de courant venait de prendre vie.

Électrifier le monde

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tesla assis dans son laboratoire de Colorado Springs avec son "émetteur grossissant" en 1899.

Le monde se développe et a besoin de plus d'énergie. Une course s'engage donc pour trouver le moyen le plus efficace de produire et de transporter l'électricité pour alimenter les machines et allumer les lumières.

"Il y avait deux systèmes concurrents de transmission électrique", a expliqué M. Morus à la BBC.

La bataille opposait un entrepreneur et ingénieur américain, George Westinghouse, et le patron de Tesla, Thomas Edison, pour déterminer si le courant alternatif (CA) ou le courant continu (CC) serait utilisé pour la transmission de l'électricité.

L'entreprise de Thomas Edison investissait dans le courant continu, qui ne circule que dans un seul sens et sur de courtes distances, à une seule tension.

Le courant alternatif, quant à lui, circule dans plusieurs directions, peut atteindre de plus grandes distances et les tensions peuvent être augmentées ou diminuées. Comme il peut parcourir de plus grandes distances, il apporte de l'énergie à davantage d'endroits.

Crédit photo, Museum of Nikola Tesla, Belgrade Légende image, Les cendres de Tesla et ses effets personnels sont aujourd'hui conservés au musée Nikola Tesla de Belgrade, en Serbie.

"C'est un peu comme comparer un cheval et un buggy à un avion à réaction", a déclaré Mark Cypher, biographe de Tesla, au podcast historique Witness de la BBC.

Lorsque Tesla est arrivé à New York, il avait déjà un "avion à réaction" dans sa poche - il avait expérimenté le courant alternatif en travaillant en Europe et avait construit son premier moteur à induction en 1883.

Mais comme Edison insiste sur la transmission du courant continu, les deux hommes se séparent et Westinghouse achète bientôt les droits de brevet du système de transformateurs et de moteurs à courant alternatif de Tesla.

La conception de Tesla permettait de transmettre l'énergie sur de grandes distances de manière rentable, et elle est toujours utilisée aujourd'hui.

Tesla, l'homme de spectacle

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une statue de Tesla dans son ancien centre de recherche dans l'État de New York.

"Nous utilisons toujours l'électricité en courant alternatif, et le processus de production et de transport de l'énergie électrique est toujours basé sur les idées de Tesla", a indiqué à la BBC Ivana Zoric, conservatrice au musée Nikola Tesla de Belgrade.

En effet, le système de Tesla reste la principale méthode de production, de transmission et de distribution de l'énergie électrique et de nombreux appareils électriques actuels reposent sur une autre de ses inventions.

"Les moteurs à induction étaient très innovants à cette époque et aujourd'hui, ils sont toujours utilisés dans l'industrie et dans de nombreux appareils ménagers - même dans les voitures électriques", a expliqué M. Zoric.

En 1891, il a inventé la bobine Tesla, un dispositif qui émet de magnifiques courants volants d'énergie électrique, pour tenter de transmettre l'électricité sans fil. Elle aussi est encore utilisée aujourd'hui dans les postes de radio et de télévision et autres équipements électroniques.

Deux ans plus tard, Tesla et Westinghouse remportent l'appel d'offres pour l'éclairage de l'Exposition universelle de Chicago, qui célèbre le 400e anniversaire de la découverte de l'Amérique par les Européens, et Tesla devient une superstar.

"Lorsque les gens se sont rendu compte de la puissance de l'invention, Tesla s'est vu confier la construction d'une centrale électrique aux chutes du Niagara", a signalé M. Zoric.

C'était la première centrale hydroélectrique au monde et Tesla possédait neuf des treize brevets utilisés pour la construire.

"Les gens savaient qui était l'incroyable M. Tesla, et il en a profité", a affirmé M. Morus.

Il a rapidement créé son propre laboratoire et a commencé à expérimenter dans le domaine de la communication sans fil et de la transmission d'énergie.

Il ouvre également ses portes au public, démontrant ainsi son sens aigu du spectacle, selon Morus.

"Il essayait de vendre sa vision unique de ce genre de monde sans fil et d'énergie libre, et il essaie de se vendre comme l'individu qui va être capable d'offrir ce futur."

Un avenir sans fil

Crédit photo, Getty Images Légende image, Tesla a ouvert les portes de son laboratoire à la presse, afin de promouvoir ses travaux sur l'énergie sans fil.

Alors que le monde s'en remettait à l'envoi de messages en les transmettant par des fils, Tesla a commencé à expérimenter la transmission de signaux sans fil.

Mais pour toutes ses nouvelles expériences, il avait besoin de fonds, qu'il a réussi à obtenir au début des années 1890 auprès du financier américain J.P. Morgan, et il a commencé à construire sa tour de diffusion mondiale sans fil à Long Island.

Son grand objectif était de fournir une communication mondiale - un système sans fil qui permettrait une communication vidéo et vocale mondiale instantanée, où l'information serait disponible pour tout le monde, partout.

Mais Morgan a ensuite retiré son soutien.

"Malheureusement, son plus grand rêve, le système international permettant de fournir aux gens de l'électricité et des systèmes de communication, n'a pas abouti parce qu'il n'y était pas encore ou parce que la technologie n'y était pas", a souligné M. Klause.

Tesla a continué à travailler sur divers projets, mais il manquait souvent de fonds et nombre de ses idées sont restées dans ses notes, car il n'a pas compris que la science et l'ingénierie sont des processus hautement collaboratifs impliquant de nombreuses personnes.

"Tesla a commis l'erreur cardinale. Il pensait vraiment qu'il était le seul à pouvoir réaliser l'avenir électrique. La collaboration et le travail avec d'autres personnes ne l'intéressaient pas", a confié M. Morus.

Il est devenu célèbre en tant qu'excentrique, un homme obsédé par la phobie des microbes dont les spéculations sur la communication avec d'autres planètes ont été vertement critiquées.

Décès de Tesla

Crédit photo, Musée Nikola Tesla, Belgrade Légende image, Le musée Nikola Tesla de Belgrade abrite aujourd'hui un grand nombre de ses objets personnels.

Tesla est mort en 1943 dans une chambre d'hôtel de New York où il avait passé la dernière décennie de sa vie.

"En 1951, les affaires de Tesla ont été expédiées à Belgrade, en Serbie, grâce aux efforts de son neveu", a précisé M. Zoric.

Quatre ans plus tard, le musée Nikola Tesla a ouvert ses portes à Belgrade et il attire toujours des milliers de visiteurs chaque année. Il attire également des centaines de chercheurs, car il abrite 160 000 documents de Tesla, dont des plans, des croquis et des photographies.

Et si les archives de Tesla sont accessibles en ligne, nombre de ses effets personnels restent dans les coffres, car le musée ne dispose pas d'un espace d'exposition suffisant.

"Nous conservons actuellement le lit de Tesla, son réfrigérateur, sa garde-robe, 13 de ses costumes, 75 cravates, plus de 40 paires de ses gants, entre autres choses", a indiqué M. Zoric. "Nous espérons que nous pourrons les exposer une fois que nous aurons un espace plus grand".

Crédit photo, Musée Nikola Tesla à Belgrade Légende image, Les effets personnels de Tesla, y compris les meubles qu'il utilisait dans une chambre d'hôtel où il a passé la dernière décennie de sa vie, au musée.

En 1956, un an après l'ouverture du musée, une unité permettant de mesurer la force des champs magnétiques a été baptisée du nom de Tesla.

Des rues, des écoles et un aéroport en Serbie portent son nom et, en Serbie comme en Croatie, Tesla figure sur les billets et les pièces de monnaie.

Le célèbre constructeur automobile américain porte le nom de l'inventeur et en 2018, SpaceX a lancé une voiture Tesla Roadster vers Mars à bord de la fusée Falcon heavy.

Mais que penserait Tesla de notre avenir ?