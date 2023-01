Le film "Titanic" nazi, une histoire de propagande, d'excès et de tragédie

Par Fernando Duarte

BBC World Service

il y a 23 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le régime nazi a commandé un film coûteux sur la tragédie du Titanic, à des fins de propagande.

Le naufrage du Titanic est un thème cinématographique populaire - qui peut oublier la production de Leonardo Di Caprio et Kate Winslet, sortie en 1997 et plusieurs fois récompensée par un Oscar ? Mais il y a quatre-vingts ans, la tragédie en mer a également inspiré un film de propagande nazi coûteux, que relativement peu de gens ont vu - et qui mettait en scène un navire aussi malchanceux que le Titanic lui-même...

Au début de 1942, le SS Cap Arcona a connu des jours meilleurs.

Surnommé le "Queen of the South Atlantic", ce paquebot autrefois magnifique et luxueux rouille dans une base navale allemande de la mer Baltique. Deux ans plus tôt, le navire avait été réquisitionné par la marine d'Adolf Hitler et transformé en caserne pour les marins, après avoir été dépouillé de ses aménagements clinquants.

Mais la même année, le Cap Arcona est sorti de l'ombre pour être littéralement placé sous les feux de la rampe : grâce à ses similitudes de conception avec le RMS Titanic, il a été mis en vedette dans une production nazie sur la tristement célèbre tragédie en mer.

Ne lésiner sur aucune dépense

Le naufrage du Titanic n'était déjà pas un sujet nouveau à l'époque : les premiers films sur la tragédie avaient été projetés dès 1912, année où le navire avait sombré dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord, lors de son voyage inaugural.

Mais Joseph Goebbels, le célèbre ministre de la Propagande d'Adolf Hitler, était tombé sur un scénario présentant une version très différente des événements : il décrivait l'accident comme le résultat de la cupidité des Britanniques et des Américains.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le SS Cap Arcona, qui était l'un des paquebots les plus luxueux du monde, est devenu un accessoire dans un film de propagande nazie.

"Goebbels et les Nazis avaient déjà produit des centaines de films de propagande, mais cette fois-ci, ils voulaient quelque chose de différent", explique à la BBC le professeur Robert Watson, historien américain et auteur de "The Nazi Titanic", un livre sur le Cap Arcona.

"En 1942, l'Allemagne faisait face à des revers considérables dans la guerre, et Goebbels pensait qu'il était important de marquer des points sur le front de la propagande", rappelle-t-il.

L'éminent responsable nazi avait été particulièrement décontenancé par le succès de Casablanca. Sorti la même année, ce drame romantique hollywoodien au succès retentissant a popularisé un puissant récit antifasciste, ce qui a poussé le propagandiste allemand à agir.

Avec sa version "nazifiée" de la tragédie du Titanic, Goebbels rêve de faire goûter aux Alliés leur propre médecine.

Il ne voulait lésiner sur aucune dépense pour faire cette "réponse" à Casablanca, notamment en utilisant leur propre réplique du Titanic, le "Cap Arcona", ajoute le professeur Watson.

"Les navires étaient fondamentalement les mêmes, à l'exception du fait que le Cap Arcona avait trois cheminées, une de moins que le Titanic. Mais il en a eu une fausse, pour le tournage".

À une époque de difficultés au milieu de l'effort de guerre, Goebbels a alloué des fonds énormes pour la production. Dans son livre, le professeur Watson affirme que le Titanic avait un budget de quatre millions de reichsmark - l'équivalent d'environ 180 millions de dollars US (environ 95 milliards 967 millions de francs CFA) aujourd'hui, ce qui en fait l'un des films les plus chers jamais réalisés.

Des centaines de soldats ont été retirés de la ligne de front pour servir de figurants et le film mettait en scène certaines des stars les plus célèbres d'Allemagne, comme Sybila Schmidt.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Herbert Selpin, le réalisateur du film, est mort dans des circonstances mystérieuses pendant le tournage, après s'être brouillé avec Goebbels.

La production, cependant, est chaotique. Des soldats harcèlent les actrices et la panique règne, avec la crainte que les décors illuminés soient la cible de bombardements des Alliés.

Des problèmes plus graves se posent également : Herbert Selpin, le réalisateur affecté au projet, se brouille avec les responsables nazis et, après avoir critiqué leur ingérence dans le calendrier de tournage, il est arrêté et interrogé par Goebbels lui-même.

Il a ensuite été retrouvé pendu dans sa cellule de prison.

Des libertés avec l'intrigue

L'accident est présenté comme la conséquence de la cupidité des propriétaires britanniques du Titanic, malgré les efforts d'un seul membre d'équipage allemand pour ralentir le navire pendant la traversée des eaux glacées de l'Atlantique Nord.

À la fin, un message épilogue affirme en allemand que la mort de plus de 1 500 passagers est "une condamnation éternelle de la quête sans fin du profit par la Grande-Bretagne".

"Il existe des films de propagande nazie dont le message est beaucoup plus subtil", explique l'historien allemand Alex Von Lunen.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'affiche du film nazi de 1943 sur le Titanic.

"Ce film Titanic montre en quelque sorte l'illusion de certains Nazis sur ce que la propagande pouvait faire. Ils pensaient vraiment quelque chose du genre 'nous pouvons encore gagner cette guerre si nous rallions le peuple'. Et ce qui s'est passé avec le film plus tard le rend vraiment plus intéressant."

Von Lunen fait référence à la façon dont Goebbels, qui avait donné son feu vert à la production, a fini par interdire sa diffusion dans les cinémas allemands après avoir regardé le produit final.

Le responsable nazi estimait que les scènes de la tragédie étaient si réalistes qu'elles allaient fomenter la panique à une époque où les civils allemands vivaient dans la crainte des raids aériens.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La version nazie du Titanic met en scène un officier allemand fictif et héroïque, joué par Hans Nielsen.

"L'officier allemand fictif à bord du Titanic, dans le film, désobéit à ses supérieurs parce qu'il pensait qu'ils avaient moralement tort, ce qui posait également problème. Ce n'était pas un message que les Nazis voulaient envoyer aux officiers allemands", explique Von Lunen.

Dans son livre, le professeur Watson note que le film n'est initialement sorti que dans les territoires occupés par l'Allemagne et qu'il n'a pas été montré en Allemagne avant 1949, date à laquelle il a été redécouvert dans les archives nazies.

"Mais malgré son message politique, le film est impressionnant d'un point de vue technologique", soutient le professeur Watson.

"Et le plus grand exemple est que 'A Night to Remember', le film britannique de 1958 sur le Titanic, a utilisé des scènes de la production nazie en raison de sa qualité et de son réalisme."

Tragédie de la vie réelle

Le fait que le film nazi ait fait un flop aurait dû signifier un retour aux oubliettes pour le Cap Arcona.

Mais le navire allait finir par occuper une place encore plus célèbre dans l'histoire : après avoir été utilisé pour évacuer plus de 25 000 soldats et civils allemands de l'avancée des troupes russes sur le front oriental, il était devenu en 1945 un navire-prison amarré dans la mer Baltique pour les détenus déplacés de plusieurs camps de concentration, dans le but de cacher les preuves des crimes nazis.

Crédit photo, KZ-Gedenkstätte Neuengamme (SZ)) Légende image, Le 3 mai 1945, le Cap Arcona et deux autres navires accueillant des prisonniers des camps de concentration ont été attaqués par erreur par des avions alliés, avec des pertes massives en vies humaines.

Selon le professeur Watson, des documents provenant des deux parties au conflit estiment qu'au moins 5 000 personnes se trouvaient à bord du Cap Arcona le 3 mai, lorsque le navire a été frappé par une série de frappes de bombardiers de la Royal Air Force britannique, sur la base de renseignements selon lesquels le Cap Arcona et d'autres navires de la région pouvaient accueillir des officiers SS tentant d'échapper à leur arrestation.

"Moins de 300 personnes ont peut-être survécu. C'est l'un des pires incidents de tir ami jamais enregistrés dans une guerre", dit-il.

Deux autres navires remplissant la même fonction ont également été touchés, ce qui porte à 7 000 le nombre total estimé de victimes.

Il est d'autant plus tragique que le Cap Arcona et les autres navires aient été attaqués quatre jours seulement avant la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne et la fin de la guerre en Europe.