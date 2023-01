Ruée vers l'or : l'encens et la myrrhe somalis en danger

Par Mary Harper

BBC News, Daallo Mountain

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Image d'archives montrant la scène biblique des trois rois mages sur des chameaux.

Les trois rois de la nativité biblique ont apporté trois cadeaux précieux pour marquer la naissance de Jésus, mais une ruée vers l'or moderne au Somaliland met en danger le commerce de l'encens et de la myrrhe.

"L'or, l'encens et la myrrhe apportés par les trois rois mages à l'enfant Jésus venaient certainement d'ici", dit le vieil homme assis dans la poussière, sous un arbre.

J'ai rencontré Aden Hassan Salah sur le mont Daallo, qui fait partie de la chaîne de Golis, à cheval entre la république autoproclamée du Somaliland et l'État du Puntland en Somalie. Les deux territoires revendiquent cette zone.

"On peut voir depuis l'espace les itinéraires des caravanes de chameaux qui, pendant des siècles, les ont transportés d'ici au Moyen-Orient", a-t-il déclaré.

La Bible fait référence à la façon dont ces animaux ont transporté les cadeaux jusqu'à Bethléem, où l'on pense que Jésus est né.

Un homme plus jeune, vêtu d'un sarong et d'un maillot de football de Manchester United, a surgi du sol. Il s'appelle Mohamed Said Awid Arale.

Crédit photo, Mary Harper/ BBC Légende image, La plupart des chercheurs d'or arrivés dans le mont Daallo en 2017 sont d'anciens nomades.

Comme vous le savez certainement, "Puntland" signifie "pays des arômes exquis", a-t-il expliqué.

"Mille cinq cents ans avant la naissance de Jésus, la femme pharaon la plus puissante d'Égypte, Hatchepsout, a fait une célèbre expédition ici. Elle a ordonné la construction de cinq bateaux pour le voyage, les a remplis des trois substances précieuses et a fait voile vers son pays."

"L'or était utilisé pour orner le corps d'Hatchepsout, l'encens était brûlé dans ses temples et la myrrhe servait à la momifier après sa mort."

L'or, l'encens et la myrrhe sont exportés de la région depuis des milliers d'années. Une grande partie de l'encens du monde provient de la Corne de l'Afrique.

Aujourd'hui, l'un des cadeaux apportés à l'enfant Jésus, l'or, sème les graines de la destruction des deux autres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des scènes d'une expédition au royaume de Pount, telles que représentées sur un mur du temple d'Hatchepsout en Égypte.

Les hommes du mont Daallo font partie du problème. Ils ont été le fer de lance d'une ruée vers l'or, qui a débuté il y a environ cinq ans et a entraîné le déracinement d'arbres à encens et à myrrhe, parfois vieux de plusieurs siècles.

"Les chercheurs d'or ont envahi les montagnes", a déclaré Hassan Ali Dirie, qui travaille pour l'organisation environnementale Candlelight.

"Ils coupent toutes les plantes lorsqu'ils dégagent des zones pour l'exploitation minière. Ils endommagent les racines des arbres lorsqu'ils creusent pour trouver de l'or. Ils bloquent les cours d'eau cruciaux avec leurs bouteilles en plastique et autres déchets", a-t-il ajouté.

"Jour après jour, les chercheurs d'or assurent la mort lente de ces arbres anciens. Les premiers à disparaître sont les arbres à myrrhe, qui sont déracinés lorsque les creuseurs nettoient le terrain pour l'exploitation minière à ciel ouvert.

"Les arbres à encens durent un peu plus longtemps, car ils poussent sur les rochers et sont détruits une fois que les mineurs creusent profondément dans la terre", a expliqué Hassan Ali Dirie.

Parfum boisé

Un peu plus haut sur la colline se trouve un village d'encens où les arbres ont été transmis de génération en génération.

Une femme est assise sur une chaise en plastique turquoise sous son porche, entourée d'enfants, de leurs mères et de bébés chèvres.

"Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez", m'a dit Racwi Mohamed Mahamud lorsque je l'ai interrogée sur l'histoire des Rois mages apportant des cadeaux.

"Tout ce que je sais, c'est que ma famille possède ces arbres depuis des centaines d'années. Ils sont transmis de l'arrière-arrière-grand-père à l'arrière-grand-père, au grand-père, au père et au fils."

Racwi Mohamed Mahamud ordonna à un jeune homme d'aller chercher de l'encens récemment récolté sur un arbre. Il sortit en portant un paquet de tissu, le posa sur le sol et l'ouvrit. L'air était rempli d'un délicieux parfum boisé.

Nous avons passé au crible la substance collante pour trouver des pépites d'encens. Celles-ci sont nettoyées, séchées et classées avant d'être vendues à des intermédiaires qui les exportent dans le monde entier pour les brûler dans les églises, les mosquées et les synagogues et pour créer des médicaments, des huiles essentielles, des cosmétiques coûteux et des parfums fins, dont le Chanel n° 5.

Mme Mahamud m'a regardé d'un air absent lorsque je lui ai demandé ce qu'elle pensait du fait que son encens finirait par se retrouver dans des grands magasins de luxe promettant des propriétés anti-âge miraculeuses et des arômes mystérieux et séduisants.

"Cela me semble être une absurdité", a-t-elle répondu.

"Nous brûlons de l'encens pour chasser les mouches et les moustiques. Nous le respirons pour faire disparaître les rhumes et nous le consommons pour soigner les inflammations. C'est tout."

Crédit photo, Mary Harper/ BBC Légende image, Cet arbre d'encens a été surexploité.

Les tireurs et les trieurs reçoivent très peu de l'argent tiré de l'encens, un kilo se vendant entre 5 dollars US (environ 2 700 francs CFA) et 9 dollars US (environ 4 800 francs CFA). Des scandales ont éclaté, impliquant des intermédiaires impitoyables et des sociétés étrangères cupides.

Ils obtiennent un peu plus pour la myrrhe, qui se vend actuellement 10 dollars US (environ 5 400 francs CFA). Comme l'encens, c'est une résine extraite de petits arbres épineux. Elle est utilisée pour embaumer les cadavres et fabriquer des parfums, de l'encens et des médicaments.

On lui prête des vertus antiseptiques, analgésiques et anti-inflammatoires et il est utilisé dans les dentifrices, les bains de bouche et les pommades pour la peau.

Les villageois ont expliqué comment les chercheurs d'or sont arrivés dans leur région avec leurs pelles et leurs pioches.

"Nous avons tenu bon contre eux", a déclaré Mme Mahamud en secouant le poing.

"Nous avons dit : 'Vous êtes venus ici pour votre or jaune brut. Nous avons notre or vert et personne ne peut nous le prendre".

Crédit photo, Mary Harper/ BBC Légende image, La résine d'encens, utilisée dans des parfums comme le Chanel n° 5, se vend entre 5 et 9 dollars US le kilo (environ 2 700 et 4 800 francs CFA).

Les mineurs se sont enfuis et ne sont jamais revenus.

L'atmosphère du village de l'encens était complètement différente de celle de la colonie des chercheurs d'or.

C'était rudimentaire, mais il y avait un sentiment de communauté.

Les gens, jeunes et vieux, se promènent, discutent, boivent du thé et se plaignent de la difficulté à joindre les deux bouts en raison du faible prix de l'encens, surtout en cette période de forte inflation et de sécheresse sévère.

Drogues et taxes djihadistes

Il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce qui était si étrange chez les chercheurs d'or.

J'ai fini par comprendre qu'il n'y avait ni femmes ni enfants.

Crédit photo, Mary Harper/ BBC Légende image, La chaîne de Golis, qui borde le territoire contesté entre le Somaliland et le Puntland, est depuis longtemps une source de richesses.

"Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé à nos familles", a déclaré M. Salah, le vieil homme que j'ai rencontré assis sous l'arbre.

"Nous étions des nomades, mais les interminables saisons des pluies ratées et les sécheresses nous ont obligés à abandonner notre mode de vie traditionnel", témoigne-t-il.

Il a expliqué comment ils sont venus dans les montagnes en 2017 pour chercher de l'or.

"Il n'y avait rien ici lorsque nous sommes arrivés. Ce n'était qu'un lit de rivière asséché. C'est le premier endroit où l'on a trouvé de l'or. Nous l'avons construit pour en faire une sorte de village", a dit M. Salah en montrant quelques cabanes construites avec des bâtons.

J'ai demandé à M. Salah et aux quelques dizaines d'autres hommes assis à ses côtés s'ils préféraient la vie de chercheur d'or à celle de nomade. Ils ont secoué la tête et poussé des cris de rage.

"En tant que nomades, nous avions de la dignité. Nous ne dépendions de personne. Nous vivions avec nos familles, nos chameaux, nos chèvres et nos moutons. Nous ne manquions de rien", a-t-il dit.

"Les chameaux portaient nos abris et nos casseroles. Le bétail fournissait notre nourriture et notre lait. Nous ne pouvons pas manger ou boire l'or que nous trouvons. Il ne peut pas porter nos abris et nos biens."

Crédit photo, Hassan Ali Dirie Légende image, La zone autour des mines est dépourvue de végétation et est la cible des revendeurs de khat et des collecteurs d'impôts djihadistes.

Les mineurs ont expliqué comment ils vendaient le minerai à des négociants qui l'acheminaient clandestinement par voie maritime jusqu'à Dubaï.

L'extraction de l'or ne détruit pas seulement l'environnement, mais leurs vies aussi.

"Nous sommes devenus des toxicomanes. Nous sommes les otages des vendeurs de khat", a déclaré M. Arale, l'homme au maillot rouge de Manchester United, en faisant référence à une feuille narcotique mâchée par de nombreux Somaliens.

"Ils contrôlent nos vies. Nous dépensons tout notre argent en khat au lieu de l'utiliser pour nos familles, qui sont perdues pour nous."

Pendant qu'ils parlaient, un Land Cruiser est entré dans le village. Deux hommes bien habillés sont sortis du véhicule. Les mineurs ont dit qu'ils étaient les revendeurs de khat.

"L'or a aussi ruiné nos vies avec d'autres manières. Il a rendu certains d'entre nous fous, comme notre ami qui a trouvé 50 000 dollars US (environ 26 657 500 francs CFA) d'or et a perdu la tête", a déclaré M. Salah.

M. Dirie, de Candlelight, a expliqué comment l'or détruisait la communauté locale.

"Certaines écoles sont fermées parce que tous les enseignants sont partis rejoindre la ruée vers l'or. Les étudiants partent aussi."

Il a déclaré que des Somaliens d'autres régions venaient dans les montagnes, ce qui a conduit à des affrontements claniques meurtriers.

"Beaucoup de mineurs sont armés. Nous devons faire demi-tour et partir maintenant. Il n'est pas sûr de rester ici pendant une longue période", a-t-il dit.

Les mineurs ont déclaré que les groupes islamistes, al-Shabab et la branche somalienne de l'État islamique, avaient commencé à exiger des taxes aux chercheurs d'or.