Ovidio Guzmán López : qui est ce fils d'El Chapo arrêté à Culiacán au Mexique ?

il y a 50 minutes

Jeudi matin, ils se sont réveillés avec une vague de violence dans leurs rues, avec des blocages et des fusillades entre les forces de sécurité et les membres du crime organisé, alors que les autorités capturaient Ovidio Guzmán López, fils d'El Chapo.

L'opération s'est déroulée près de quatre ans après que Guzmán, considéré comme l'un des chefs du cartel de Sinaloa, a été arrêté au même endroit, avant d'être libéré quelques heures plus tard lors d'une violente riposte des forces armées mexicaines qui a plongé la ville dans le chaos.

Ce jeudi, on a également signalé que des voitures et des camions ont été brûlés autour de Culiacán, et même qu'un avion de ligne a été la cible de tirs, sans qu'il y ait eu des blessés.