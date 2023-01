Nutrition : les 5 bienfaits du pamplemousse pour la santé

Par Nicola Shubrook, nutritionniste

BBC GoodFood

il y a une heure



La nutritionniste Nicola Shubrook nous parle des avantages du pamplemousse pour la santé, de sa riche teneur en vitamines, de ses composés végétaux. Elle a enquêté sur les allégations selon lesquelles il favorise la perte de poids et réduit le cholestérol.

Profil nutritionnel du pamplemousse

Une portion de 80 grammes de pamplemousse frais apporte :

•24 kilocalories

•0,6 gramme de protéines

•0,1 gramme de matières grasses

•5,4 grammes de glucides

•1,4 gramme de fibres

•160 milligrammes de potassium

•29 milligrammes de vitamine C

La moitié d'un pamplemousse frais ou 80 grammes de pamplemousse en boîte compte pour une portion de cinq jours et 150 millilitres de jus de pamplemousse non sucré comptent également, mais une seule fois en raison de sa forte teneur en sucre.



Les cinq principaux avantages du pamplemousse pour la santé

1. Il est riche en antioxydants

Le pamplemousse fournit un certain nombre de nutriments et de composés végétaux bénéfiques et protecteurs, qui ont des propriétés antioxydantes. Cela signifie qu'il aide à protéger les cellules des dommages potentiels causés par des molécules instables appelées radicaux libres.

En particulier, le pamplemousse est une bonne source de bêta-carotène, qui est converti dans l'organisme en vitamine A. On pense qu'il réduit le risque de maladies chroniques, notamment la dégénérescence maculaire. Le pamplemousse est également une source utile de lycopène, qui est associé à un risque réduit de cancer.

2. Il améliore la santé cardiaque

En 2012, l'American Heart Association a publié un rapport selon lequel une alimentation riche en flavonoïdes, des composés présents dans les agrumes, dont le pamplemousse, peut réduire le risque d'accident vasculaire cérébral chez une femme. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour savoir exactement pourquoi.

Le pamplemousse est riche en potassium et en fibres, ainsi qu'en antioxydants protecteurs qui peuvent aider à gérer la pression artérielle et les niveaux de cholestérol. Des études démontrent le rôle bénéfique que le pamplemousse, et plus particulièrement le pamplemousse rouge, peut jouer pour aider à améliorer le taux de cholestérol, notamment chez les personnes souffrant d'athérosclérose.



3. Il peut aider à perdre du poids

Bien qu'il soit peu calorique et riche en fibres, le pamplemousse n'est pas susceptible d'entraîner une perte de poids aussi spectaculaire que celle annoncée dans certains régimes à la mode ; cependant, certaines données suggèrent que la consommation de pamplemousse peut être utile. Une étude japonaise de douze semaines a comparé les effets du pamplemousse à ceux d'un placebo et révèle une réduction significative du poids et de la glycémie chez les sujets étudiés, qui avaient consommé un demi-pamplemousse avant les repas.

4. Il Peut faciliter la gestion de la glycémie

Des études effectuées sur des animaux ont examiné le rôle bénéfique que le jus de pamplemousse peut jouer dans la réduction de la glycémie et l'amélioration de la résistance à l'insuline. Cette hypothèse est étayée par le fait qu'une consommation plus importante de fruits et de légumes verts est associée à une réduction significative du risque de diabète de type 2.

5. Il peut favoriser une meilleure fonction cérébrale

Des recherches prometteuses ont été menées sur le rôle des flavonoïdes dans l'alimentation et l'amélioration de la mémoire et de la cognition, sur la prévention des maladies neurodégénératives aussi. Cependant, il est trop tôt de dire si le pamplemousse, en particulier, a un impact significatif sur la santé du cerveau.



Le pamplemousse peut-il affecter les médicaments délivrés sur ordonnance ?

Le NHS (le système de santé publique du Royaume-Uni) conseille de ne pas consommer de pamplemousse frais ou de jus de pamplemousse avec certains médicaments, car il a été démontré qu'il réduit leur dégradation et leur élimination, ce qui peut entraîner une augmentation des taux sanguins du médicament.

Il s'agit notamment des statines, des inhibiteurs calciques, des immunosuppresseurs, de certains médicaments contre le cancer et de l'Entocort, qui est utilisé pour traiter la maladie de Crohn. Si vous prenez un médicament sur ordonnance, consultez toujours votre médecin avant de consommer du pamplemousse ou du jus de pamplemousse.