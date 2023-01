Nutrition : les 5 bienfaits de l'ananas pour la santé

Par Nicola Shubrook, nutritionniste

BBC GoodFood

il y a 53 minutes

Crédit photo, Leanne Durand / EyeEm

L'ananas regorge de fibres, de vitamines et de minéraux. Il contient une enzyme appelée bromélaïne. Découvrez pourquoi ce fruit tropical est sain.

Qu'est-ce que l'ananas ?

L'ananas (ananas comosus) est un fruit tropical connu pour sa forme emblématique : une sphère de chair sucrée et juteuse, entourée d'une peau dure et segmentée, surmontée d'une touffe de feuilles vertes hérissées. Le fruit est en fait une collection de fleurs, chacune avec son propre œil qui est fusionné autour du noyau, dont la maturation dure trois ans.

Les avantages nutritionnels de l'ananas

Une portion de 80 grammes d'ananas frais apporte :

- 33 kilocalories

- 0,3 g de protéines

- 0,2 g de lipides

- 8,1 grammes de glucides

- 1,3 gramme fibres

- 128 milligrammes de potassium

- 10 milligrammes de vitamine C.

Que vous choisissiez l'ananas frais ou en conserve, une portion de 80 grammes compte pour vos cinq jours. Mais si vous optez pour la variété en conserve, choisissez un produit sans sucre ajouté. Un seul verre (150 millimètres) de jus d'ananas non sucré compte également, mais sachez qu'il est riche en sucres et peut être nocif pour les dents.

Crédit photo, ISSOUF SANOGO

Les cinq principaux avantages de l'ananas pour la santé

1. Il peut faciliter la digestion

Importante source de fibres, l'ananas peut contribuer à la bonne santé du système digestif. En outre, les enzymes contenues dans l'ananas, connues sous le nom de broméline, décomposent les protéines en leurs plus petits éléments constitutifs, à savoir les acides aminés et les peptides. Elles sont actives à la fois dans l'environnement acide de l'estomac et dans les conditions alcalines de l'intestin grêle. Cela en fait une aide digestive extrêmement utile pour ceux qui ne digèrent pas correctement leurs aliments, en particulier pour ceux qui souffrent d'insuffisance pancréatique, une condition dans laquelle le pancréas ne produit pas suffisamment d'enzymes digestives.

Bien que les recherches sur l'effet anti-inflammatoire de la bromélaïne pour soulager les symptômes des maladies inflammatoires de l'intestin, comme la colite ulcéreuse, semblent prometteuses, des preuves supplémentaires sont nécessaires avant que ce bénéfice puisse être prouvé chez l'homme.

2. L'ananas peut favoriser la guérison après une blessure

Un certain nombre d'études suggèrent que la bromélaïne aide à réduire l'inflammation, le gonflement et les hématomes après une blessure ou une opération. Elle peut même s'avérer utile si elle est prise avant une chirurgie dentaire, car elle semble contribuer à réduire la douleur et à apporter un soulagement aussi important que les médicaments anti-inflammatoires.

Des recherches in vitro (menées dans un tube à essai) ont également démontré l'intérêt de la bromélaïne pour la cicatrisation des plaies.

Crédit photo, Camille Delbos/Art In All of Us

3. L'ananas peut aider à soulager les symptômes de l'arthrite

De nombreuses études, remontant jusqu'aux années 1960, ont démontré l'utilité de la bromélaïne pour soulager les douleurs inflammatoires associées à l'arthrite. Elle semble avoir cette action analgésique par une influence directe sur les médiateurs chimiques qui sont impliqués dans notre perception de la douleur.

4. Il peut renforcer l'immunité

Une étude menée pendant neuf semaines, auprès d'écoliers qui mangeaient chaque jour soit une quantité modérée d'ananas en conserve (140 grammes), soit une grande quantité (280 grammes), présentait un risque significativement plus faible de contracter une infection virale ou bactérienne que ceux qui n'en mangeaient pas. En outre, les personnes ayant consommé la plus grande quantité d'ananas avaient quatre fois plus de cellules immunitaires blanches capables de combattre les infections.

Les propriétés anti-inflammatoires de la bromélaïne semblent également précieuses pour aider à moduler le système immunitaire. Elles peuvent être particulièrement utiles pour les personnes souffrant de maladies auto-immunes.

5. L'ananas peut soutenir le système cardiovasculaire

Une fois encore, c'est la bromélaïne qui semble avoir une valeur pour le cœur et le système circulatoire, par son action sur la prévention ou la minimisation de la gravité des crises d'angine de poitrine et des accidents ischémiques transitoires (AIT). On pense également que la bromélaïne peut décomposer les plaques de cholestérol, responsables du durcissement des artères qui peut conduire à une maladie appelée athérosclérose.

Des études sur les animaux suggèrent que la bromélaïne influence également la coagulation du sang en inhibant la production d'une protéine appelée fibrine, qui intervient dans la coagulation du sang.

Crédit photo, Victor Plop / 500px

L'ananas est-il sans danger pour tout le monde ?

À moins que vous ne fassiez une allergie à l'ananas, il est généralement reconnu comme étant sans danger pour la plupart des gens lorsqu'il est associé à un régime alimentaire sain et équilibré. Cependant, le fait de manger ou de boire de grandes quantités peut entraîner des effets indésirables.

Cet article a été révisé pour la dernière fois, le 6 octobre 2021, par Kerry Torrens.