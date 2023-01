Guerre Ukraine - Russie : défier l'assaut russe dans une ville "au bout du monde"

Par Yogita Limaye

BBC News, Bakhmut (Ukraine)

il y a 25 minutes

Légende image, La plupart des personnes restées à Bakhmut sont âgées, comme Anatolay, 86 ans, et cherchent de la nourriture.

"C'est l'opération la plus difficile que j'ai jamais vue. L'ennemi a lancé son plus fort assaut sur Bakhmut. Nous n'avons jamais vu de telles troupes auparavant", témoigne un commandant ukrainien.

Le commandant Skala, comme il souhaite être appelé, contrôle l'opération ukrainienne de défense de la ville de Bakhmut, dans l'est de la région de Donbas, depuis une chambre souterraine située dans une rue anonyme. Il s'agit de l'un des principaux centres de commandement que les militaires ukrainiens ont mis en place dans la ville, et peu de journalistes s'y sont rendus.

Grand et costaud, aux yeux pétillants, il regarde sur un grand écran, au centre de la pièce, les images en direct d'un drone en vol stationnaire, à l'est de la ville.

L'une des unités du bataillon tente de repérer l'emplacement des positions russes, afin d'aider une autre unité qui vient de sortir pour défendre les approches orientales de Bakhmut attaquées.

En plus des forces armées russes, des mercenaires du groupe paramilitaire privé Wagner ont été envoyés par milliers sur les lignes de front autour de Bakhmut.

Légende image, Le commandant Skala opère depuis un centre de commandement souterrain, à Bakhmut.

"Les soldats de Wagner avancent ouvertement vers nous, sous le feu, même s'ils jonchent le terrain de leurs corps, même si sur les 60 personnes de leur peloton, il n'en reste que 20. Il est très difficile de tenir contre une telle invasion. Nous n'étions pas préparés à cela, et nous apprenons maintenant", dit le commandant Skala.

Il ajoute : "Il y a quelques semaines, nous avons perdu des positions sur les approches orientales de la ville parce que l'ennemi nous assaillait constamment. Nous nous sommes déplacés vers les lignes de front secondaires pour sauver nos soldats."

"Nous essayons de travailler intelligemment et de récupérer ces positions. Parfois, il faut se retirer pour attaquer l'ennemi correctement."

Le leader de Wagner, Evgeny Prigozhin, a déclaré que les Ukrainiens avaient transformé chaque maison de Bakhmut en forteresse, et qu'il y avait désormais "500 lignes de défense".

La Russie a utilisé toutes ses forces pour tenter de prendre Bakhmut - une bataille jugée critique pour le pays, qui a perdu du terrain en Ukraine durant ces derniers mois…

La prise de Bakhmut est également importante pour favoriser l'objectif de la Russie de contrôler l'ensemble de la région de Donbas, dans l'est de l'Ukraine.

Légende image, Les bombes ont déchiré les façades des bâtiments, partout à Bakhmut.

Tout au long de notre conversation avec le commandant Skala, des explosions sourdes peuvent être entendues depuis le sol. Dès que vous mettez le pied dehors, le son est assez fort pour vous faire battre le cœur - le sifflement terrifiant des obus qui volent, suivi du boom assourdissant de l'impact.

Et le bruit ne s'arrête jamais, car les bombes continuent de tomber.

Un habitant a décrit la situation comme "la fin du monde". Et il y a des moments où la situation ressemble à cela.

Les bombes ont transpercé le milieu d'immeubles d'habitation, soufflé les façades des bâtiments et créé des cratères au bord des rues. Il était difficile de trouver une fenêtre intacte à Bakhmut. Le sol est jonché de verre brisé et de débris.

C'était autrefois une ville ordinaire et tranquille de l'est, connue pour son vin mousseux. Aujourd'hui, elle est devenue synonyme de guerre et de résistance ukrainienne.

Elle se trouve à un carrefour routier vital, mais au fil des mois, la bataille ici a gagné une importance symbolique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a récemment appelé la "forteresse de notre moral".

Crédit photo, AFP Légende image, Le vieux Anatolay, à l'intérieur du centre de résilience de Bakhmut

Avant la guerre, Bakhmut comptait un peu plus de 70 000 habitants. Il ne reste plus qu'un dixième de ses habitants, pour la plupart âgés ou pauvres.

Alors que les rues sont largement vides, nous voyons des dizaines de civils dans un centre d'aide, appelé ici "centre de résilience".

Il y a de l'électricité et du wi-fi fourni par le système de satellites Starlink d'Elon Musk. Des bénévoles distribuent de petits paquets de nourriture, des médicaments et d'autres fournitures de base. Le centre est chauffé par un poêle à bois.

C'est une bouée de sauvetage pour les habitants de Bakhmut.

Légende image, Le centre de résilience permet aux habitants de la ville de rester au chaud et de recharger leurs téléphones.

Nombreux sont ceux qui se serrent autour de bornes électriques, essayant de recharger leur téléphone.

Ce qui est remarquable, c'est que même lorsque des obus tombent à quelques centaines de mètres du centre, les gens ne bronchent pas. C'est comme s'ils étaient devenus insensibles, à force de fuir les bombes tous les jours.

Le traumatisme est pourtant visible sur de nombreux visages.

Nous avons demandé à Anatolay Suschenko, qui fait la queue pour manger, pourquoi il n'a pas quitté la ville.

"Je n'ai nulle part où aller. Je suis seul. Qui voudrait prendre un homme de 86 ans ? Ici, au moins parfois, quand les soldats jettent de la nourriture ou de la soupe, je la trouve et je la mange. Et j'ai du pain gratuit. De toute ma vie, je n'ai jamais rien vu de tel. Toutes les fenêtres de ma maison ont été soufflées, et le portail a été détruit", a-t-il répondu.

Les gens ont des raisons différentes de rester. Olha Tupikova est assise dans un coin de la pièce, en compagnie de sa fille de 13 ans, Diana.

"Je pense que partout en Ukraine, le danger est le même. Certains de nos voisins sont partis et sont morts ailleurs. Ici, nous avons une maison. Nous avons des chats et des chiens. Nous ne pouvons pas les laisser", dit-elle.

"Notre toit a 21 trous et le garage en a neuf. Je les répare à chaque fois, et j'essaie de réparer les fenêtres aussi. Les trous sont causés par des éclats d'obus. Mais dernièrement, nous avons aussi reçu des pierres qui ont fait des trous de la taille d'une tête", témoigne Olha Tupikova.

Légende image, Olha Tupikova (à gauche) dit ne pas vouloir quitter Bakhmut et y laisser ses chats et ses chiens.

"Nous vivons comme des souris. Nous courons vite pour aller chercher du pain, nous choisissons différents itinéraires pour rentrer à la maison. Avant le lever du soleil, je cherche des planches et des rondins de bois [pour réparer ma maison]. Le soir, je cherche de l'eau, car il n'y a pas d'approvisionnement en eau en ville", a déclaré Olha Tupikova.

"Bien sûr, c'est effrayant. Mais maintenant, nous le faisons à la manière de l'armée, comme des soldats. Nous plaisantons en disant que les chefs cuisiniers ne connaissent rien à la cuisine [comparé à nous]. Nous pouvons faire un repas avec n'importe quoi sur un feu ouvert, ou même avec une bougie."

L'administration locale tente de convaincre les gens de partir.

Dans un endroit de la ville que nous ne pouvons pas divulguer, car cela pourrait compromettre sa sécurité, nous avons rencontré Oleksiy Reva, le maire de Bakhmut depuis trente-trois ans.

"Ce sont ceux qui n'ont pas d'argent et ne veulent pas affronter l'inconnu qui restent. Mais nous en parlons avec eux, parce que la sécurité est le plus important, la sécurité et la paix", a-t-il déclaré.

Nous lui avons demandé pourquoi il continuait à rester. "C'est ma vie, mon travail, mon destin. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Mes parents sont enterrés ici. Ma conscience ne me permet pas de quitter notre peuple. Et je suis sûr que nos militaires ne permettront pas à Bakhmut de tomber", a dit Oleksiy Reva.

Dans les champs à l'extérieur de la ville, nous voyons le travail quotidien nécessaire pour garder le contrôle de la ville.

L'unité de soldats que nous rencontrons essaie de repérer les emplacements russes et de tirer de l'artillerie - des canons D-30 de l'ère soviétique - dans leur direction, afin de permettre à l'infanterie ukrainienne de progresser chaque jour. Mais il n'y a pratiquement aucune avancée.

"L'équipement est obsolète. Il fonctionne bien, même s'il peut être amélioré. Nous devons aussi être très économes avec nos obus et très précis avec nos cibles, pour ne pas manquer de munitions. Si nous avions plus d'équipements et des armes modernes, nous pourrions détruire plus de cibles, ce qui rendrait les choses beaucoup plus faciles pour notre infanterie", déclare Valentyn, l'un des soldats.

L'hiver rend aussi les choses difficiles. Les armes ne fonctionnent pas aussi bien par temps froid, nous disent-ils.

Légende image, Les forces ukrainiennes disent que leurs armes sont obsolètes et qu'elles craignent de manquer de munitions.

"Nous devons simplement surmonter cette période, tenir bon, puis exécuter des contre-offensives et nous battre", a déclaré Yaroslav.

Chaque camp essaie d'épuiser l'autre. C'est une bataille d'endurance.

Comment vous motivez-vous chaque jour, avons-nous demandé. "Nous avons tous des familles auxquelles nous devons retourner. Valentyn vient d'avoir un fils, mais sa famille est en Allemagne, donc il ne l'a pas encore vu", dit Yaroslav alors que Valentyn se fend d'un sourire timide. "Sa motivation est colossale."