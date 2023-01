Le comptage des calories est-il dangereux ?

Nutrition : Le comptage des calories est-il non seulement dépassé mais dangereux ?

il y a 43 minutes

Crédit photo, Getty Images

Le début de l'an est le moment de l'année où certains d'entre nous prennent des résolutions.

Perdre du poids et se mettre en meilleure forme font partie des résolutions les plus populaires prises chaque nouvelle année. Pour y parvenir, nous avons souvent recours à la modération de notre consommation alimentaire et à l'augmentation de notre activité physique.

L'énergie contenue dans les aliments étant mesurée en calories, beaucoup d'entre nous supposent que si nous comptons et réduisons notre apport calorique, nous atteindrons notre objectif de perte de poids.

Articles recommandés :

Mais est-ce la bonne approche, ou est-il temps de la repenser ? Certains experts affirment non seulement que le comptage des calories est une méthode dépassée, mais aussi qu'elle est dangereuse, comme nous l'expliquons ici à travers l'histoire de la calorie.

Qu'est-ce qu'une calorie et d'où vient ce terme ?

Crédit photo, Getty Images

Une calorie est une unité d'énergie, souvent utilisée pour exprimer la valeur nutritionnelle des aliments.

Le terme vient du mot latin calor, qui signifie chaleur, et est utilisé depuis plus d'un siècle.

"Nicholas Clément a défini la calorie comme la quantité de chaleur nécessaire pour élever un litre d'eau à 1C au niveau de la mer", explique à la BBC le Dr Giles Yeo, professeur de neuroendocrinologie moléculaire à l'université de Cambridge.

Le scientifique français Clément a été le premier à utiliser le mot dans des conférences sur les moteurs thermiques au début du XIXe siècle.

D'où la définition du dictionnaire d'aujourd'hui, selon laquelle une calorie équivaut à l'énergie thermique nécessaire pour élever la température d'un kilogramme d'eau de 1 °C, et à mille petites calories : une kilocalorie.

Quel impact sa découverte a-t-elle eu dans le monde ?

Crédit photo, Getty Images

La capacité scientifique de mesurer avec précision le contenu calorique des aliments a marqué un tournant.

"Nous sommes soudain passés d'un monde où l'on pensait que le régime alimentaire d'une personne donnée était directement lié à sa race, au climat dans lequel elle vivait, à sa classe sociale et bien sûr à son sexe, et où l'on ne pouvait comparer deux régimes alimentaires. Mais soudain, ils étaient comparables", explique Nick Cullather, professeur d'histoire et d'études internationales à l'université d'Indiana, à Bloomington.

Notre conception de la nourriture a subi un changement massif. Les gens ont commencé à considérer la nourriture comme une somme de nombreux composants tels que les protéines, les glucides, les micronutriments, les graisses, etc.

"Le corps était désormais considéré comme un moteur et la nourriture comme un carburant, ce qui a changé la façon dont les gens voyaient la nourriture", explique M. Cullather.

Au XXe siècle, les calories ont même commencé à influencer les politiques publiques. Dans les années 1920 et 1930, la marine japonaise a mis en place une norme diététique pour ses marins, dans le but, selon elle, de les aligner sur les normes européennes. Le blé, la viande, et en particulier le porc et le poulet, ont été ajoutés au régime des marins et ont fait l'objet de publicité auprès du grand public japonais. On peut dire que la nourriture japonaise que beaucoup d'entre nous apprécient aujourd'hui est le fruit de ce changement de régime alimentaire.

Au fil des décennies, les États-Unis ont utilisé le comptage des calories pour déterminer la quantité d'aide alimentaire à envoyer aux pays souffrant de sécheresse. La Société des Nations, issue du traité de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale, a étudié la nutrition, établissant une norme mondiale en 1935, recommandant qu'un adulte ait 2 500 calories par jour.

Aujourd'hui, la norme largement acceptée est de 2 500 calories par jour pour un homme et de 2 000 calories pour une femme.

Pourquoi certains experts affirment que le comptage des calories est obsolète ?

Crédit photo, Getty Images

Certains experts affirment que le comptage des calories est obsolète et voici pourquoi.

Même si différents aliments ont la même valeur énergétique, ils peuvent ne pas apporter les mêmes avantages nutritionnels ou de santé. Par exemple - un verre de lait contient environ 184 calories et un verre similaire de bière pure en contient moins, à 137 calories.

"Nous ne mangeons pas réellement de calories ; nous mangeons de la nourriture, puis notre corps doit travailler pour extraire les calories. Selon le type de nourriture que vous mangez, carotte, beignet ou steak, notre corps doit travailler à différents degrés pour extraire les calories », souligne le généticien Giles Yeo.

Les étiquettes que nous voyons dans les aliments des supermarchés nous indiquent la quantité de calories que contient une portion, mais elles ne vous donneront aucune indication sur la quantité que notre corps sera capable d'absorber.

"Pour chaque 100 calories de protéines que nous mangeons, nous n'absorberons que 70 calories. Ainsi, 30% des calories protéiques seront étendues à la prise de protéines afin que nous puissions absorber les calories", ajoute-t-il.

"Les graisses, en revanche, sont très denses en énergie et constituent une réserve de carburant très efficace. Pour 100 calories de graisse que nous consommons, nous obtenons à peu près 98 à 100 calories de graisse", déclare Yeo.

En termes simples, si vous mangez 100 calories de chips, vous absorberez beaucoup plus de calories que si vous mangez 100 calories de carotte.

Yeo soutient que compter les calories en tant que régime alimentaire n'a aucun sens, à moins que vous ne considériez le type de nourriture que vous mangez. Et la complexité ne s'arrête pas là.

La quantité d'énergie que chacun d'entre nous extraira d'un aliment particulier sera affectée par un éventail de variables individuelles telles que notre âge, la quantité de sommeil, la quantité de bactéries et d'hormones intestinales que nous avons, la façon dont nous mâchons notre nourriture, etc. -les aliments transformés, les protéines et les fibres sont jetés tandis que la graisse, le sucre et le sel sont ajoutés, ce qui rend les aliments riches en calories mais pauvres en valeur nutritionnelle.

"Les calories vous donnent une quantité. C'est indépendant du contenu nutritionnel. Cela ne vous dit pas combien de matières grasses, de sucre, de glucides, de fibres, de vitamines. C'est mon problème avec les calories. C'est un outil brutal", déclare Yeo, qui soutient que le comptage des calories peut en fait nous encourager à faire des choix malsains.

Le comptage des calories est-il dangereux ?

Crédit photo, Getty Images

"Cette fixation sur les calories nuit aux gens", prévient Adrienne Rose Bitar, spécialiste de l'histoire et de la culture de l'alimentation et de la santé américaines à l'Université Cornell de New York, qui soutient qu'une obsession pour les calories et l'inscription à des programmes de réduction des calories peuvent créer des problèmes.

"Contrairement à un alcoolique qui peut simplement arrêter, vous ne pouvez pas arrêter de manger.

"De nombreux troubles de l'alimentation comme l'anorexie, la boulimie, l'orthorexie commencent par un programme de comptage des calories inoffensif", explique Bitar.

Elle dit que certains programmes conseillent même aux gens de survivre avec des régimes dangereusement hypocaloriques.

Quelle est l'alternative ?

Crédit photo, Getty Images

En dehors de l'industrie alimentaire, l'énergie ne se mesure pas en calories mais en joules. Certaines entreprises alimentaires donnent maintenant la valeur des aliments en kilojoules.

Mais les calories ont tellement captivé l'imagination du public que même ceux qui ne savent pas ce qu'elles sont sont capables de comprendre que consommer trop de calories est mauvais pour la santé.

Certains experts comme Bridget Benelam de la British Nutrition Foundation nous avertissent de ne pas abandonner les calories. Elle précise que malgré tous ses défauts, la calorie a une valeur fonctionnelle.

"L'obésité est probablement le plus gros problème de santé publique auquel nous sommes confrontés actuellement. Il est donc important de comprendre ce qui conduit les gens à devenir obèses et en surpoids", déclare Benelam.

Pour certaines personnes désireuses de perdre du poids, elle dit que compter les calories peut être très utile pour planifier un régime amaigrissant.

"Il est important de comprendre ce que les gens consomment et d'où viennent ces calories. Ainsi, par exemple, lorsque nous cherchons à savoir si les gens mangent trop de graisses saturées, nous calculons cela en fonction du nombre de calories qu'ils consomment. de graisses saturées. Donc, d'un point de vue scientifique, ce sont des choses importantes à mesurer et une chose importante à comprendre », dit-elle.

Au Royaume-Uni, le National Health Service (NHS) dit que les gens doivent équilibrer l'énergie qu'ils consomment avec l'énergie qu'ils utilisent et dit de ne pas s'inquiéter si vous finissez par trop manger de temps en temps, recommandant : "Prenez simplement moins d'énergie les jours suivants. "