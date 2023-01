Métavers : est-ce le futur lieu de travail ?

Jane Wakefield

Technologie

il y a 32 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, À l'avenir, votre trajet vers le travail pourrait-il se résumer à une simple promenade pour prendre votre casque VR ?

Lorsque nous regarderons en arrière dans 50 ans, il est probable que l'internet en 2D que nous utilisons tous aujourd'hui semblera ridiculement archaïque.

Non seulement l'internet n'existera probablement plus derrière un écran, mais il est probable que nous interagirons avec lui différemment.

Nous manipulerons des objets à l'aide de la réalité augmentée (AR), explorerons des mondes en réalité virtuelle (VR) et fusionnerons le réel et le numérique d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer actuellement.

Et qu'est-ce que cela signifie pour le monde du travail ? Nous sommes d'ores et déjà en train de nous éloigner du trajet domicile-travail et de tourner le dos au bureau traditionnel. Et ce, grâce à deux années de confinements pandémiques et à un nouvel amour, ou une nouvelle tolérance, pour les réunions virtuelles.

La prochaine étape logique consistera-t-elle à travailler dans le métavers, l'univers virtuel prévu où des représentations en 3D de type dessin animé de tout un chacun se promèneront, parleront et interagiront avec les autres ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans les différents mondes virtuels qui pourraient un jour fusionner pour former un métavers, vous pouvez vous promener sous forme d'avatar.

Le métavers est devenu un terme à la mode, il est donc important de noter qu'il n'existe pas encore. Et même ceux qui sont investis dans le concept ne sont pas d'accord sur ce qu'il sera exactement.

Les mondes virtuels rivaux s'interconnecteront-ils d'une manière qui n'existe pas pour l'instant entre des technologies concurrentes ? Y passerons-nous plus de temps que dans le monde réel ? Aurons-nous besoin de règles entièrement nouvelles pour régir ces nouveaux espaces ?

Aucune de ces questions n'a encore de réponse, mais cela n'a pas empêché un nombre croissant d'intérêt et d'hyperboles, les entreprises y voyant une nouvelle façon de gagner de l'argent.

Nous avons vu des entreprises ouvrir dans des métavers naissants, depuis Horizon Worlds de Meta jusqu'à des jeux comme Roblox et Fortnite, en passant par des territoires nouvellement créés comme Sandbox et Decentraland.

Nike vend désormais des chaussures de sport virtuelles, HSBC possède des terrains dans Sandbox, et Coca-Cola, Louis Vuitton et Sotheby's sont présents dans Decentraland.

Le terme "metaverse" a été inventé il y a près de 30 ans par l'auteur Neal Stephenson. Dans son livre Snow Crash, le héros trouve une vie meilleure dans un monde de réalité virtuelle.

L'initiative la plus audacieuse pour transformer cette fiction en technologie réelle a peut-être eu lieu en octobre 2021. C'est à ce moment-là que Facebook a annoncé qu'il changeait de nom pour devenir Meta et qu'il a commencé à investir des milliards de dollars pour se transformer en une entreprise axée sur le métavers - une vision très portée par son fondateur et patron Mark Zuckerberg.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mark Zuckerberg a été critiqué pour son intérêt pour le métavers.

Pourtant, cet énorme investissement a fait sourciller les actionnaires, dont certains ont récemment exprimé la crainte que la société ne dépense trop d'argent dans la RV.

Et un rapport du site The Verge d'octobre dernier, qui affirmait avoir consulté des mémos internes de Meta, laissait entendre que la plateforme Horizon Worlds comportait de nombreux bugs et n'était pas bien utilisée par les employés.

Herman Narula, directeur général d'Improbable, une société qui fabrique les logiciels permettant de créer des métavers, et auteur d'un livre intitulé Virtual Society, n'est pas convaincu par la vision de Zuckerberg.

Crédit photo, Herman Narula Légende image, Herman Narula veut que le métavers soit radicalement différent du monde réel.

"Pourquoi voudrions-nous un bureau dans le métavers qui ressemble à notre bureau réel ?" dit-il. "L'objectif des espaces créatifs dans les nouvelles réalités est d'élargir nos expériences, et non de reproduire ce que nous avons déjà vécu dans le monde réel.

"Mais je pense qu'il y aura beaucoup d'emplois dans le métavers - par exemple, nous aurons besoin de modérateurs."

L'aspect modérateur - ou policier - du métaverse est controversé, non seulement parce qu'il est techniquement difficile de surveiller potentiellement des milliards d'avatars ayant des discussions en direct à travers un monde virtuel, mais aussi en raison de l'énorme quantité de données que ces avatars peuvent créer en cours de route.

Une étude de l'université de Stanford a révélé que le fait de passer seulement 20 minutes dans la réalité virtuelle fournissait plus de deux millions d'enregistrements de mouvements corporels uniques, un nouveau flux de données très riche pour les entreprises.

Alex Rice, cofondateur de la société de sécurité en ligne HackerOne, pense que la conception du métavers doit faire l'objet d'une réflexion approfondie avant qu'une entreprise puisse envisager d'y laisser ses employés.

"Imaginez quelque chose d'inoffensif, comme une conversation à bâtons rompus dans un bureau", explique-t-il. "Imaginez qu'elle se déroule dans un environnement métavers entièrement surveillé : elle aura certainement des conséquences qui changeront votre vie.

"Les gens pourraient être licenciés purement et simplement pour avoir dit quelque chose qu'ils pensent être dans une conversation privée et informelle avec un collègue qui est maintenant soumis à une surveillance massive de l'entreprise."

Tom Ffiske, rédacteur en chef de la lettre d'information technologique Immersive Wire, pense qu'il est beaucoup trop tôt pour commencer à penser à travailler dans le métavers.

Crédit photo, Tom Ffiske Légende image, Tom Ffiske, qui joue ici à un match de football en RV, estime que le travail dans le métavers est encore loin d'être une réalité pour la plupart d'entre nous.

"Discuter du métaverse est encore embourbé dans les difficultés, et la définition est encore ténue et discutable", dit-il. "Alors que le terme lui-même est en discussion et mal défini, il est difficile de dire si nous travaillerons dans le métavers à l'avenir."

Bien que personne ne soit en mesure de définir ce qu'est le metaverse, il existe des prévisions de marché optimistes sur ce qu'il pourrait valoir. McKinsey suggère une valeur de marché de 5 milliards de dollars d'ici 2030, tandis que Gartner, une autre société de conseil en gestion, prévoit qu'un quart de la population mondiale passera au moins une heure par jour dans le métavers d'ici 2026.

Matthew Ball, analyste en chef de la société de recherche Canalys, n'est pas d'accord : il prévoit que la plupart des projets commerciaux actuels dans le métavers seront clos d'ici 2025.

Il pense que les entreprises doivent se demander si une présence dans le métavers est réellement nécessaire, ou si elles utilisent la technologie pour le plaisir de la technologie.

"Toutes les entreprises n'ont pas besoin d'un casque de RV pour accueillir à distance les avatars de leurs collègues ou pour visualiser des modèles virtuels", explique M. Ball. "Toutes les entreprises n'ont pas non plus besoin de casques de RV pour les réunions. Aussi puissante et convaincante que soit la RV, les appels Zoom et Teams offrent des alternatives presque sans frottement qui peuvent être moins encombrantes."

Tiffany Rolfe est directrice de la création chez RGA, une société de branding numérique. Elle et certains membres de son équipe ont déjà travaillé dans le métavers.

Crédit photo, Tiffany Rolfe Légende image, Tiffany Rolfe fait partie de la minorité de personnes qui ont déjà travaillé dans un monde virtuel.

Le cabinet a créé un stade de football américain virtuel dans Fortnite pour le géant de la téléphonie Verizon pendant la pandémie, et il a également travaillé avec Meta pour construire un monde musical dans Horizon Worlds.

"Les personnes qui se trouvaient habituellement sur un ordinateur en train de concevoir des choses ont dû mettre des casques et travailler avec des constructeurs dans le monde", explique Mme Rolfe.

Et qui dit nouvelles méthodes de travail dit nouvelles considérations, comme la durée pendant laquelle les employés doivent porter un casque. "Mon équipe l'a porté pendant des périodes de deux heures", dit-elle.

Le fait que des personnes travaillent déjà dans des mondes de réalité virtuelle suggère que le métavers pourrait bien avoir un avenir en tant que lieu de travail, mais les emplois qui y existeront seront probablement très différents de ceux que nous exerçons dans le monde réel.