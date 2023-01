Attaque de Brasilia : Peut-on comparer cet assaut à l'attaque du Capitole américain ?

Rédaction

BBC News Mundo

il y a 41 minutes

Crédit photo, Getty Images

Les scènes de chaos et de destruction provoquées par l'assaut des partisans de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro contre le Congrès national, la présidence et la Cour suprême fédérale du Brésil rappellent étrangement celles de Washington il y a deux ans.

Puis, des milliers de partisans du président Donald Trump ont attaqué le Capitole pour tenter d'empêcher la certification de l'élection qui a donné la victoire à son rival politique, le président sortant Joe Biden.

En quoi ces deux attaques sont-elles similaires et en quoi diffèrent-elles ?

Les ressemblances

1. Violence

Dans les deux cas, les manifestants ont pris possession de bâtiments institutionnels par la force, laissant dans leur sillage une énorme traînée de destruction.

Tant à Washington qu'à Brasilia, les assaillants ont réussi à vaincre le petit nombre de policiers qui tentaient de les arrêter et ont fait irruption en brisant des fenêtres et en forçant des portes.

Crédit photo, Reuters

Dimanche, les bolonaristes sont partis des environs du quartier général de l'armée, où se sont rassemblés les partisans de l'ancien président qui réclament une intervention militaire après la victoire de Lula, et ont avancé d'environ huit kilomètres jusqu'à la place des Trois-Pouvoirs à Brasilia pour envahir les principaux bâtiments de la République.

Habillés aux couleurs du drapeau national, les assaillants se sont livrés à de nombreux actes de vandalisme et ont tout détruit sur leur passage. Ils ont brisé du verre, des meubles anciens de valeur, ainsi que des œuvres d'art, du matériel informatique et des archives.

Comme cela s'est produit au Capitole le 6 janvier 2021, une multitude de vidéos sur les réseaux sociaux ont montré comment certains des protagonistes ont pris des "trophées" du Congrès brésilien.

Dans les deux cas, de nombreux manifestants venaient de régions éloignées du pays.

Dans le cas de Washington, les manifestants s'étaient rassemblés dans la matinée sur l'esplanade dite de "l'Ellipse", devant la Maison Blanche, pour écouter les discours de Trump et de certains de ses alliés. De là, ils ont marché jusqu'au Capitole. Beaucoup étaient arrivés la veille.

Crédit photo, Getty Images

À Brasilia, des dizaines de bus avec des participants à l'attentat sont arrivés dans les heures précédant l'attaque depuis d'autres régions du Brésil vers la capitale pour gonfler le camp pro-Bolsonaro. Selon le ministre de la Justice, Flávio Dino, 40 de ces bus ont été identifiés et leur financement a été déterminé.

La violence n'était pas seulement physique.

Quelque 70 personnes, selon le ministère brésilien de la santé, ont été blessées dimanche, dont des policiers et des journalistes, qui ont été frappés par la foule. Au moins 1 200 personnes ont été arrêtées.

À Washington, cinq personnes ont été tuées, et quelque 140 policiers ont été blessés. Quatre officiers de police qui ont répondu à l'agression se sont depuis suicidés.

2. Le récit

Les partisans de Donald Trump comme ceux de Jair Bolsonaro sont convaincus, sans preuve, que des fraudes ont été commises lors des élections que leurs candidats ont perdues et qu'ils se battent donc pour réparer une injustice.

Tout comme Trump l'a fait (et continue de le faire aux États-Unis), Bolsonaro alimente depuis des mois le récit selon lequel les élections dans lesquelles il a été battu n'étaient pas équitables, et a mis en doute les systèmes de vote électronique, qui selon lui peuvent être manipulés, suivant la même rhétorique que l'ancien président américain.

Crédit photo, Reuters

Lors d'une élection très serrée, Luiz Inácio Lula da Silva a remporté les élections présidentielles le 30 octobre et a prêté serment le 1er janvier.

Lula a pu se présenter et gagner parce que la condamnation pour corruption qui l'a vu passer 580 jours en prison a été annulée par la Cour suprême fédérale.

Dans un pays profondément divisé, où les positions extrémistes ont été accentuées pendant le règne du populiste d'extrême droite Bolsonaro, le retour au pouvoir d'un homme de gauche, et précisément son passage de prisonnier à président, a été de trop pour ses adversaires.

Depuis la défaite de Bolsonaro dans les urnes, nombre de ses partisans se sont organisés dans des chats WhatsApp et Telegram pour planifier des manifestations et des campements tels que ceux qui ont lieu devant les casernes dans plusieurs villes du pays.

Ce discours complotiste entendu au Brésil rappelle celui qui fait partie de la stratégie de l'équipe de Donald Trump depuis qu'il a perdu l'élection.

En effet, depuis sa défaite dans les urnes, l'équipe de Bolsonaro, dont son fils Eduardo, a été en contact à la fois avec Trump et ses stratèges Steve Bannon et son ancien porte-parole de campagne Jason Miller, selon le Washington Post.

Bannon lui-même, idéologue de la nouvelle droite populiste radicale et l'un des principaux stratèges de Trump, a décrit Bolsonaro comme un "héros", et a alimenté la théorie du prétendu "vol électoral" depuis son podcast "War Room" et sur Gettr, le réseau social créé par l'ancien président américain.

3. Le calendrier

Ces deux agressions surviennent quelques mois après les élections au cours desquelles leurs candidats ont été battus.

Joe Biden a remporté les élections le 3 novembre 2020, mais il n'a été investi président que le 20 janvier 2021.

Lula a remporté le second tour de l'élection présidentielle, qui a eu lieu le 30 octobre 2022, et a prêté serment le 1er janvier, une semaine avant l'assaut à Brasilia.

Crédit photo, EPA

Pendant ces deux mois, la rhétorique autour de la fraude présumée - jamais prouvée - s'est développée dans les réseaux et les canaux de communication de ses partisans, jusqu'à exploser en attaques contre les institutions.

Ce temps a également permis aux assaillants de s'organiser.

Dans le cas du Brésil, le ministère de la justice enquête désormais non seulement sur ceux qui ont commis les actes de violence de dimanche, mais poursuit la piste de ceux qui les ont initiés et financés.

Les différences

1. Le rôle de l'armée et de la police

Contrairement aux États-Unis, où les Trumpistes étaient déterminés à reprendre le pouvoir par leurs propres moyens, au Brésil, les partisans de Bolsonaro qui n'ont pas accepté leur défaite appellent depuis des mois à une intervention militaire pour ramener l'ancien président au palais du Planalto.

Jusqu'à dimanche dernier, l'armée brésilienne, qui a joué un rôle de premier plan pendant le mandat de Bolsonaro, semble avoir toléré les campements de ces manifestants devant ses casernes.

"Des personnalités militaires éminentes soutiennent depuis longtemps le programme d'extrême droite de Bolsonaro, et ont même récemment manifesté un soutien franc à plusieurs manifestations pro-coup d'État qui ont eu lieu dans différentes régions du pays dans les jours qui ont précédé l'attaque", explique Rafael R. Ioris, professeur d'histoire de l'Amérique latine, dans The Conversation.

Sous sa présidence, plusieurs militaires de haut rang ont occupé des postes gouvernementaux, notamment au ministère de la défense et même au ministère de la santé au plus fort de la pandémie de covid. En outre, on estime que 6 000 militaires actifs ont obtenu des postes non militaires au sein du gouvernement au cours des huit dernières années.

Crédit photo, Reuters

Depuis son arrivée au pouvoir, Lula a maintenu une position "conciliante" avec les forces armées.

Le rôle de la police pendant l'agression a également soulevé des questions.

Les médias brésiliens ont diffusé des vidéos montrant l'apparente passivité de la police militaire de la capitale face aux assaillants, allant jusqu'à discuter avec eux de manière décontractée.

Le responsable de la sécurité du district fédéral, Anderson Torres, qui avait été ministre de la justice sous Bolsonaro, a été démis de ses fonctions par le gouverneur, et les avocats du gouvernement demandent son arrestation.

Pendant les élections, certains secteurs de la police ont également été critiqués pour avoir mis en place des barrages policiers afin de ralentir l'accès aux bureaux de vote dans les régions où la majorité devait voter pour Lula.

2. Trump était toujours président et Bolsonaro ne l'était pas

L'assaut contre le Capitole en 2021 a eu lieu alors que Donald Trump était encore en fonction. Bien qu'il ait déjà perdu l'élection, le magnat occupera la Maison Blanche jusqu'au 20 janvier, de sorte qu'il détient à ce moment-là la plus haute autorité.

Bolsonaro a toutefois quitté ses fonctions le 31 décembre et se trouve depuis lors aux États-Unis, plus précisément en Floride.

Certains médias brésiliens interprètent ce départ comme une stratégie visant à éviter d'assister à l'investiture de son successeur, tandis que ses opposants y voient une fuite préventive avant la fin de son immunité présidentielle, qui pourrait conduire l'ancien président devant la justice.

Le matin même de l'assaut contre le Capitole, Donald Trump a prononcé un discours devant ses partisans dans lequel il a assuré qu'il n'accepterait jamais le résultat de l'élection, et dans lequel il a appelé son vice-président, Mike Pence, à inverser le résultat.

Bien qu'il n'ait pas lancé d'appel explicite à la violence, le discours était truffé d'images violentes et il a même appelé ses partisans à se rendre au Capitole et à "se battre comme des démons", car sinon, a-t-il dit, "vous n'aurez plus de pays".

Bolsonaro, bien qu'il alimente depuis des mois les théories selon lesquelles les élections ont été frauduleuses, s'est dissocié dimanche des événements de Brasilia.

"Les manifestations pacifiques font partie de la démocratie. Cependant, les pillages et les invasions de bâtiments publics comme ceux qui se sont produits aujourd'hui, ainsi que ceux pratiqués par la gauche en 2013 et 2017, sont hors règle", a-t-il déclaré dans un message sur Twitter.

Les deux dirigeants ont toutefois mis plusieurs heures à réagir dès le début des incidents.

Lundi, il est apparu que Bolsonaro avait été admis à l'hôpital en Floride, bien que son état ne soit pas grave.

3. Le Capitole était en pleine session

Une autre des principales différences entre les deux attaques est que, alors que l'attaque à Brasilia a eu lieu un dimanche, avec toutes les institutions fermées, à Washington le Capitole, le bâtiment qui abrite le Congrès et le Sénat des États-Unis, était en pleine session.

Et pas n'importe quelle session, mais celle dont la tâche était de certifier le résultat des élections qui avaient déclaré Joe Biden vainqueur.

Les insurgés trumpistes ont donc cherché à empêcher le transfert pacifique du pouvoir.

Crédit photo, Getty Images

Lors de l'assaut contre le Capitole, cependant, le bâtiment était bondé de représentants politiques et de leur personnel, ainsi que de journalistes et de forces de sécurité, ce qui a provoqué la panique parmi les personnes présentes.