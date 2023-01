Prince Harry : Les allégations les plus controversées publiées dans son livre "Spare"

James Gregory et Sean Coughlan

BBC News

il y a 42 minutes

Crédit photo, PA Media Légende image, Harry affirme que son frère, le prince William, l'a agressé, qu'il a tué 25 talibans et a tenté d'empêcher son père, le roi Charles, d'épouser Camilla.

Les fans de Londres ont fait la queue pour acheter un exemplaire cartonné du livre autobiographique du prince Harry, Spare, contenant plusieurs allégations et accusations controversées.

Les librairies ont ouvert à minuit pour répondre à la demande des mémoires après leur mise en vente officielle.

Le lancement de Spare a été chaotique, avec de multiples fuites et des copies disponibles en Espagne la semaine dernière.

Le livre décrit les griefs de la famille royale, dont une allégation selon laquelle Harry et le prince William auraient tenté de convaincre leur père, l'actuel roi Charles III, de ne pas épouser Camilla.

Mais l'une des affirmations les plus frappantes de Harry, rapportée pour la première fois par le journal The Guardian, était qu'il avait été physiquement agressé par son frère.

Kensington Palace et Buckingham Palace ont déclaré qu'ils ne feraient aucun commentaire.

Voici quelques-unes des déclarations les plus controversées du livre :

Harry et William ont demandé à leur père de ne pas épouser Camilla

Harry écrit que lui et William ont supplié leur père de ne pas épouser Camilla, aujourd'hui reine consort d'Angleterre.

Harry dit qu'il s'est demandé si Camilla serait un jour sa "méchante belle-mère", mais que lui et son frère étaient prêts à lui pardonner dans "leur cœur" si elle pouvait rendre le roi Charles heureux.

Une femme "avec des pouvoirs de médium" relayant un message de Diana

Harry décrit comment son chagrin face à la mort de sa mère, Diana, princesse de Galles, l'a amené à demander l'aide d'une femme qui "affirmait avoir des 'pouvoirs' de médium".

"Ta mère dit que tu vis la vie qu'elle ne pouvait pas vivre", a déclaré la femme, selon Harry. "Tu vis la vie qu'elle voulait pour toi."

Diana est décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997 alors que Harry avait 12 ans.

Il n'y a pas non plus de détails sur où et quand la rencontre avec la femme a eu lieu.

Charles "n'a pas embrassé Harry" à la mort de Diana

Dans le livre Spare, Harry décrit comment son père l'a réveillé pour lui dire que Diana avait eu un accident de voiture.

Harry écrit que Charles - qui, selon Harry, n'est pas doué pour exprimer ses sentiments dans des "circonstances normales" - ne l'a pas serré dans ses bras lorsqu'il a annoncé la nouvelle.

Plus tard, Harry écrit qu'il a retracé l'itinéraire emprunté par la voiture de Diana à Paris lorsqu'elle est décédée. Mais il dit que cela ne lui a fait que remettre en question la cause officielle de la mort de sa mère.

William "a jeté Harry au sol"

Harry prétend que son frère a attrapé son col et l'a jeté au sol de leur maison de Londres. Le livre présente une dispute entre les deux, qui, selon Harry, a été déclenchée par les commentaires de William à propos de Meghan.

Harry écrit que son frère a critiqué Meghan, la décrivant comme "difficile", "grossière" et "abrasive".

Le duc de Sussex a déclaré que son frère "répétait le récit de la presse" alors que la confrontation s'intensifiait, selon le journal The Guardian.

Crédit photo, Getty Images Légende image, William appelait souvent Harry Harold, selon le livre, bien que ce ne soit pas le nom de son frère.

"Il a mis [un verre] d'eau sur la table, m'a appelé d'un autre nom, puis est venu vers moi. Tout s'est passé si vite. Si vite. Il m'a attrapé par le col, m'a déchiré une partie et m'a jeté par terre", dit Harry, dans le livre.

"Je suis tombé dans le bol du chien, qui s'est fissuré sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté là un moment, abasourdi, puis je me suis levé et je lui ai dit de sortir."

Harry écrit qu'il avait 17 ans lorsqu'il a perdu sa virginité au profit d'une femme plus âgée dans un champ derrière un pub.

Il dit que ce fut une expérience "humiliante", au cours de laquelle la femme l'a traité "comme un jeune étalon".

"William et Kate se sont moqués du costume nazi d'Harry"

Les mémoires affirment également que William et sa femme, Kate, ont ri lorsque Harry est rentré chez lui vêtu d'un uniforme nazi avant une fête costumée en 2005.

Harry dit qu'il discutait des costumes pour l'événement et a appelé le couple pour leur demander leur avis - il avait un uniforme de pilote et une tenue nazie à choisir.

"J'ai appelé Will et Kate et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient. L'uniforme nazi, ont-ils dit. J'ai loué la tenue, avec une moustache ridicule, et je suis rentré à la maison", raconte Harry.

"Will et Kate riaient. C'était encore pire que le costume de justaucorps de William. Beaucoup plus ridicule."

Harry avait 20 ans lorsque The Sun a publié une photo en première page de lui vêtu d'un uniforme lors d'une soirée costumée sur le thème "Native and Colonial".

Usage de drogues

Harry dit qu'il a sniffé une ligne de cocaïne quand il avait 17 ans et admet avoir utilisé la drogue à plusieurs autres occasions, bien qu'il n'ait pas aimé ça.

Il écrit: "Ce n'était pas très amusant et cela ne me rendait pas particulièrement heureux comme cela semblait le faire avec tout le monde, mais cela me faisait me sentir différent, et c'était mon objectif principal. J'étais un jeune homme de 17 ans prêt à tout essayer."

Il rapporte également avoir fumé de la marijuana dans les toilettes d'Eton College, le lycée traditionnel du Royaume-Uni, lorsqu'il était étudiant, tandis que des policiers qui lui servaient de gardes du corps patrouillaient à l'extérieur du bâtiment.

Harry décrit également avoir mangé des champignons magiques lors d'un voyage en Californie en 2016, rapporte The Telegraph.

"William n'aimait pas qu'Harry étudie dans la même école que lui, à Eton"

"Tu ne me connais pas, Harold. Et je ne te connais pas", c'est ce que Harry prétend que William lui a dit alors qu'il était sur le point de commencer ses études à Eton College.

Harry dit que son frère lui a expliqué "que pendant ses deux premières années là-bas, Eton avait été un sanctuaire".

"Il ne voulait pas du fardeau d'un petit frère qui le harcèlerait avec des questions ou mettrait son nez dans son cercle social", explique Harry.

Il dit avoir dit à William "de ne pas s'inquiéter". "Je vais oublier que je te connais", aurait-il répondu à son frère.

Harry a cessé de voir Caroline Flack à cause de la pression médiatique

Harry dit qu'il a rencontré feu la présentatrice de télévision Caroline Flack lorsqu'il est allé au restaurant avec des amis en 2009. La décrivant comme "douce" et "drôle", il écrit que la presse l'a vite découvert et que les photographes les ont retrouvés.

"Cela a déclenché une frénésie", écrit-il. "En quelques heures, une horde de journalistes a campé devant la maison des parents de Flack, les maisons de ses amis et la maison de sa grand-mère", rapporte-t-il.

"Nous nous sommes revus de temps en temps, mais nous ne nous sommes plus jamais sentis libres. Nous avons continué parce que nous nous amusions ensemble et parce que nous ne voulions pas nous avouer vaincus face à ces imbéciles. Mais la relation était entachée, irrémédiablement, et à la fin, nous avons décidé que cela n'en valait pas la peine. La douleur et le harcèlement. Surtout pour sa famille. Nous nous sommes dit au revoir. Au revoir et bonne chance."

Harry dit avoir tué 25 talibans en Afghanistan

Alors qu'il servait comme pilote d'hélicoptère en Afghanistan en 2012-2013, Harry dit qu'il a effectué six missions, qui impliquaient toutes des victimes, mais qu'il les jugeait justifiables.

"Ce n'est pas une statistique qui me remplit de fierté, mais ça ne me fait pas honte non plus", écrit-il. "Quand je me suis retrouvé dans la chaleur et la confusion du combat, je ne pensais pas à ces 25 personnes. C'étaient des pièces d'échecs retirées de l'échiquier, des méchants éliminés avant qu'ils ne puissent tuer des bons."

Crédit photo, PA Media Légende image, Le prince Harry en Afghanistan en 2012

William a suggéré une chapelle de village pour le mariage de Harry et Meghan

Harry affirme que la famille royale a traîné des pieds sur la date et le lieu de son mariage avec Meghan.

Il dit que lorsqu'il a consulté son frère sur la possibilité de se marier à St. Paul ou à l'abbaye de Westminster, William a déclaré que ce n'était pas possible car ils avaient été respectivement les lieux de mariage de Charles et Diana et de William et Catherine.

Au lieu de cela, William a suggéré une chapelle dans un village proche de la maison de son père à Highgrove House dans les Cotswolds, dit Harry.

Harry et Meghan se sont mariés à la chapelle St George du château de Windsor en mai 2018.

Crises de panique avant les apparitions publiques

"A la fin de l'été 2013, je traversais une période difficile, alternant des périodes de léthargie débilitante et des crises de panique terrifiantes", écrit Harry dans ses mémoires.

Décrivant ses fonctions à l'époque, de donner des discours à donner des interviews, Harry dit qu'il s'est retrouvé "incapable d'accomplir ces fonctions de base".

Juste avant les discours, son corps était couvert de sueur et le port du costume est devenu un déclencheur lorsque la panique a commencé, dit-il.

"Au moment où il était temps d'enfiler le blazer et de lacer mes chaussures, la sueur coulait sur mes joues et mon dos."

Charles a supplié William et Harry de ne pas se battre

Après les funérailles du duc d'Édimbourg, époux de la reine Elizabeth II, en 2021, Harry décrit une dispute entre lui et son frère, William. Harry dit que Charles s'est interposé entre eux deux et a dit :

"S'il vous plaît les garçons, ne rendez pas mes dernières années misérables."

William était l'héritier et Harry la "réserve"

Le titre du livre, "Spare", fait allusion à un commentaire prétendument fait après la naissance de Harry.

Harry écrit que lorsqu'il avait 20 ans, on lui a dit que Charles avait dit à Diana : "Bien. Tu m'as donné un héritier et un remplaçant. Tu as fait ton travail."

Trois curiosités dans le livre :