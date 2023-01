Contrôle des naissances : la femme qui a fondé la première clinique de contraception des États-Unis

Légende image, Margaret Sanger a ouvert la voie au droit des femmes à la contraception, mais son héritage est entaché par son association avec le mouvement eugéniste.

"Mères ! Pouvez-vous vous permettre d'avoir une famille nombreuse ? Voulez-vous d'autres enfants ? Si non, pourquoi en avez-vous ? Ne pas tuer, ne pas prendre la vie, mais prévenir. Des informations sûres et inoffensives peuvent être obtenues auprès d'infirmières qualifiées..."

Cette publicité est parue à New York en 1916 pour la première clinique de contrôle des naissances des États-Unis, fondée par Margaret Sanger.

La contraception était alors controversée et illégale. La clinique est rapidement fermée et Sanger est ensuite jetée en prison. Mais lorsqu'elle meurt 50 ans plus tard, l'œuvre de sa vie a changé le planning familial dans le monde entier.

Saluée par les médias et les spécialistes comme "la mère du contrôle des naissances", Margaret Sanger est à l'origine de la pilule contraceptive.

Légende image, La première pilule contraceptive est arrivée sur le marché juste un an avant la mort de Sanger.

Une figure controversée

Cependant, ses méthodes et ses motivations restent controversées. Son association avec le mouvement eugéniste a donné lieu à des allégations de racisme.

"L'héritage de Sanger est vraiment mitigé", déclare Sanjam Ahluwalia, professeur d'histoire et d'études sur les femmes et le genre à la Northern Arizona University, et auteur de Reproductive Restraints : Birth Control in India, 1877-1947.

"Je ne pense pas qu'elle soit singulièrement liée à la libération... mais je pense que cancel quelqu'un comme Sanger est trop simpliste.... Il faut la lire de manière historique [et] critique", a-t-elle déclaré à l'émission The Forum de la BBC World Service Radio.

Légende image, "Aucune femme ne peut se dire libre si elle ne contrôle pas son propre corps" : Margaret Sanger (à droite) portant un masque pour protester contre l'interdiction de parler du contrôle des naissances à Boston en 1929.

Des débuts modestes

Sanger est née en 1879 dans l'État de New York, sixième de onze enfants. Son père, Michael, était un tailleur de pierre d'origine irlandaise. La famille est pauvre et vit dans une cabane. Sa mère a eu 18 grossesses, dont sept fausses couches.

Sanger a commencé comme infirmière en soins palliatifs, où elle a vu une femme mourir de complications pendant sa grossesse et a également été témoin des conséquences des avortements clandestins.

"Les lois Comstock étaient en vigueur, qui interdisaient l'utilisation du système postal pour distribuer des informations ou des dispositifs de contrôle des naissances ou de contraception. Il existait également des lois contre la contraception dans de nombreux États", explique Elaine Tyler May, professeur d'études américaines et d'histoire à l'université du Minnesota, et auteur de America and the Pill : A History of Promise, Peril, and Liberation.

Sanger doit également faire face à la puissante Église catholique, qui considère la contraception comme un péché.

Le droit au contrôle des naissances

En mars 1914, Sanger publie The Woman Rebel, qui prône le droit de pratiquer le contrôle des naissances. Le livre fait rapidement l'objet de poursuites judiciaires. Pour éviter la menace de la prison, elle s'embarque pour l'Angleterre.

Là-bas, elle est influencée par les travaux de Thomas Robert Malthus, qui soutient que les ressources de la Terre ne pourront pas supporter une croissance démographique incontrôlée. Il recommandait le contrôle de soi et le report du mariage. Mais les activistes connus sous le nom de néo-malthusiens faisaient pression pour la contraception.

"Elle a également commencé à développer un autre récit [...] [en disant que le contrôle des naissances était le moyen de maintenir la paix et d'éviter les pénuries alimentaires", explique Caroline Rusterholz, historienne à l'université de Cambridge (Royaume-Uni), spécialisée dans les questions de population, de médecine et de sexualité.

Légende image, Sanger a créé sa clinique de contrôle des naissances lorsque l'avortement était illégal aux États-Unis.

Première clinique

Sanger finit par retourner aux États-Unis après l'exil qu'elle s'était imposé. Elle ouvre la première clinique de contrôle des naissances du pays dans un quartier de New York où vivent de nombreuses femmes pauvres et immigrées.

Après quelques jours seulement, la clinique fait l'objet d'une descente de police et Sanger est arrêtée.

Légende image, Des femmes et des hommes assis avec des poussettes devant la clinique Sanger sur Amber Street à Brooklyn, New York, en octobre 1916.

Sans se décourager, elle rouvre la clinique quelques jours plus tard et est de nouveau arrêtée, accusée de causer une nuisance publique.

Elle est jugée en 1917 au milieu d'une énorme publicité, est reconnue coupable et condamnée à passer 30 jours en prison ou à payer une amende. Elle choisit la prison, où elle donne aux détenues des informations sur le contrôle des naissances.

"Au cours de cet incident, elle est devenue un personnage important aux États-Unis. Sa sœur était également en prison et a fait une grève de la faim", explique Ellen Chesler, biographe de Sanger.

Après sa libération, Sanger a fait appel sans succès de sa condamnation, mais le tribunal a décidé que les médecins pouvaient prescrire des contraceptifs pour des raisons médicales.

Légende image, Une petite foule se rassemble autour de Margaret Sanger et de sa sœur, Ethel Byrne, alors qu'elles quittent la Cour des services spéciaux.

Tragédie

En plus de ses batailles juridiques, elle fait face à des bouleversements dans sa vie personnelle. En 1914, elle se sépare de son mari, William, et en 1915, sa fille unique, Peggy, meurt subitement à l'âge de cinq ans.

Elle a fréquenté plusieurs hommes, dont le chercheur en comportement sexuel Havelock Ellis et l'auteur H G Wells. En 1922, elle épouse le magnat du pétrole James Noah H Slee. Il devient l'un des principaux bailleurs de fonds de son mouvement.

Eugénisme

Sanger cherche un soutien plus large pour son mouvement et s'associe à des groupes qui, de nos jours, sont largement considérés comme ayant eu des opinions totalement inacceptables.

"Elle s'est associée à la Société eugéniste... et a reçu des fonds de celle-ci", explique M. Rusterholz.

L'Institut national américain de recherche sur le génome humain définit l'eugénisme comme "la théorie scientifiquement inexacte selon laquelle les humains peuvent être améliorés par la reproduction sélective des populations".

Mais avant l'holocauste perpétré par les nazis, ces théories étaient formulées sans grande opposition.

"Elle voulait vraiment lutter contre la pauvreté, mais elle a quand même approuvé certaines mesures eugéniques assez problématiques, comme le fait qu'elle était pour la stérilisation des personnes handicapées", ajoute Rusterholz.

Légende image, Sanger a adopté les théories de l'eugénisme dans son livre Woman and the New Race.

La biographe Ellen Chesler dit que Sanger avait son propre point de vue.

"Les eugénistes classiques s'opposaient au contrôle des naissances pour les femmes de la classe moyenne. Ils s'intéressaient aux hiérarchies de race, de classe et de couleur. Ce n'était pas son cas. Elle voulait que toutes les femmes aient moins d'enfants."

"Les plus pauvres et les moins bonnes biologiquement"

Tout au long des années 1920 et 1930, Margaret Sanger a voyagé dans le monde entier, promouvant le contrôle des naissances en Chine, au Japon, en Corée et en Inde.

Dans une lettre adressée à la London Eugenics Society, qui a financé son voyage en Inde en 1935, elle l'a formulé en termes très eugéniques : "apporter aux populations les plus pauvres et les moins bien dotées biologiquement la connaissance du contrôle des naissances".

Légende image, Sanger a beaucoup voyagé en Asie pour promouvoir le contrôle des naissances.

Elle a fait la promotion de la poudre Duo-foam (poudre spermicide) en Inde.

Mais ce produit a suscité de nombreuses plaintes, car il provoquait une sensation de brûlure et était difficile à utiliser sans surveillance médicale.

"La rhétorique était très forte sur le contrôle des naissances et la mise à disposition de contraceptifs, en particulier pour la classe ouvrière pauvre. Mais la technologie n'existait pas encore", explique Sanjam Ahluwalia.

Sanger a également rencontré des Indiens influents, comme le Mahatma Gandhi et le lauréat du prix Nobel Rabindranath Tagore.

Alors que Tagore est favorable au contrôle des naissances, Gandhi prône le célibat et la retenue. Sanger fait de son mieux, mais ne parvient pas à faire changer l'opinion de Gandhi.

La Seconde Guerre mondiale a obligé le mouvement de contrôle des naissances des deux côtés de l'Atlantique à se mettre en veilleuse. Mais par la suite, la crainte renouvelée d'une explosion démographique a donné un nouvel élan au mouvement.

La "pilule magique"

À cette époque, Sanger, frustrée par l'inefficacité et le manque de praticabilité des formes de contraception existantes, comme le diaphragme, commence à faire pression pour une méthode orale plus conviviale. Elle écrit son rêve d'une "pilule magique" en 1939, mais pour passer de l'idée à la réalité, elle a besoin d'aide.

La première alliée cruciale est la militante des droits des femmes Katharine McCormick, une riche veuve qui a financé la recherche. Elle persuade le controversé Dr Gregory Pincus, spécialiste de la fertilité, de se joindre au projet.

Légende image, Katharine McCormick, l'une des fondatrices de la League of Women Voters, a dépensé 1 million de dollars pour le développement de la pilule contraceptive.

McCormick a initialement fourni 40 000 dollars. Cette somme est passée à plus d'un million de dollars.

Après dix ans, la pilule était prête, mais il y avait un problème pour la tester et la valider.

L'avortement était illégal aux États-Unis. Donc, au milieu des années 1950, l'équipe s'est rendue à Porto Rico et à Haïti. Des femmes vivant dans des asiles et des bidonvilles ont participé aux tests, même si beaucoup d'entre elles n'étaient pas conscientes de ce qu'elles prenaient.

"Bien sûr, il y avait des abus. Il n'y a aucun doute là-dessus", déclare Elaine Tyler.

En 1965, les États-Unis ont rendu la pilule accessible aux femmes mariées, puis à toutes les femmes en 1972.

De nombreux autres pays l'ont également adoptée. Sanger a eu la satisfaction de voir la pilule se concrétiser avant sa mort en 1966.

L'héritage de Sanger

Depuis des décennies, Margaret Sanger est liée à des allégations de racisme concernant l'eugénisme et son travail avec les Afro-Américains.

Légende image, L'héritage de Margaret Sanger est aujourd'hui contesté en raison de ses propos et de son association avec le mouvement eugéniste.

Les communautés noires l'ont invitée à participer à la création de cliniques. Son "projet nègre" vise à diffuser des conseils en matière de contraception aux communautés noires les plus pauvres du sud des États-Unis.

Ce projet est devenu une source de controverse, soulevée par les nationalistes noirs et, plus tard, par les militants anti-avortement.

Dans le même temps, elle a jeté les bases du service américain de santé sexuelle et d'avortement, Planned Parenthood.

La pilule est devenue l'une des formes de contrôle des naissances les plus courantes dans le monde, derrière la stérilisation et les préservatifs. Elle est aujourd'hui utilisée par plus de 150 millions de femmes.