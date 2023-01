Guerre Ukraine - Russie : Comment deux mères ont récupéré leurs fils morts sur le champ de bataille

La guerre en Ukraine a causé d'énormes souffrances et traumatismes aux familles des soldats tombés au combat.

"J'étais hystérique", dit-elle. "J'ai dit : on va le ramener à la maison dans le coffre de la voiture ?"

Le couple divorcé avait acheté une vieille Mercedes et parcouru des centaines de kilomètres.

Et maintenant, ils labourent les champs du territoire occupé par les Russes, criblés de cratères d'obus.

"Il a arraché l'uniforme pour voir s'il y avait un tatouage sur le bras", dit Lyudmyla. "Et il était là. Il disait : 'N'abandonnez jamais'."

Son fils Makysm avait tout juste 20 ans et est mort le deuxième jour de l'invasion russe, le 25 février 2022.

Voyage périlleux

Les Russes et leurs alliés n'avaient pas encore établi leur administration et la situation était donc chaotique lorsque le couple est arrivé en mars 2022.

Ils ont conduit à l'extérieur du village et ont rencontré le premier poste de contrôle habité.

"Je suis sortie de la voiture et j'ai marché vers un homme qui pointait une arme sur moi", se souvient Lyudmyla.

Elle leur a montré une photo du corps de son fils et ils ont roulé jusqu'au champ où Maksym est mort.

Un des collègues de Maksym avait une photo du champ où il avait été tué et a dit que son corps était toujours là.

Lyudmyla a téléphoné à l'unité militaire de Maksym. On lui dit d'attendre des informations.

"Chaque nuit, je devenais folle en sachant que mon fils était allongé dans le froid glacial et qu'il n'y avait rien pour le couvrir", raconte Lyudmyla.

Quelques jours plus tard, à l'aube, Lyudmyla et Anatoliy se sont mis en route pour retrouver et ramener le corps de Maksym à la maison.