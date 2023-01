Voitures éléctriques : Comment les arbres pourraient être la prochaine source de batteries durables

L'essor des médias numériques, le déclin de l'imprimerie de bureau et le fait que de moins en moins de personnes envoient des documents par la poste, entre autres facteurs, ont fait que le papier a entamé un déclin constant.

Stora Enso, en Finlande, se décrit comme "l'un des plus grands propriétaires forestiers privés du monde".

À ce titre, elle possède un grand nombre d'arbres qu'elle utilise pour fabriquer des produits en bois, du papier et des emballages, par exemple.

"La lignine est la colle des arbres qui lie les fibres de cellulose entre elles et rend également les arbres très rigides", explique Lauri Lehtonen, responsable de la solution de batterie à base de lignine de Stora Enso, Lignode.

La lignine contient du carbone. Et le carbone est un excellent matériau pour un composant vital des batteries appelé anode.

Les ingénieurs de Stora Enso ont pensé pouvoir extraire la lignine des déchets de pâte à papier déjà produits dans certaines de leurs installations et la traiter pour en faire un matériau en carbone pour les anodes de batteries.

L'entreprise s'est associée à la société suédoise Northvolt et prévoit de fabriquer des batteries à partir de 2025.

Une demande accrue de batteries

Comme de plus en plus de personnes achètent des voitures électriques et stockent de l'énergie à la maison, la demande mondiale de batteries devrait augmenter considérablement dans les années à venir.