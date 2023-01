Manifestations en Iran : Sepideh Qolian, militante emprisonnée, décrit la brutalité dans une lettre.

il y a une heure

Sepideh Qolian affirme qu'une aile de la prison d'Evin a été transformée en bâtiment de " torture et d'interrogatoire ".

L'une des plus éminentes militantes iraniennes a décrit comment les aveux sont arrachés aux prisonniers dans une lettre écrite dans une prison tristement célèbre.

Écrivant depuis la prison d'Evin, elle décrit le traitement brutal que lui et d'autres détenus subissent de la part des interrogateurs.

Mme Qolian étudie actuellement le droit en prison. Dans sa lettre, elle décrit comment l'aile "culturelle" d'Evin - où elle passe ses examens - a été transformée en bâtiment de "torture et d'interrogatoire", et dit avoir assisté à des interrogatoires de jeunes détenus.

"La salle d'examen est remplie de jeunes garçons et filles et on entend les cris des tortionnaires", écrit-elle.