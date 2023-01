Espionnage : Comment une Américaine a-t-elle exploité sa super-mémoire pour espionner son pays ?

Chelsea Bailey

BBC News - Washington

il y a 7 minutes

Crédit photo, CBS Légende image, Ana Montes après sa sortie de prison.

Ana Belén Montes a l'air sage alors qu'elle pose pour une photo peu de temps après sa libération de 20 ans de prison. Ana a maintenant près de 66 ans et ses cheveux bruns commencent à devenir gris.

Il y avait peu de choses qui suggèrent que Montes avait passé des années en tant qu'agent secret cubain profondément ancré au sein du gouvernement américain, ou que les États-Unis l'avaient autrefois considérée comme l'un des agents de renseignement les plus dangereux ciblant la nation.

Et cela, disent les experts, est exactement ce qui a fait d'elle l'espionne parfaite.

Une aiguille dans une botte de foin

Ana Montes a été arrêtée le 21 septembre 2001 et finalement reconnue coupable de complot en vue de commettre de l'espionnage contre les États-Unis.

À l'époque, les responsables du renseignement américain recherchaient une taupe cubaine au sein du gouvernement depuis près d'une décennie, mais essayer de découvrir qui transmettait des informations classifiées aux Cubains s'est avéré être une tâche difficile.

"C'est vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin", a déclaré PitLab, un agent du FBI à la retraite qui, avec son partenaire Steve McCoy, faisait partie de l'équipe qui a contribué à prouver que Montes était une espionne cubaine.

Lapp et son équipe ont été chargés de découvrir l'identité de l'espion, mais ils n'ont pas eu de chance.Pour compliquer les choses, Lapp a déclaré que les Cubains avaient également travaillé pour dissimuler le sexe de Montes en suggérant que l'espion était un homme de haut rang, élargissant ainsi le liste des cibles potentielles.

"Cela aurait été beaucoup plus facile si nous savions que nous recherchions une femme", a déclaré Lapp.

Il s'est avéré que le FBI ne recherchait pas seulement une femme, il recherchait un haut responsable du renseignement américain avec un expert sur Cuba et l'Amérique centrale.

Reine de Cuba

Grâce à Montes, Cuba a joué le long jeu avec les États-Unis. Lapp a déclaré qu'elle avait l'habitude d'espionner pour eux avant de terminer ses études universitaires et, par conséquent, a rejoint la US Defense Intelligence Agency en tant qu '"agent pleinement enrôlé dans le service de renseignement cubain".

"Elle a fait du bon travail qui l'a rapprochée du client idéal. Tout ce qu'elle a accompli en tant qu'analyste a conduit à la construction d'un mur de sécurité et d'impunité autour d'elle", déclare-t-il.

Ana Montes a gravi les échelons des services de renseignement américains, d'abord sur Le Salvador et le Nicaragua, avant de devenir un agent de renseignement de haut rang étudiant Cuba. Son expérience au sein des agences de renseignement américaines lui a valu le titre de reine de Cuba.

Mais depuis près de 17 ans, elle a également transmis certaines des informations les plus classifiées du pays à un gouvernement étranger hostile.

Crédit photo, FBI Légende image, Ana Montes après son arrestation en 2001.

"L'une des raisons pour lesquelles je pense qu'elle n'a jamais été découverte et arrêtée est qu'elle en savait tellement par cœur", a déclaré Jim Popkin, auteur de Code Name Blue Wren, qui dresse le tableau de l'ascension de Montes au travail et de sa capture finale, ainsi que des informations qu'elle a obtenues.

Il a ajouté: "Elle avait son travail de jour, assise tranquillement et très sérieusement, mémorisant du mieux qu'elle pouvait le contenu de ces documents secrets. Et puis son travail de nuit consistait à rentrer chez elle, les écrire dans un ordinateur portable, les chiffrer et les transmettre à la personne qui s'est occupée d'eux pour la partie cubaine."

Ne travaillant pas pour l'argent, Montes a déclaré plus tard aux responsables qu'elle espionnait les États-Unis parce qu'elle n'était pas d'accord avec les politiques interventionnistes américaines en Amérique centrale et à Cuba.

"C'était exceptionnellement dangereux car cela révélait la véritable identité des agents américains opérant à Cuba", a déclaré Popkin.

Ces informations pourraient à elles seules mettre des vies en danger, mais Montes a également révélé l'existence d'un satellite secret de plusieurs milliards de dollars que les États-Unis utilisent pour espionner la Russie, la Chine et l'Iran.

"C'est pourquoi les responsables du renseignement l'ont qualifiée d'espionne la plus nuisible de l'histoire américaine, et je dirais qu'elle est l'espionne la plus nuisible que nous ayons jamais eue", a déclaré Popkin.

Réseau d'usurpation d'identité

En 2000, les responsables du renseignement américain soupçonnaient Montes d'être la taupe potentielle, et Lapp et son équipe ont concentré leurs efforts sur elle en tant que suspecte.

"J'ai dit avec insistance, ne nous concentrons pas sur sa capture pendant que nous espionnons. Assurons-nous d'abord de trouver le véritable espion", a déclaré Lapp.

Après des années de recherche de la taupe, une percée a eu lieu en 2001 lors des vacances du Veterans Memorial Day, lorsque Lapp et son équipe ont fouillé la maison de Montes et découvert plus d'une décennie d'informations classifiées sur un ordinateur portable sous son lit.

"J'ai pensé, 'Wow'", a déclaré Lapp, qui détaillera son enquête dans un prochain livre, "Queen of Cuba".

Crédit photo, US Department of Defense Légende image, Montes reçoit un certificat d'excellence du renseignement national de George Tenet, le chef de la Central Intelligence Agency.

Pour Montes, vivre une double vie d'espionne signifiait non seulement mentir à la plus haute agence de renseignement du pays, mais aussi mentir aux personnes les plus proches d'elle, y compris sa propre famille.

Quatre membres de sa famille proche travaillaient pour le FBI, dont sa sœur, Lucy. Mais, comme le reste du monde, ils n'ont appris que Montes était une espionne du gouvernement cubain que le jour de son arrestation.

Popkin, qui a passé du temps à interroger la famille pour son livre, a déclaré qu'au moment de son arrestation, la colère de la famille face à sa trahison était teintée de soulagement.

"Cela a été une source de soulagement pour Lucy de pouvoir en savoir plus sur sa sœur et pourquoi leur relation autrefois proche s'est détériorée au fil des ans", a-t-il déclaré.

Ana Montes a purgé la majeure partie de sa peine de 25 ans de prison et a été libérée le 6 janvier 2023.

Maintenant qu'elle est sortie de prison et de retour chez elle à Porto Rico, Montes a déclaré qu'elle espérait vivre "une vie tranquille et privée".

Mais quelques heures après sa libération, Montes a également indiqué qu'elle se souciait toujours de Cuba.

"Qui, au cours des 60 dernières années, a demandé au peuple cubain s'il voulait que les États-Unis lui imposent un embargo suffocant qui le ferait souffrir ?", a-t-elle déclaré dans un communiqué partagé avec BBC News par l'intermédiaire de son avocate, Linda Baquel.

Mais pour M. Lapp et les hommes et les femmes qui se sont battus pendant des années pour la traduire en justice, le rétablissement de sa liberté par Montes a été un coup dur.