Delphine Arnault : l'héritière de l'homme le plus riche du monde qui va désormais diriger Dior

il y a 15 minutes

Elle est la fille de l'homme le plus riche du monde et dirigera désormais la maison Dior.

Delphine Arnault, la fille aînée du milliardaire Bernard Arnault, sera à la tête de Dior, qui, avec Louis Vuitton, sont les deux marques les plus importantes du groupe de luxe et de mode LVMH, dont la valeur marchande est d'environ 421,270 millions de dollars.

Un empire en héritage

Depuis lors, le groupe s'est progressivement développé pour devenir un conglomérat qui emploie plus de 175 000 personnes dans le monde et exploite des dizaines de marques de luxe dans les secteurs de la mode, de la joaillerie, des cosmétiques et des boissons alcoolisées, entre autres.

Ses marques les plus connues sont Dom Perignon et Moet & Chandon, dans les boissons ; Fendi, Givenchy et Loewe , dans la mode ; Guerlain et Kenzo, dans les parfums ; Tiffany et Bulgari, en joaillerie ; et Sephora, dans les cosmétiques, parmi tant d'autres.