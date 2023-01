Radka Argirova : La scientifique bulgare qui a introduit clandestinement le VIH dans son pays pour l'étudier et sauver des vies

il y a une heure

Légende image, Radka Argirova a transporté clandestinement le VIH dans son sac à main en pleine guerre froide, sous le régime communiste.

En 1985, au plus fort de la guerre froide, le monde faisait face à une vague d'infections et de décès causés par un mystérieux nouveau virus.

Le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA) a été reconnu comme une nouvelle maladie en 1981, lorsqu'un nombre croissant de jeunes homosexuels ont commencé à mourir d'infections inhabituelles et de cancers rares.

Il est également connu qu'il affecte les toxicomanes par voie intraveineuse et certains l'ont contracté par des transfusions sanguines.

C'était, rapportait la BBC à l'époque, "une condition qui expose les patients à un large éventail d'infections et de maladies. Le SIDA semble briser la résistance des patients et, par conséquent, est souvent mortel".

Des années plus tard, le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a été identifié comme sa cause.

Les gens ont pris peur et des campagnes d'information ont été lancées dans de nombreux pays.

Mais pas en Bulgarie, qui était à l'époque un régime communiste étroitement contrôlé.

Ses autorités ont refusé de reconnaître la menace et l'ont minimisée, la décrivant comme une "maladie gay" et un problème propre à l'Occident en décomposition, malgré le fait que des étudiants et des marins étrangers mouraient dans les hôpitaux bulgares.

L'experte

Radka Argirova, l'une des premières virologues du pays, a travaillé dans un institut de recherche de premier plan dans la capitale bulgare, Sofia.

Elle avait fait son doctorat au prestigieux Institut Ivanovski de Moscou au début des années 1970... et elle adorait son travail.

"Je travaillais dans l'un des laboratoires de l'Académie bulgare des sciences et il y avait un laboratoire de virologie très intéressant dans cet institut", a déclaré Argirova à la BBC.

L'un des virus humains qu'elle et ses collègues étudiaient était le VIH.

Son équipe a analysé la trajectoire du virus depuis la fin des années 1970 et suivi la littérature scientifique de l'extérieur du pays.

Mais si le VIH était familier, la maladie dévastatrice qu'il provoquait restait un mystère.

Un mystère que les autorités bulgares n'étaient pas intéressées à révéler.

Mais pour Argirova, oui.

Crédit photo, Alain LE BOT Légende image, Plusieurs pays ont lancé des campagnes de lutte contre le sida.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans les années 1980, plusieurs pays ont lancé des campagnes de lutte contre le sida.

Plan de contrebande

Quitter la Bulgarie n'a pas été facile pour elle, mais en juin 1985, Argirova s'est envolée pour Hambourg, alors en Allemagne de l'Ouest, pour assister à une conférence scientifique afin de présenter une étude.

La conférence portait sur la leucémie et ses liens possibles avec ce nouveau virus.

Ce fut une rencontre fascinante.

Plusieurs des plus grands virologues du monde ont assisté à la conférence, dont le célèbre chercheur américain Robert Gallo, qui deviendra célèbre pour son rôle dans l'établissement du VIH comme agent infectieux responsable du SIDA et pour le développement du test sanguin pour détecter le virus, ainsi que pour leurs importantes contributions aux recherches qui ont suivi.

Mais à cette époque, on ne savait pas grand-chose.

"Nous n'aurions jamais pensé qu'il se propagerait aussi rapidement car ce type de virus est difficile à transmettre, mais petit à petit, il se propage dans différentes régions du monde", a déclaré Gallo à la BBC la même année, ajoutant :

"Nous n'avions jamais prévu le degré élevé de mortalité lié à ce virus. Le pourcentage de personnes infectées qui tombent gravement malades est élevé et en croissance."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Robert Gallo.

Un jour, lui et Argirova ont commencé à parler

"A cette époque, je fumais et il est venu vers moi pour me demander une cigarette. Quand il a découvert d'où je venais, il m'a demandé : 'Quelle est la situation du SIDA en Bulgarie ?'", se souvient Argirova.

"J'ai dit : 'Je ne peux pas vous le dire parce que nous n'avons pas de diagnostics, donc je n'en sais rien. Nous devons faire des tests.' , mais je n'ai pas le virus.

Gallo a trouvé une solution. Il a demandé à un collègue allemand de préparer le VIH dans son laboratoire et de le conditionner dans un flacon de la taille d'un téléphone portable moderne.

Quelques jours plus tard, ils l'ont donné à Argirova pour qu'elle le passe en contrebande à Sofia dans son sac à main.

"C'était rouge et on ne voyait ni le virus ni les cellules. C'était comme du vin rouge et il y avait deux flacons : un avec des cellules infectées et un avec des cellules non infectées", explique le virologue à la BBC.

"J'ai pris les flacons, je les ai mis dans mon sac et je me suis rendu à Francfort, d'où j'ai pris un vol pour Sofia."

Peur et envie

Une amie a rencontré Argirova à l'aéroport et ensemble, ils sont retournés dans son laboratoire de l'Académie bulgare des sciences pour stocker le virus à 37 degrés, la température considérée comme idéale.

Mais elle n'était pas sûre que les cellules VIH aient survécu au voyage à travers le rideau de fer.

"Les cellules et le virus souffrent un peu quand ils ne sont pas à 37 degrés et le voyage a été un peu compliqué, donc on a dû mettre le matériel dans l'incubateur."

"Mais lundi, j'étais ravi de voir à quel point les cellules étaient belles et j'ai commencé à collecter du matériel."

Alors que les cellules du VIH commençaient à se développer dans sa nouvelle maison, pour Argirova, les choses ont empiré.

La nouvelle s'est répandue qu'elle avait introduit ce virus mortel dans le pays, et même ses collègues scientifiques avaient peur.

"On en parlait beaucoup dans les journaux et il y avait des gens qui n'étaient pas très contents qu'on ait le virus. Certains avaient peur, je ne sais pas pourquoi, et d'autres peut-être un peu jaloux."

Mais ce n'était pas que ça.

Interrogatoires

Argirova est apparue sur le radar des services de sécurité notoires de l'État, qui l'ont interrogée pendant des mois sur la façon dont le VIH s'est retrouvé en Bulgarie.

"Les gens du ministère de l'Intérieur ont commencé à me demander tous les jours comment Gallo m'avait transmis le virus, pourquoi, quelle était son intention... C'était la même question tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'en ai eu marre d'expliquer ."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) a été identifié comme la cause du sida.

Malgré toute l'opposition initiale, Argirova a trouvé des alliés parmi les autorités communistes, une lacune dans le système qui s'est encore creusée.

Enfin, il a été autorisé à réunir ses collègues et à créer un système de test.

En 1986, 28 centres de test ont été mis en place à travers le pays; 2 millions de Bulgares ont été testés pour le VIH.

Dans un documentaire réalisé trois ans plus tard, le narrateur raconte que la radio, la télévision et la presse rapportent constamment le problème du sida.

Crédit photo, Getty Images Légende image, En 1986, 28 centres de test ont été créés dans toute la Bulgarie; 2 millions de Bulgares ont été testés pour le VIH.

Le VIH et la maladie causée par ce virus étaient enfin connus du grand public, et Mme Argirova et ses collègues ont pu se concentrer sur l'étude des personnes touchées et des modes de transmission, comme elle l'a elle-même expliqué aux réalisateurs du documentaire.

"Tout type de contact domestique, comme le partage des écouteurs, des assiettes ou des verres, n'a absolument rien à voir avec la transmission de cette infection", a-t-elle expliqué.

Quatre ans après avoir introduit clandestinement le virus dans son pays dans son sac à main, Radka Argirova s'est vu confier le rôle d'éduquer le public bulgare sur le VIH et le sida et de travailler à sa prévention.