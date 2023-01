Benjamin Mendy : partiellement acquitté mais ne retrouvera jamais à sa vie d'avant

Par Nick Garnett

Correspondant pour le nord de l'Angleterre, BBC News

il y a une heure

Crédit photo, Reuters Légende image, Benjamin Mendy a fermement nié toutes les accusations portées contre lui

Malgré son acquittement de toutes les charges sauf deux, Benjamin Mendy a peut-être encore du mal à ébranler l'image qu'il a de lui au tribunal - un multimillionnaire fou de sexe, incontrôlable.

Une star de Premier League qui ne se souciait pas des sentiments ou du bien-être des femmes avec qui il couchait à une échelle presque industrielle.

Ce que les gens peuvent soupçonner que certains footballeurs font dans leur vie privée a, du moins dans le cas de Mendy, été révélé au cours d'un procès de quatre mois.

Ce ne sont pas seulement son comportement et son attitude envers les femmes qui ont été mis à nu devant le tribunal, mais aussi les difficultés que rencontrent les clubs de football lorsque leurs joueurs vedettes ne sont pas en service.

Pep Guardiola, le manager de Mendy à Manchester City, a déclaré à Chester Crown Court que "dans leur vie privée, je ne sais pas ce qu'ils font".

"Je ne suis pas les joueurs sur les réseaux sociaux, donc je ne sais pas ce qu'ils font hors de mon contrôle lors des entraînements et des matchs", a-t-il déclaré, ajoutant : "Je ne suis pas son père."

Crédit photo, PA Media Légende image, Mendy est devenu le défenseur le plus cher du monde lorsqu'il a signé pour Manchester City il y a cinq ans.

En juillet 2017, Mendy est devenu la signature alors record de City quand, à 23 ans, il a rejoint Monaco pour des frais de transfert de 52 millions de livres sterling.

Décrit par le directeur du football du club, Txiki Begiristain, comme "l'un des meilleurs arrières latéraux du monde", l'international français a été payé environ 90 000 £ par semaine.

Dans le football, de telles offres s'accompagnent d'une simple vérité : pour des récompenses aussi élevées, les joueurs d'élite doivent concentrer tous leurs efforts sur le terrain.

Leurs clubs sont souvent heureux de dépenser tout ce qu'il faut pour les garder heureux.

Comme tous les grands clubs, City emploie une armée de personnel pour répondre à leurs besoins, avec des aides qui paieront les factures, agiront en tant que concierge 24 heures sur 24 et s'occuperont de leurs flottes de voitures de luxe.

Crédit photo, Reuters Légende image, Louis Saha Matturie a nié tous les chefs d'accusation contre lui.

"Refuge sûr"

Jodie Deakin a travaillé pour les champions de Premier League pendant 10 ans en tant que responsable du soutien de l'équipe masculine.

Lors du procès de Mendy, elle a déclaré que son "rôle était de s'occuper des joueurs de l'équipe première et du personnel d'encadrement dans tous les aspects de leur vie".

"Ces garçons ne font rien pour eux-mêmes", a-t-elle déclaré.

Mme Deakin a expliqué au tribunal comment elle choisit des écoles pour les enfants des joueurs, traite avec les banques et vérifie la sécurité de leurs maisons.

Elle a traité les demandes de paiement des entrepreneurs qui travaillaient chez Mendy lorsqu'il était à court d'argent.

Lors d'une visite au manoir du footballeur dans le Cheshire, elle lui a conseillé de renforcer la sécurité.

Peu de temps après, des serrures pouvant être activées par ses empreintes digitales ont été installées sur les portes des chambres.

Mme Deakin a déclaré qu'elle le voulait "pour qu'il ait un peu de sanctuaire, pour enfermer les gens, et c'était son refuge".

Elle a également parlé de l'attraction que les footballeurs exercent sur de nombreuses jeunes femmes qui fréquentent les mêmes bars et clubs.

Mme Deakin a décrit des joueurs comme M. Mendy comme des "aimants".

"Vous pouvez dire à un kilomètre qu'il est footballeur, car ils ont tous le même style vestimentaire", a-t-elle déclaré. "Il dégouline de créateur. Beaucoup de filles sont attirées par ce look."

Crédit photo, JULIA QUENZLER Légende image, M. Mendy, photographié à droite, était jugé aux côtés de son ami Louis Saha Matturie.

Mark Boixasa a dirigé les opérations et le soutien de la première équipe à Manchester City pendant neuf ans.

Comme Mme Deakin, son travail consistait à aider les nouvelles recrues, ainsi qu'à conseiller les joueurs sur la vie après la retraite.

Apparaissant pour la défense, il a déclaré au tribunal que Mendy avait subi un certain nombre de blessures à long terme et n'était "pas le professionnel parfait".

Il a ajouté que le joueur était souvent en retard au travail parce qu'il dormait trop longtemps.

L'agent de Mendy, Meïsa N'Diaye, a déclaré que chaque fois que son client ne jouait pas, il sortait beaucoup plus et, dans une déclaration écrite au tribunal, il a déclaré avoir prévenu le joueur qu'il devait faire un choix sur sa vie.

M. N'Diaye a déclaré qu'il était également conscient que le footballeur avait beaucoup de relations à court terme et qu'il n'était pas intéressé à sa caser.

En plus de recevoir l'aide de Manchester City, Mendy employait son propre personnel, y compris un chef pour fournir de la nourriture lors des fêtes qu'il organisait dans son manoir.

La femme de ménage Yvonne Shea, qui y travaillait 15 heures par semaine, a déclaré qu'elle arrivait souvent le matin après certains d'entre eux.

Elle a déclaré au tribunal que des femmes, qui avaient l'air "un peu plus usées", étaient parfois encore là et que la maison était une "catastrophe", avec de la nourriture et des boissons jetées qui traînaient.

Une fois, elle a trouvé une table basse brisée sur le sol.

"C'était comme du verre de pare-brise, donc c'était partout", a-t-elle déclaré.

Elle a également dit que des vêtements traînaient et que si elle les trouvait près de la piscine intérieure de Mendy, elle "les ramassait simplement".

"Je n'ai pas lavé les sous-vêtements, je les ai mis de côté et il y avait un placard pour les téléphones et les sacs à main", a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré au tribunal qu'elle avait cessé de travailler pour Mendy lorsque City avait cessé de payer son salaire en septembre 2021 avant son procès.

Certaines des fêtes ont commencé dans les boîtes de nuit de Manchester avant de se poursuivre au manoir.

Des vidéos ont été montrées sur le terrain du joueur dans un club, se déshabillant jusqu'à la taille devant des jeunes femmes, agitant sa chemise autour de sa tête avant de la jeter dans la foule.

D'autres images d'une fête chez lui le montraient la main enfoncée dans son pantalon alors qu'il dansait avec un groupe de jeunes femmes.

La vidéosurveillance présentée à la cour l'a également montré titubant, ivre, hors d'une voiture.

Au cours de son procès, Mendy a admis avoir parfois dépassé la limite en conduisant et son mépris de l'autorité a été mis en évidence lorsqu'il a pleinement accepté que de nombreuses fêtes et rassemblements dans sa maison aient eu lieu lorsqu'ils ont été interdits en raison des restrictions de Covid-19.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le procès de quatre mois a été entendu à Chester Crown Court.

Devant le tribunal, Mendy a admis avoir vécu une vie centrée sur ses conquêtes sexuelles.

"Je ne pensais pas à ce qu'elles ressentaient ou à ce qu'elles pouvaient ressentir parce que, pour moi, si elles voulaient faire l'amour et que je le voulais, tout allait bien et je continuais à faire la fête", a-t-il déclaré.

Il a déclaré à la Cour qu'il était "honnêtement si facile" pour lui de rencontrer des femmes et d'avoir des relations sexuelles avec elles.

"Accepter et arrêter"

Mendy a déclaré que s'il a commencé à attirer l'attention des femmes lorsqu'il a signé à Marseille à l'âge de 18 ans, l'intérêt pour lui s'est décuplé lorsqu'il a rejoint City.

"Ce n'est pas à cause de mon look, c'est à cause du football", a-t-il déclaré aux jurés.

Il a déclaré qu'il n'avait jamais envisagé la contraception et a ajouté qu'il était "normal" qu'il ait des relations sexuelles avec plusieurs femmes différentes.

Il a toutefois insisté auprès de la cour sur le fait que si une femme lui disait "non", il "aurait dit d'accord", ajoutant : "J'aurais accepté et j'aurais fait ce que je voulais: "Je l'aurais accepteré et j'aurais arrêté."

Mendy a déclaré qu'il était gêné de parler de sexe parce que "je ne peux pas crier "Ouais, j'aime le sexe !", parce que cela semblerait bizarre."

Il a également déclaré au tribunal que lorsqu'il a été placé en détention provisoire entre août 2021 et janvier 2022, il avait changé.

"Toute ma vie, je n'ai jamais eu le temps de vraiment réfléchir à ce que je faisais", a-t-il dit.

"Quand je suis allé là-bas, j'étais seul, vous êtes assis toute la journée, la seule chose que vous faites est de penser.

"Je ne savais pas que je pouvais les blesser si on était tous les deux d'accord pour faire l'amour."

Le portrait qui a été dressé de lui au cours de l'affaire est tel que même sa propre équipe juridique, dirigée par Eleanor Laws KC, a admis que "la vie, telle qu'il la connaissait, est terminée, dans le football au Royaume-Uni".

Mme Laws a ajouté que Mendy "n'échappera jamais à ces accusations".

Son contrat avec Manchester City se termine cet été et, si son avocat a raison, il devra peut-être aller à l'étranger pour continuer à jouer.