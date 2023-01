Andrew Tate : Le misogyne autoproclamé

il y a une heure

Andrew Tate a été exclu de Big Brother à cause d'une vidéo dans laquelle on le voyait agresser une femme.

Il a déclaré à l'époque que les images avaient été montées et qu'il s'agissait "d'un mensonge total visant à me faire paraître mauvais".

Aujourd'hui, l'ancien kickboxeur de 36 ans compte plus de 3,5 millions de followers sur Twitter - et un profil mondial.

Il porte le nom de son père, un Américain qui travaillait pour l'armée de l'air américaine en Grande-Bretagne et qui était également un maître d'échecs. Sa mère et son père se sont rencontrés au Royaume-Uni avant de déménager en Amérique où Tate a été élevé jusqu'au divorce de ses parents.

Tate et son jeune frère Tristan ont tous deux déclaré avoir connu la pauvreté en Angleterre. Dans des interviews, ils se sont rappelés qu'ils allaient au KFC pour conserver les restes de poulet des autres et les congeler pour de futurs repas.

Qu'a dit Andrew Tate à propos des femmes ?

Dans une interview avec un autre YouTuber, il a déclaré qu'il était "absolument misogyne", et a ajouté : "Je suis un réaliste et quand vous êtes un réaliste, vous êtes sexiste. Il n'y a aucun moyen d'être ancré dans la réalité et de ne pas être sexiste."

"J'ai vu des hommes vendre des voitures, des téléviseurs... La grand-mère de ce type est décédée et ils attendaient la vente de la maison. Quand la maison était vendue, il recevait 20 000 £ et les promettait à [un mannequin], pour payer son faux problème financier", a déclaré Tristan au Mirror.

Pourquoi Andrew Tate a-t-il été arrêté ?

Un porte-parole de Tate a déclaré au Daily Mirror qu'ils ne pouvaient pas fournir de détails concernant les allégations de trafic d'êtres humains et de viol. Mais il a ajouté : "Andrew et Tristan Tate ont le plus grand respect pour les autorités roumaines et vont toujours assister et aider de toutes les manières possibles."