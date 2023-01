Guerre Ukraine - Russie : Que dit un logiciel de reconnaissance faciale de la foule derrière Poutine ?

Le président Poutine a prononcé un discours télévisé le soir du Nouvel An.

Les réseaux sociaux sont inondés d'affirmations, reprises sur des sites d'information, selon lesquelles le président russe Vladimir Poutine s'est entouré d'acteurs pour son discours du Nouvel An et lors d'événements précédents. Mais quelles sont les preuves ?

La femme blonde

Des messages sur les réseaux sociaux, ainsi que des sites d'information tels que le Sun et le Daily Mail, ont suggéré qu'une femme blonde a joué différents personnages lors de plusieurs événements précédents avec M. Poutine, notamment une partie de pêche en 2016 et un service religieux en 2017.

Nous avons utilisé un logiciel de reconnaissance faciale pour comparer le visage de la femme sur la photo du Nouvel An avec ceux de 2016 et 2017, ce qui a donné de faibles résultats de correspondance de 29% et 28% respectivement.