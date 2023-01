Monnaie : Quand l'argent a-t-il été inventé et quand le dollar est-il devenu la première devise du monde ?

Cecilia Barría

BBC News Mundo

il y a 40 minutes

L'histoire de l'argent est passionnante. Pendant des milliers d'années, il n'a pas seulement servi de moyen de paiement et de réserve de richesse.

Il a également été une unité de compte, c'est-à-dire un système qui nous permet de fixer des prix et d'enregistrer des dettes.

L'origine de la monnaie est aussi controversée que sa définition. Les archéologues, les historiens, les philosophes et les économistes ont leurs propres théories sur le mystérieux saut que les humains ont fait lorsque nous avons développé les premiers systèmes commerciaux nés après le troc.

Nous pouvons trouver l'origine de la monnaie dans des transactions effectuées il y a des milliers d'années à l'aide de céréales, de grammes d'argent, d'objets en argile, de coquillages ou de graines de cacao, jusqu'aux pièces de métal officiellement frappées par les rois de l'Irak antique.

Bien plus tard, les premiers billets de banque en papier ont été créés en Chine, lorsque les pièces étaient si lourdes que les transporter était un cauchemar.

Et récemment, il y a tout juste 70 ans, lors de négociations politiques secrètes menées tard dans la nuit dans un hôtel au milieu des montagnes, un billet vert appelé dollar est devenu la monnaie la plus puissante du monde.

Nous vous racontons l'histoire de la naissance et de l'évolution de la monnaie, une clé essentielle pour comprendre comment les transactions commerciales qui ont marqué le développement de l'humanité ont évolué au fil des ans.

Les transactions commerciales des Sumériens

Si l'on considère l'argent comme quelque chose de matériel qui nous permet d'effectuer des transactions, certains experts affirment que son origine se trouve dans les grammes d'argent ou d'orge, une céréale avec laquelle les Sumériens de Mésopotamie (l'actuel Irak) faisaient du commerce il y a environ 5 000 ans.

Grâce à l'écriture cunéiforme, les Sumériens ont laissé un témoignage précieux de leur civilisation.

Ces produits, qui avaient une valeur en soi, servaient également d'unité de mesure et étaient utilisés pour quantifier la valeur d'autres choses par le poids, comme la valeur d'un esclave, du travail, des intérêts d'une dette, et même des promesses de paiement.

Certains travailleurs étaient payés en quantités fixes de choses comme de la bière ou des meubles, explique Jon Taylor, conservateur des collections de cunéiformes et de sceaux cylindriques au département du Moyen-Orient du British Museum.

Il était également courant que les marchandises aient une valeur lorsqu'elles étaient comparées les unes aux autres. La laine et les dattes, par exemple, pouvaient avoir une valeur équivalente en grammes d'argent.

Même "les commerçants qui faisaient du commerce sur de longues distances s'offraient mutuellement une sorte de crédit, par lequel ils pouvaient retirer des ressources à un endroit et les rendre à un autre, ou transférer le droit aux ressources à quelqu'un d'autre", ajoute-t-il.

"La question de savoir si cela constitue une monnaie ou un argent est un sujet de débat.

Prêts portant intérêt

Tout dépend de la façon dont nous définissons les concepts. William B. Hafford, directeur de terrain du projet Ur au Musée d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Pennsylvanie (États-Unis), affirme que l'argent est "une tentative de quantifier la valeur", tandis que la monnaie "est une forme physique d'argent, un objet standardisé".

De ce point de vue, l'orge et l'argent étaient des formes de monnaie et, sans doute, le plus ancien type de monnaie physique connu à ce jour.

Or, selon l'expert, l'origine de la monnaie se trouve dans les transactions de crédit-dette qui existaient dans l'ancienne Mésopotamie.

M. Hafford travaille depuis des années sur des fouilles dans la région où se trouvait Ur, l'une des plus importantes cités-états sumériennes de Mésopotamie.

Ur était l'une des plus importantes cités-états de Sumer en Mésopotamie.

Ces transactions étaient basées sur le fait qu'une personne pouvait obtenir quelque chose d'une autre en promettant quelque chose en retour dans le futur. C'est ainsi qu'est apparu le concept de dette.

Ainsi, cette forme d'échange, d'abord apparue dans de petites communautés, s'est ensuite développée dans des communautés plus importantes, jusqu'à ce que, avec le temps, la dette finisse par être quantifiée lorsque l'écriture a été inventée, explique l'expert.

"Nous avons de nombreuses tablettes de prêts et de dettes dans l'ancienne Mésopotamie. Ils sont généralement assortis d'intérêts", ajoute-t-il.

Le code d'Hammurabi, par exemple, stipule que le taux d'intérêt sur l'argent est de 20% et celui des céréales de 33%.

Le poids de l'argent

L'argent était le moyen le plus courant de quantifier la valeur de la plupart des choses pendant une grande partie de l'histoire mésopotamienne.

"On trouve souvent des trésors d'argent enterrés sous des planchers pour les protéger. Ils contiennent des pièces d'argent découpées dans des vases, de vieilles perles, coulées en lingots ou transformées en anneaux en spirale", explique Hafford.

Les grammes d'argent et d'orge étaient utilisés comme mesures de poids dans les transactions commerciales.

Les anneaux en spirale étaient le moyen le plus facile de transporter du métal, parfois même attachés aux cheveux. Une partie de la spirale pourrait être interrompue pour peser et payer les objets.

Le taux de change typique était de 1 shekel d'argent (8,4 grammes) pour 1 GUR de grain (environ 300 litres). Les céréales pouvaient être moulues en farine, une denrée alimentaire essentielle.

Le débat sur les tablettes mésopotamiennes

Certaines tablettes d'argile de l'ancienne Mésopotamie font état de dettes. Selon l'historien Niall Ferguson, certains de ces objets (plus petits que la taille d'une main) étaient eux-mêmes une promesse de paiement au porteur de la tablette ou une sorte de bon de commande.

Dans certaines d'entre elles, il était écrit, par exemple, qu'une dette de quatre mesures d'orge devait être payée au porteur de la tablette d'argile, ce qui, en pratique, transformait cet objet en une sorte de monnaie.

Certaines des tablettes d'argile utilisées par les Sumériens ont permis de consigner les produits d'une communauté ou les transactions commerciales.

Selon Eckart Frahm, professeur de langues et civilisations du Proche-Orient à l'université de Yale, les commerçants mésopotamiens utilisaient parfois des formes de monnaie plus "virtuelles" que les métaux traditionnels, affirme Eckart Frahm.

Les entreprises commerciales à longue distance des marchands assyriens aux 20e et 19e siècles avant notre ère, par exemple, documentées dans les propres archives des Mésopotamiens, étaient souvent des formes d'argent plus "virtuelles" que les métaux traditionnels. J.-C., par exemple, documentée par quelque 24 000 tablettes d'argile provenant de la ville de Kanesh, dans le centre de la Turquie, comprend des éléments modernes tels que les chèques au porteur."

"Le paiement était effectué à la personne détenant le chèque, qui se présentait sous la forme d'une tablette Kanesh", note-t-il.

Mais tout le monde ne partage pas cette vision de l'utilisation des tablettes mésopotamiennes comme forme d'argent.

Nicholas Postgate, archéologue à l'université de Cambridge au Royaume-Uni et ancien directeur de l'école britannique d'archéologie en Irak, affirme que dans le contexte mésopotamien, les tablettes d'argile comprenaient des enregistrements de transactions, mais n'étaient pas utilisées comme des pièces de monnaie.

"Ce qui se rapproche le plus de l'argent, mais il vaut mieux dire de la monnaie, c'est l'argent avec l'orge".

C'est le cas de chercheurs comme Jacob Dahl, professeur d'assyriologie à la School of Asian and Middle Eastern Studies de l'université d'Oxford, au Royaume-Uni.

"Les tablettes cunéiformes ne fonctionnaient pas comme de l'argent. Ils avaient des documents de prêt qui, de toute évidence, pouvaient valoir de l'argent emprunté et des intérêts, et dans les périodes ultérieures de l'ancienne Babylonie et de l'ancienne Assyrie, il y avait des billets à ordre", argumente-t-il.

À l'époque, ajoute-t-il, l'argent fonctionnait comme un moyen d'échange assez semblable à ce que l'on pourrait considérer comme de la monnaie, "mais comme il n'a jamais été soutenu par une banque centrale ou un État, on ne peut toujours pas l'appeler monnaie".

La première pièce officiellement frappée

Les premières pièces de monnaie officiellement frappées par un gouvernement seraient apparues vers 640 avant J.-C. en Anatolie, l'actuelle Turquie, sous le sceau du roi Aliates de Lydie.

Cette pièce, le stater lydien, généralement fabriquée à partir d'un alliage d'or et d'argent appelé électro, était plus ancienne que les pièces frappées en Chine, en Inde ou dans des civilisations telles que celles des Égyptiens, des Perses, des Grecs ou des Romains.

La première pièce officiellement frappée par un gouvernement fut le stater lydien en Anatolie, l'actuelle Turquie.

La monnaie était un succès en raison de sa durabilité, de sa facilité de transport et parce qu'elle avait une valeur propre.

En devenant si efficaces et si précieux, ils sont devenus un instrument de contrôle politique. Ils facilitaient la collecte des impôts pour soutenir les élites, finançaient les armées et développaient le commerce transfrontalier.

D'autres formes de monnaie ont continué à être utilisées à côté des pièces. En fait, le mot salaire vient du latin salarium, qui vient du sel. Dans l'Empire romain, les soldats et les fonctionnaires étaient payés en sel, une denrée précieuse qui servait, entre autres, à conserver les aliments.

Certaines des pièces anciennes sont aussi rares que belles et, parce qu'elles ont été préservées au fil du temps, elles fournissent des informations précieuses aux spécialistes des civilisations antérieures à notre ère. L'une de ces pièces est le tétradrachme d'argent, frappé à Athènes vers 450 avant J.-C., avec une chouette, l'emblème de la déesse Athéna.

Tétradrachme d'Athènes, 5ème siècle avant JC.

L'avènement du billet de banque en papier : le jiaozi chinois

Et quand les billets de banque sont-ils apparus ? Pendant longtemps, l'unité monétaire de base en Chine était constituée de pièces de cuivre ou de bronze avec une perforation carrée au centre, ce qui permettait de les accrocher à un fil pour former une chaîne.

Mais à mesure que les voyages et le commerce se sont développés, la demande de pièces pour effectuer les transactions s'est accrue. À un moment donné, le cuivre est devenu rare, mais surtout, les dirigeants ont compris qu'il était essentiel de garder le contrôle de la monnaie.

Ne voulant pas que leurs précieuses pièces de monnaie s'échappent dans les pays étrangers, ils ont imposé une règle : seules les pièces en fer pouvaient être utilisées.

Pièces de monnaie chinoises frappées par la dynastie Song.

En effet, les pièces de monnaie en fer étaient si lourdes que ni les mules ni les charrettes à bœufs ne pouvaient supporter une telle charge lorsque de grosses transactions devaient être effectuées.

Imaginez que, pour une poignée d'argent, on vous donne un sac géant de pièces de fer, aussi grand que le corps d'une personne.

Ce seraient les marchands qui auraient commencé à expérimenter les "instruments financiers" en papier pour éviter de transporter de grandes quantités de pièces.

Le jiaozi chinois est considéré comme le plus ancien billet de banque de l'histoire.

C'est sous la dynastie Song, vers l'an 1000, dans la province du Sichuan, que l'empire a officiellement émis le premier papier-monnaie du monde, le jiaozi, fabriqué à partir de l'écorce du mûrier.

Dès lors, les marchands ont cessé d'utiliser leurs propres reconnaissances de dette et les souverains ont pris le contrôle du système en faisant du jiaozi un billet de banque officiel.

Il est devenu aussi officiel que le dollar lorsqu'il est devenu la monnaie des États-Unis par décret en 1792.

Les négociations qui ont conduit à la suprématie du dollar

Alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, les gouvernements alliés se rendent compte qu'ils ont un problème : les économies sont dévastées et ils se demandent quelle monnaie sera utilisée pour le commerce international lorsque la reconstruction commencera.

C'est alors que les représentants de 44 pays se sont réunis pendant 22 jours en juillet 1944 à l'hôtel Mount Washington dans la ville de Bretton Woods, aux États-Unis, pour négocier l'avenir des finances et du commerce d'après-guerre.

Les représentants de 44 pays se sont réunis à Bretton Woods. Au centre, l'économiste britannique John Maynard Keynes.

Les pays européens sont arrivés à la réunion avec de profondes pénuries économiques et les États-Unis avec les plus grandes réserves d'or du monde.

Ce furent 22 jours de réunions avec des luttes politiques intenses qui se sont déroulées dans les salles de bal le jour et dans le bar de l'hôtel "The Moon Room" la nuit, entre whiskies et cigares, selon Ed Conway, dans son livre "The Summit".

Deux hommes se sont livrés à un duel intellectuel presque à mort : le Britannique John Maynard Keynes (avec son idée utopique de créer une monnaie commune pour le monde entier appelée "bancor") et l'Américain Harry Dexter White du département du Trésor, qui a fini par remporter la bataille.

À la fin de Bretton Woods, il a été établi que le dollar américain serait la monnaie des transactions internationales. Et les deux institutions créées lors de cette réunion, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, allaient accorder des prêts en dollars aux pays ayant des problèmes économiques après la fin de la guerre.