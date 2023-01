Chine et Russie : Comment les relations entre les deux se sont refroidies pendant la guerre en Ukraine

Olga Ivshina

BBC

il y a une heure

Crédit photo, Guang Niu/Getty Images

La guerre de la Russie contre l'Ukraine a amené les autorités chinoises à porter un regard différent sur leur propre politique internationale. Les responsables chinois ont été choqués par les échecs de Poutine dans la guerre et ont envisagé d'améliorer leurs relations avec certains pays occidentaux, selon les informations des médias occidentaux. De cette manière, la Chine tente d'atténuer les conséquences de l'agression russe pour elle-même.

Début février 2022, 20 jours avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine, Vladimir Poutine a rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping. C'est après cette rencontre que sont apparues les célèbres déclarations selon lesquelles l'amitié entre les pays "n'a pas de frontières" et "il n'y a pas de zones interdites dans la coopération".

Selon une source du Financial Times britannique, la réunion portait sur la situation autour de l'Ukraine et le Kremlin "n'a pas exclu de prendre des mesures éventuelles" si quelqu'un attaquait le territoire russe. Mais Poutine n'a pas dit au dirigeant chinois qu'il allait déclencher une guerre en Ukraine.

Au début de la guerre, certains résidents chinois ont soutenu activement l'action militaire et ont partagé sur les réseaux sociaux une vidéo avec une traduction du discours de Vladimir Poutine annonçant le début de la guerre. La position des autorités chinoises, cependant, n'a pas été aussi univoque.

Xi Jinping, qui a un jour appelé Vladimir Poutine son "meilleur ami", a en réalité réagi avec modération à la guerre. Lorsque l'Assemblée générale des Nations unies a voté en mars une résolution condamnant l'invasion militaire, la Chine s'est abstenue.

Si Pékin avait alors voté contre la résolution, cela aurait été considéré par l'Occident comme un soutien clair à la position de la Russie. Mais la Chine, qui tentait alors d'évaluer et de peser tous les risques et toutes les opportunités, n'a pas non plus voté pour. Le maintien d'une telle ambiguïté stratégique aide la Chine à mieux évaluer l'approche qui lui est bénéfique à un moment donné.

D'une part, Pékin a ouvertement tenu Washington pour responsable de cette guerre - prétendument liée à l'expansion de l'OTAN en Europe. D'autre part, elle n'est pas pressée d'aider la Russie.

Selon le Washington Post américain, la Russie a demandé à plusieurs reprises à la Chine un soutien, tant financier que technologique. Xi Jinping n'est pas opposé à trouver des moyens de coopération mutuellement bénéfique avec Moscou, mais toutes les négociations sont "tendues". Selon une source, la Chine "comprend la situation difficile de la Russie mais ne peut ignorer sa propre situation".

Vague explosive

La dernière rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping remonte à septembre.

Ces discussions ont eu lieu à un moment où les exportations russes vers la Chine augmentaient rapidement, mais où les importations chinoises en Russie ralentissaient - malgré l'intérêt considérable de Moscou pour les investissements, les technologies et le commerce bilatéral chinois. Sur le front, cependant, une contre-offensive de grande envergure a été menée par les troupes ukrainiennes.

Crédit photo, AFP Légende image, Poutine et Xi se rencontrent régulièrement (cette photo montre les entretiens de 2018), mais cela ne garantit pas toujours une relation de confiance.

Après la rencontre, M. Poutine a déclaré qu'il appréciait la "position équilibrée des amis chinois" sur la guerre en Ukraine. Xi Jinping a acquiescé : La Chine est prête "avec la Russie à assumer le rôle de grandes puissances et à jouer un rôle de leader pour apporter la stabilité et une énergie positive au monde".

Mais des sources du Financial Times ont affirmé qu'en faisant un signe de tête à Poutine, la Chine essayait entre-temps de réduire son isolement international et d'améliorer ses relations avec certains pays occidentaux. En particulier avec l'Union européenne, son principal partenaire commercial.

Lorsque Poutine et Xi Jinping ont eu leurs entretiens en septembre, la situation en Chine même n'était pas simple. Bien que la Chine ait réalisé un miracle économique ces dernières années et soit passée du statut de mendiant à celui de deuxième économie mondiale, la croissance a ralenti sous Xi. Plusieurs raisons expliquent cette situation, notamment le confinement permanent annoncé en raison de la pandémie de coronavirus, la crise du marché immobilier et l'épuisement du potentiel de croissance de rattrapage.

Les combats en Ukraine ont créé plusieurs autres problèmes pour la Chine. Premièrement, la guerre du gaz menée par Poutine contre l'Union européenne a eu pour conséquence que les consommateurs occidentaux ont beaucoup moins d'argent pour acheter des produits chinois. Deuxièmement, le conflit avec l'Occident s'est aggravé lorsque Xi a refusé de condamner la guerre.

"Ce n'est pas que la Chine change fondamentalement de politique. Mais il n'est pas rentable pour la Chine de compliquer d'un coup les relations avec l'ensemble de l'Occident collectif", déclare le spécialiste de la Chine Leonid Kovacic. - Malgré les affirmations selon lesquelles le partenariat stratégique avec la Russie n'a pas de frontières, les principaux partenaires commerciaux de la Chine restent les États-Unis et l'Union européenne. Étant donné que les relations de la Chine avec les États-Unis continueront à se détériorer à long terme, et que la Chine le comprend, il est important pour Pékin de ne pas aggraver les relations avec l'UE, du moins".

L'expert suggère que la Chine pourrait avoir initialement sous-estimé l'étendue de l'implication de l'UE dans la guerre en Ukraine et l'importance de cette question pour l'Europe. "Et maintenant, ils en sont au moins au niveau de la rhétorique pour essayer d'arrondir les angles", dit Kovacic.

La guerre en Ukraine a également affecté les actions de la Chine envers Taïwan, que Pékin considère comme sa province sécessionniste. Les tensions dans la région n'ont cessé de croître ces derniers mois, la Chine ayant effectué, rien qu'en décembre, certains des plus grands exercices maritimes et aériens autour de Taïwan - ce qui n'est pas le premier au cours de l'année écoulée.

Au début de la guerre de la Russie en Ukraine, de nombreux experts ont craint que la Chine ne décide de prendre des mesures actives contre Taïwan. Mais aujourd'hui, certains analystes pensent que la Chine, voyant la réaction unie de l'Occident (et de l'UE en particulier) à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, n'osera pas faire une telle chose.

L'équivalent chinois de Maria Zakharova

Les analystes ont trouvé révélateur le fait que la Chine ait récemment perdu son poste au profit du désormais ancien porte-parole du ministère des affaires étrangères, Zhao Lijian, qui est affectueusement comparé à Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe.

Crédit photo, GREG BAKER/AFP via Getty Images

Comme Zakharova, Zhao était connu pour sa rhétorique anti-occidentale très dure. Ces dernières années, la Chine a souvent utilisé dans la sphère de l'information des techniques que la Russie a été la première à utiliser.

"Cela ne signifie pas que Moscou et Pékin coopèrent directement dans l'espace d'information international. Au contraire, la propagande chinoise a maîtrisé et retravaillé de manière créative les outils russes. La similitude des outils est complétée par la communauté de vues inhérente aux deux régimes autoritaires, qui visent à critiquer la démocratie occidentale et le concept des droits humains universels, ainsi qu'à renforcer leur propre légitimité", ont noté les experts du centre Carnegie.

Bloomberg a souligné que la réaffectation de Zhao Lijian indique que Pékin abandonne une approche agressive en matière de relations internationales et s'oriente vers une voie plus souple.

En outre, la Chine a récemment abandonné sa politique controversée de "zéro covid" (c'est-à-dire qu'elle tente d'éviter complètement la propagation du coronavirus) et a adouci sa rhétorique sur la "prospérité partagée" (égalité sociale) dans le but de rétablir la confiance des entreprises. Et si les médias d'État chinois continuent de couvrir la guerre en Ukraine en adoptant une position pro-russe, les experts s'accordent à dire que Pékin ne soutient plus aussi fermement Moscou, note Howard Zhang, rédacteur en chef du service Chine de la BBC.

Désillusionné par Poutine

Selon les médias officiels chinois, le nouveau ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a rappelé à Sergei Lavrov les principes traditionnels des relations sino-russes le 9 janvier : "le non-alignement sur des blocs, la non-confrontation et le non-ciblage contre des tiers".

Crédit photo, MARK RALSTON/AFP via Getty Images

"On est loin de la déclaration que Poutine et Xi ont signée en février dernier, qui parlait d'une 'amitié sans frontières'", explique Zhang.

"Les analystes politiques chinois pro-gouvernementaux disent dans des conversations privées qu'ils sont déçus et ne peuvent pas croire que Poutine ait pu échouer aussi clairement en Ukraine", ajoute notre chroniqueur.

"Si l'on regarde l'histoire récente et que l'on se souvient de la manière dont Pékin s'est comporté dans d'autres conflits régionaux, on peut supposer que la Chine agira de manière pragmatique et se préparera à atténuer pour elle-même les conséquences négatives de l'échec de la Russie en Ukraine. Pékin pourrait même essayer de devenir un médiateur - dans une certaine mesure en fonction de ses propres intérêts", estime M. Zhang.

Cela dit, il est peu probable que la Chine abandonne ouvertement ses politiques précédentes, s'aligne soudainement sur l'Occident et condamne Poutine, estime M. Zhang.

Après une autre conversation entre Poutine et Xi en décembre dernier, les États-Unis ont exprimé leur inquiétude quant aux liens entre Moscou et Pékin et ont déclaré que la Chine subirait des répercussions si elle décidait de fournir des armes à la Russie. "Pékin parle de sa neutralité, mais son comportement montre clairement qu'elle est toujours investie dans une relation étroite avec la Russie", avait alors déclaré le porte-parole du département d'État, promettant que les États-Unis continueraient à suivre la situation de près.

La Chine sans alternative

Peu importe ce que dit la Chine, la Russie n'a pas d'alternative à elle dans la situation actuelle, estime l'expert Leonid Kovacic.

"Dans la situation actuelle, la Chine est le seul partenaire commercial fiable pour la Russie et la seule possibilité de maintenir d'une manière ou d'une autre le commerce et de recevoir des revenus de ce commerce. Ainsi, quoi que dise la Chine - dans une certaine mesure, bien sûr - la Russie ne pourra guère faire quoi que ce soit, car la dépendance de la Russie à l'égard de la Chine ne cesse de croître", explique M. Kovacic.

La Turquie, avec laquelle la Russie entretient également des relations commerciales, ne peut pas remplacer la Chine - "ne serait-ce que parce que, même sur le plan politique, l'antagonisme chinois à l'égard de l'Occident est beaucoup plus proche de la Russie que la position de la Turquie en tant que pays membre de l'OTAN", précise Leonid Kovacic. "Ce n'est pas une alternative pour la Russie", conclut-il.

Crédit photo, CARLOS BARRIA/POOL/AFP via Getty Images

La nature déséquilibrée des relations russo-chinoises est évidente depuis plusieurs années. Dans la sphère publique, cela est particulièrement évident dans la manière dont les parties se soutiennent mutuellement en temps de crise.

Par exemple, en 2019, à une époque où les relations entre Pékin et Washington étaient tendues, Poutine a ouvertement soutenu la Chine, qualifiant les sanctions américaines contre l'entreprise technologique Huawei de guerre économique et de tentative d'éliminer un concurrent puissant. En 2020-2021, le ministère russe des Affaires étrangères a critiqué plus de 50 fois les appels occidentaux à une enquête indépendante sur l'épidémie de Wuhan.

La Chine, en revanche, a rarement soutenu publiquement le Kremlin, s'exprimant souvent de manière neutre. Cela a été le cas lors des discussions sur le statut de la Crimée, dans les déclarations sur la guerre dans le Donbass et dans l'histoire de l'empoisonnement de l'ancien officier du GRU Sergei Skripal au Royaume-Uni.

Et en novembre dernier, Xi Jinping a indirectement critiqué les déclarations menaçantes de Vladimir Poutine sur l'Ukraine et, dans une déclaration commune avec le chancelier allemand Olaf Scholz, a qualifié d'inacceptable "l'utilisation ou la menace d'utilisation d'armes nucléaires".

Or, selon le Financial Times, un responsable chinois a déclaré sous couvert d'anonymat : "Poutine est fou. La décision d'envahir a été prise par un très petit groupe de personnes. La Chine ne doit pas se contenter de suivre la Russie."

Les journalistes du journal soulignent que la Chine est déjà pleinement consciente de la probabilité que la Russie échoue en Ukraine et sorte du conflit en tant que "puissance secondaire" considérablement affaiblie économiquement et diplomatiquement sur la scène mondiale.

En outre, malgré toutes les déclarations publiques d'amitié bilatérale, en privé, certains responsables chinois expriment au moins un certain degré de méfiance à l'égard de Poutine lui-même.