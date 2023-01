Economie : Quels sont les 10 pays les plus riches du monde ?

Rédaction

BBC News Mundo

il y a une heure

Répondre à la question posée par le titre n'est pas facile.

On peut avoir une idée de ce qu'ils sont, mais pas très précise. Et de toute façon, de quel genre de richesse parlons-nous ?

Mais bon : la mesure généralement utilisée est le produit intérieur brut, ou PIB, qui totalise la production de biens et de services d'un pays sur une certaine période et est pris comme indicateur pour refléter la richesse d'une région.

C'est l'un des plus connus et des plus utilisés de l'économie et, entre autres, il aide les gouvernements à savoir combien ils recevront d'impôts et, par conséquent, combien ils peuvent dépenser pour des services tels que la santé et l'éducation.

Alors, bien qu'il ait de nombreux détracteurs, allons-y avec celui-là, du moins pour l'instant, pour satisfaire notre curiosité.

A lire aussi :

En compte à rebours, avec les données d'octobre 2022 du Fonds monétaire international (FMI) et de Visual Capitalist, les voici (voir si certaines vous surprennent) :

10.L'Italie, avec 1,997 milliard de dollars

9. La Russie, avec 2,113 milliards de dollars

8. Le Canada, avec 2,2 billions de dollars

7. La France, avec 2,778 milliards de dollars

6.Le Royaume-Uni, avec 3,199 milliards de dollars

5. L'Inde, avec 3,469 milliards de dollars

4. L'Allemagne, avec 4,031 milliards de dollars

3. Le Japon, avec 4,301 milliards de dollars

Et maintenant, un bond énorme de 14 000 milliards (et quelques autres) !

2. La Chine, avec 18,321 milliards de dollars

Et un autre, presque 8 !

1. Les États-Unis, avec 25 035 $ US

Mais que nous disent ces chiffres ?

Comme le soulignent certains détracteurs du PIB, la clé se trouve dans le troisième mot de son nom.

Même son créateur, l'économiste américain Simon Kuznets, n'en était pas fier.

Son intention, dans les années 1930, avait été de trouver un moyen de mesurer l'économie dans son ensemble afin d'avoir un outil pour l'aider à sortir de la Grande Dépression.

L'idée était d'évaluer ce qui était vraiment productif, c'est-à-dire de trouver ce qui apportait vraiment du bien-être.

Mais la Seconde Guerre mondiale éclate et les priorités changent : l'urgent n'est pas le bien-être mais la vie, et il faut des armes pour la défendre.

Pour le très influent économiste britannique John Maynard Keynes, il était essentiel de savoir ce que l'économie pouvait produire et quel était le strict minimum que les gens devaient consommer, afin de savoir combien il restait pour financer la guerre.

Un autre type de calcul était nécessaire, de sorte que l'objectif de cette mesure a changé.

Et donc c'est resté.

Après la guerre, les États-Unis avaient besoin de savoir comment se portaient les bénéficiaires de leur aide à la reconstruction, alors ils ont tous commencé à utiliser le PIB.

Il a ensuite été étendu grâce aux Nations Unies, avant de devenir la norme mondiale.

Par habitant

La mesure du bien-être économique que Kuznets voulait créer a fini par être une mesure de l'activité dans l'économie.

La différence est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour la société mais qui sont bonnes pour l'économie, donc produire, par exemple, quelque chose qui sauve la vie d'enfants compte autant que produire des balles pour des armes qui les tuent.

Il ne mesure pas non plus la qualité, seulement la quantité.

Kuznets voulait faire quelque chose de très différent. Le voici en 1971, recevant le prix Nobel d'économie.

Lorsque vous payez un billet pour monter dans un train, par exemple, qui compte dans le calcul du PIB, ce qui ne compte pas, c'est si le train que vous prenez est délabré, bondé de monde parce que le service est médiocre et sale, ou si c'est un train qui est arrivé à l'heure et bien entretenu.

En revanche, il ne dit rien sur la répartition des richesses : un pays peut avoir un PIB élevé mais aussi beaucoup d' inégalités.

Remarquez à quel point la liste change si la mesure est le PIB par habitant, qui mesure la relation entre le revenu national (via le PIB sur une période donnée) et les habitants du lieu.

S'il ne reflète pas non plus la réalité, il donne - selon les spécialistes - une idée plus précise du bien-être socio-économique.

Selon la carte actuelle du FMI (2023), les 10 plus riches de ce classement sont...

1. Luxembourg

2. Singapour

3. Irlande

4. Qatar

5. Macao

6. Suisse

7. Norvège

8. Emirats Arabes Unis

9.Brunei

10. États-Unis

Aucun des pays de la première liste n'y figure, à l'exception des États-Unis qui, bien qu'étant la première économie mondiale, représentant environ 20 % du PIB mondial, occupent la 10e place.

Concernant le #1...

Le Luxembourg, l'un des plus petits pays de la planète, tant en termes de superficie que de population, est le pays le plus riche de la planète selon ce classement particulier.

C'est la plus grande place bancaire au monde : plus de 200 banques et 1 000 fonds d'investissement opèrent dans sa capitale.

Avec l'une des main-d'œuvre les plus éduquées et les plus qualifiées au monde, répondant aux demandes des entreprises multinationales, le Luxembourg est enrichi par un mélange d'industries et une économie d'import-export basée sur les services financiers.

Il compte également des petites et moyennes entreprises, ainsi qu'un secteur agricole petit mais prospère.

Leur performance élevée est en partie due au fait que les citoyens des pays voisins, comme la France, l'Allemagne et la Belgique, travaillent dans le duché mais n'y résident pas, ils contribuent donc à la croissance du PIB mais ne sont pas inclus dans le calcul par habitant.

Le Luxembourg attire les hommes d'affaires étrangers avec des impôts préférentiels ; selon le journal Le Monde et Süddeutsche Zeitung, 90 % des entreprises enregistrées dans le pays sont détenues par des étrangers.

Et pour les salariés, des niveaux de revenus élevés .

Selon l'Institut national de la statistique et de la recherche économique du Luxembourg, le salaire minimum dans le pays est de 2 488 dollars américains par mois, de sorte que tout travailleur non qualifié peut compter sur ce montant.

Les 14,40 $ de l'heure représentent presque le double du salaire minimum fédéral de 7,25 $ aux États-Unis, le pays qui arrive en tête de la liste ci-dessus, et n'arrivent qu'en deuxième place après le salaire minimum australien (14,54 $ de l'heure), le plus élevé de 2022.

Le salaire médian est de 5 380 $ par mois, mais les spécialistes travaillant dans les banques, les compagnies d'assurance, l'industrie de l'énergie et les technologies de l'information gagnent beaucoup plus que cela.