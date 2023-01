Martin Luther King : 10 faits peu connus sur l'icône des droits civiques

Par Chelsea Bailey

BBC News, Washington

il y a 36 minutes

Crédit photo, Getty/Stephen F. Somerstein Légende image, Dr Martin Luther King, Jr.

Alors que l'Amérique fait une pause pour honorer l'héritage du Dr Martin Luther King, Jr, les experts affirment que sa lutte contre la pauvreté et les inégalités est toujours aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était pendant le mouvement des droits civiques aux États-Unis.

Voici 10 faits peu connus sur la vie et l'héritage du Dr Martin Luther King, Jr.

Le discours "I have a dream" a été improvisé

À mi-chemin de son discours lors de l'événement de 1963, la chanteuse de gospel Mahalia Jackson a crié : " Parle-leur du rêve, Martin ! "

Cet appel a incité Martin Luther King à revenir sur un précédent sermon qu'il avait prononcé, dans lequel il décrivait une version du rêve américain qui était égalitaire et accessible à tous les citoyens.

"Je fais le rêve que mes quatre petits enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. J'ai un rêve aujourd'hui", a déclaré le Dr King.

Ce moment emblématique sera plus tard connu sous le nom de discours "I have a dream". Selon Lerone Martin, il reste encore du travail à faire pour que le rêve d'égalité du Dr King devienne réalité.

Son rêve d'égalité est une quintessence de l'Amérique, a déclaré Lerone Martin, directeur de l'Institut de recherche et d'éducation Martin Luther King Jr de l'université de Stanford.

"Malgré tout le dénigrement qu'il a subi, King a fait un travail formidable en essayant constamment de montrer comment ses efforts étaient conformes aux idéaux américains."

Son nom de naissance est Michael King

À sa naissance, le 15 janvier 1929, il porte le nom de son père, Michael King. Mais six ans plus tard, le père de King se rend en Allemagne et découvre Martin Luther, le leader de la réforme protestante.

On dit qu'il a été tellement inspiré qu'il est rentré chez lui et a officiellement changé son nom et celui de son fils aîné en Martin Luther King.

C'est au collège que King a décidé de devenir un prédicateur

En 1944, Martin Luther King, Jr a été admis au Morehouse College à l'âge de 15 ans. Des générations de la famille King avaient été diplômées de ce prestigieux collège noir d'Atlanta, en Géorgie.

Selon le King Institute, le futur leader des droits civiques aurait été un étudiant "ordinaire", mais son séjour à Morehouse a contribué à éveiller sa passion pour l'égalité sociale et politique et l'a incité à devenir prédicateur.

Crédit photo, Getty/Gado Légende image, Photo de police du Dr Martin Luther King

Il a été arrêté plus de 25 fois

Selon le King Center, au cours des treize années qu'il a passées en tant que leader des droits civiques, Martin Luther King a été arrêté 30 fois, essentiellement pour des délits mineurs et des violations de la loi sur les manifestations civiles. Bien qu'il ait souvent été la cible des forces de l'ordre, King n'aimait pas être emprisonné.

Il est arrêté en octobre 1960 après un sit-in dans un grand magasin d'Atlanta et est détenu dans la prison d'État de Géorgie. Il a écrit à sa femme, Coretta, depuis la prison, en disant qu'il espérait que "les souffrances excessives que subit actuellement notre famille serviront, d'une manière ou d'une autre, à faire d'Atlanta une meilleure ville, de la Géorgie un meilleur État et de l'Amérique un meilleur pays".

Il est l'auteur de 5 livres

Selon le King Center, King a écrit cinq livres au cours de sa vie et a publié de nombreux recueils de ses lettres et sermons.

Son livre de 1964, Why We Can't Wait, relate les événements qui ont conduit à la campagne historique de Birmingham, en Alabama, pour mettre fin à la ségrégation.

Il était un Trekkie

Nichelle Nichols, plus connue sous les traits du lieutenant Nyota Ohura dans Star Trek, a été présentée un jour à quelqu'un qui prétendait être "son plus grand fan" : le Dr Martin Luther King, Jr. Nichols avait démissionné de son rôle révolutionnaire dans Star Trek quelques jours avant leur rencontre lors d'une cérémonie de remise de prix. Mais lorsqu'elle l'a informé de son intention de quitter la série, a-t-elle raconté à la Television Academy Foundation, King a été catégorique : elle ne pouvait pas abandonner ce rôle emblématique.

Il a dit : "Pour la première fois à la télévision, nous allons être vus comme nous devrions être vus tous les jours, comme des personnes intelligentes, de qualité, belles... qui peuvent aller dans l'espace", se souvient Nichols. "Je suis restée là, à me rendre compte que chaque mot qu'il prononçait était la vérité. À ce moment-là, le monde a basculé pour moi." Elle allait continuer à jouer ce rôle pendant des années.

Il a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat

En septembre 1958, King est abordé par une femme atteinte de troubles mentaux alors qu'il signe des exemplaires de son dernier livre, Stride Toward Freedom, à Harlem. La femme a vérifié qu'il était bien King avant de le poignarder avec une lame de sept pouces.

À l'époque, les médecins ont déclaré qu'il était "à un éternuement de la mort", car le couteau était si proche de son aorte, selon le King Institute. Après avoir appris que la femme souffrait de troubles mentaux, King a déclaré : "Je n'ai aucune amertume envers elle" et a plutôt demandé qu'elle reçoive un traitement.

Crédit photo, Getty/Bettmann Légende image, Le Dr King se rétablit dans un lit d'hôpital après avoir été poignardé.

La mère de King, Alberta, a également été assassinée

Le 30 juin 1974, six ans après l'assassinat de Martin Luther King, un homme de 23 ans a abattu la mère de ce dernier, Alberta Williams King, alors qu'elle jouait de l'orgue pendant un service à l'église baptiste Ebenezer.

Le tireur a été reconnu coupable et condamné à la peine de mort, mais il a ensuite été re-présenté à la prison à vie, en partie en raison de l'opposition de la famille King à la peine de mort.

La famille King s'est chargée des frais pour la naissance de Julia Roberts

Dans une interview avec Gayle King qui est récemment devenue virale, l'actrice Julia Roberts a confirmé un fait peu connu sur le jour de sa naissance.

"La famille King a payé mes factures d'hôpital", a-t-elle déclaré, ajoutant que les familles Roberts et King sont devenues proches parce que ses parents ont accueilli les enfants de King dans leur école de théâtre d'Atlanta.

Plus tard, lorsque Julia est née et que sa famille n'a pas pu payer les frais d'hôpital, King et sa femme, Coretta, "nous ont sortis du pétrin".

Il n'avait que 39 ans quand il a été tué

Le Dr King n'avait que 39 ans lorsqu'il a été assassiné le 4 avril 1968. Il a passé moins de 13 ans à faire campagne pour les droits civils et l'égalité raciale.

Mais selon le King Center, il a réussi, en si peu de temps, à faire progresser l'égalité raciale aux États-Unis plus que les 350 années précédentes.