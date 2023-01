L'Hégire : "le point de départ de la civilisation islamique"

"A La Mecque, les musulmans étaient persécutés. Il y avait beaucoup de violence, beaucoup de disputes, beaucoup d'agressions. Un groupe de convertis à l'islam (de Médine) est allé voir le prophète Mahomet pour lui dire qu'il pouvait exécuter (son projet) là-bas, que ce serait important parce qu'il y avait une dispute entre les juifs et les idolâtres", explique l'anthropologue Francirosy Campos Barbosa, professeur à l'Université de São Paulo (USP-Ribeirão Preto) et auteur du livre " Hajja, hajja : l'expérience du pèlerinage."

"De manière générale, l'Hégire a été l'immigration des premiers musulmans, historiquement, vers la ville de Médine et aussi vers l'Abyssinie, plus précisément là où l'Erythrée et l'Ethiopie se rencontrent", explique le religieux Atilla Kus, chercheur et enseignant de l'Église catholique pontificale a l'Université de São Paulo (PUC-SP), et auteur du livre La Constitution de Médine.