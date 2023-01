Matteo Messina : qui est le chef le plus recherché de la mafia italienne, arrêté après 30 ans de cavale

il y a 15 minutes

Il est surnommé "Diabolik" et considéré comme le chef mafieux "le plus important" d'Italie.

Il s'appelle Matteo Messina Denaro et depuis ce lundi 16 janvier, il est en état d'arrestation après 30 ans de fuite des autorités.

Messina Denaro est considéré comme le chef du groupe Cosa Nostra et est en fuite depuis les années 1990, lorsque la mafia sicilienne a intensifié sa campagne de meurtres et d'attentats dans plusieurs villes du pays.

Il a été jugé et condamné par contumace à la prison à vie, pour plusieurs de ces crimes.

Parmi ceux-ci figurent l'assassinat en 1992 des procureurs anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, les attentats meurtriers de 1993 à Milan, Florence et Rome, ainsi que l'enlèvement, la torture et le meurtre du fils de 11 ans d'un mafieux devenu témoin d'État.