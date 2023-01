Anju Khatiwada : Le mari de la copilote népalaise est également décédé dans un accident d'avion il y a 16 ans

Dipak était dans le cockpit d'un avion à hélices Twin Otter qui transportait du riz et de la nourriture vers la ville de Jumla, dans l'ouest du pays, lorsqu'il s'est écrasé et a pris feu en juin 2006, tuant les neuf personnes à bord.

Pionnière, Anju était l'une des six femmes employées par la compagnie aérienne en tant que pilotes, et avait effectué près de 6 400 heures de vol.

Anju s'est ensuite remariée et a eu un deuxième enfant tout en continuant à construire sa carrière. Ses amis et sa famille disent qu'elle adorait son travail et qu'il était agréable de la côtoyer. Qu'elle et son premier mari soient morts de cette façon est une tragédie dans la tragédie.

Sur le site du crash à Pokhara, des pièces de l'avion qu'Anju copilotait gisent sur les rives de la rivière Seti, éparpillées comme les morceaux d'un jouet cassé. Une petite section de l'avion reposait sur la gorge, les fenêtres intactes et le vert et le jaune de Yeti Airlines encore visibles.

Au fil des ans, un certain nombre de facteurs ont été mis en cause pour expliquer les mauvais résultats du Népal en matière de sécurité aérienne. Le relief montagneux et le temps souvent imprévisible peuvent rendre la navigation difficile et sont souvent cités comme raisons. Mais d'autres mettent en avant des avions obsolètes, des réglementations laxistes et une mauvaise supervision comme facteurs tout aussi importants.