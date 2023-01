Policier et violeur en série : David Carrick reconnaît avoir commis 49 infractions sur deux décennies

Un officier armé de la police métropolitaine britannique qui profitait de sa fonction pour faire peur à ses victimes a reconnu des dizaines de viols et d'infractions sexuelles à l'encontre de 12 femmes.

La police métropolitaine s'est excusée après qu'il soit apparu qu'il avait attiré l'attention de la police sur lui à propos de neuf incidents, dont des allégations de viol, entre 2000 et 2021.

La commissaire adjointe Barbara Gray, responsable du professionnalisme au sein du Met, a déclaré : "Nous aurions dû repérer son mode opératoire : "Nous aurions dû repérer son modèle de comportement abusif et, comme nous ne l'avons pas fait, nous avons manqué des occasions de l'écarter de l'organisation.

"Nous savons qu'elles se sont senties incapables de se manifester plus tôt parce qu'il leur a dit qu'elles ne seraient pas crues".

Ses infractions s'étendent de 2003 à 2020 et la plupart ont eu lieu dans le Hertfordshire, où il vivait.

Carrick, originaire de Stevenage, contrôlait ce que les femmes portaient, ce qu'elles mangeaient, où elles dormaient et empêchait même certaines d'entre elles de parler à leurs propres enfants.

Jaswant Narwal, procureur général de la Couronne pour le Crown Prosecution Service, a déclaré : "Carrick occupait un poste où on lui confiait la responsabilité de protéger le public, mais pendant 17 ans, dans sa vie privée, il a fait exactement le contraire.

"C'est un homme qui n'a cessé de dégrader, de rabaisser, d'agresser sexuellement et de violer des femmes.

Det Ch Insp Iain Moor (deuxième à droite) et Jaswant Narwal, du Crown Prosecution Service, ont parlé aux médias devant la Southwark Crown Court

Carrick, qui a servi au sein du Commandement de la protection parlementaire et diplomatique, a rencontré certaines victimes sur des sites de rencontres en ligne tels que Tinder et Badoo, et a utilisé sa fonction de policier pour gagner leur confiance.