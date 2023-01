Economie : Pourquoi le Japon est le pays le plus endetté du monde (et pourquoi il continue à prêter de l'argent)

À la fin du mois de septembre de l'année dernière, le Japon affichait un chiffre qui ferait frémir n'importe quel autre pays du monde, et loin d'en rester là, il va continuer à croître à l'avenir.

Sa dette publique a atteint 9,2 trillions de dollars, soit 266 % du PIB, le chiffre le plus élevé parmi les grandes économies.

En comparaison, les États-Unis ont atteint 31 000 milliards de dollars américains au cours de la même période, mais compte tenu de la taille de la première puissance mondiale, ce montant ne représente que 98 % de son PIB.

La raison d'un tel chiffre est que le pays a passé des décennies à stimuler les dépenses intérieures pour maintenir son économie.

Ses citoyens et ses entreprises, qui jouent un rôle clé dans la croissance économique, sont extrêmement réticents à consommer et l'État est souvent obligé de dépenser pour eux.

"L'épargne privée est énorme et l'investissement est faible, ce qui implique une faiblesse chronique de la demande", déclare Takeshi Tashiro, chargé de recherche non résident au Peterson Institute for International Economics.

"Cela nécessite à son tour une stimulation de la part du gouvernement".

"L'une des causes de ce problème est la démographie du Japon. Sa population a une durée de vie très longue", ce qui augmente les coûts de la sécurité sociale et des soins de santé publics, explique-t-il.

Les retraités sont donc très incertains quant à leur avenir et préfèrent épargner.

"Le vieillissement de la population qui sous-tend cette situation devrait se poursuivre pendant longtemps", ajoute-t-il.

Mais malgré cette importante dette publique, les investisseurs internationaux ont toujours confiance dans le pays et lui prêtent de l'argent chaque année en achetant sa dette.

Comment l'expliquer ?

La dette publique du Japon a commencé à s'envoler au début des années 1990, lorsque sa bulle financière et immobilière a éclaté avec des effets désastreux.

En 1991, ce ratio n'était que de 39%.

Mais à partir de ce moment-là, le taux de croissance de l'économie a commencé à chuter fortement, réduisant les revenus du gouvernement, tandis que les circonstances ont forcé une augmentation des dépenses.

Dans les années 2000, sa dette était déjà supérieure à 100 % et, en 2010, elle avait encore doublé.

La troisième économie mondiale a maintenu une trajectoire de relance qui, au cours des dernières décennies seulement, a été amplifiée par des événements tels que la grande récession de 2008, le tremblement de terre de Fukushima et le tsunami qui a suivi en 2011, et plus récemment la pandémie de Covid de 2020-2021.

Financement des dépenses

Pour amortir l'impact de ces événements et maintenir le budget annuel dans des domaines tels que l'éducation, la santé et la défense, le Japon, comme presque tous les pays du monde, vend des obligations qui financent ses dépenses.

En d'autres termes, elle place sa dette sur les marchés internationaux avec la promesse de rembourser intégralement l'investisseur, plus un petit profit.

Stable et attrayant

Les investisseurs prêtent alors leur argent au pays, surtout les plus conservateurs qui voient dans ces titres un endroit sûr où placer leur argent.

"Outre le rendement obtenu, les obligations des pays développés sont très liquides et peuvent facilement être utilisées comme garantie pour des prêts", ajoute M. Tashiro.

Toutefois, avec des niveaux de dette équivalant à environ deux fois et demie la taille de son économie, il est facile de penser que le gouvernement aura du mal à rembourser un chiffre aussi gigantesque.

La raison pour laquelle la dette du Japon a été viable dans le temps et que le pays n'a pas fait défaut, expliquent les experts, est qu'il a réussi à maintenir les rendements des obligations d'État à un niveau très bas - ce qui rapporte peu aux investisseurs - et la confiance du marché à un niveau très élevé.

"Il y a des investisseurs qui préfèrent la stabilité à la rentabilité et c'est pourquoi ils choisissent le Japon pour placer leurs excédents d'épargne", a expliqué l'économiste Shigeto Nagai à l'agence AFP.

Il paie peu d'intérêts sur sa dette

"Le Japon a maintenu des taux d'intérêt extrêmement bas. Bien que le niveau de la dette soit très élevé, le gouvernement paie relativement peu d'intérêts à ses créanciers. Elle peut maintenir une dette élevée indéfiniment", déclare Ken Kuttner, professeur d'économie au Williams College dans le Massachusetts.

La clé réside également dans le fait que la majeure partie de la dette japonaise est libellée non pas en devises étrangères mais en yens.

Cela rend sa banque centrale moins exposée aux turbulences des marchés internationaux.

En fait, 90 % de la dette est détenue par des investisseurs japonais.

"Il n'y a pas tant de dette japonaise détenue par des étrangers. Il était d'environ 8% la dernière fois que j'ai vérifié. La plupart d'entre elles sont détenues par des institutions financières japonaises et par la Banque du Japon", précise M. Kuttner.

Ce que cela fait, c'est "essentiellement monétiser le déficit public", dit-il.

Le gouvernement japonais vend donc des obligations, que sa banque centrale achète.

"Dans le cadre de la politique de "QE" (stimulus), la Banque du Japon a acheté de grandes quantités de dette publique pour maintenir les taux d'intérêt à long terme à un bas niveau, ce qui est censé contribuer à stimuler l'économie."

"Par conséquent, le gouvernement ne doit pas trouver d'acheteurs dans le secteur privé pour toute la dette qu'il émet, et le peu d'intérêts qu'il paie sur la dette lui revient. Il s'agit essentiellement de monétiser le déficit public, ce qui conduit normalement à une forte inflation ; de manière déconcertante, cela ne s'est pas produit au Japon", explique le professeur d'économie.

Ainsi, alors que dans le reste du monde, les taux d'intérêt n'ont pas cessé d'augmenter, au Japon, ils restent bas.