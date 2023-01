Vieillesse : Qui est la personne la plus âgée du monde après le décès d'une religieuse française à 118 ans ?

il y a 11 minutes

La personne la plus âgée du monde, la religieuse française Lucile Randon, est décédée à l'âge de 118 ans. Avec son décès, la personne la plus âgée du monde a désormais 115 ans : María Branyas, qui vit en Espagne.

Née au Mexique en mars 1907, elle s'installe à San Francisco, aux États-Unis, deux ans plus tard et arrive dans la province catalane de Gérone pendant la Première Guerre mondiale avec son père, qui est journaliste espagnol. Elle avait trois enfants (dont l'un a récemment eu 86 ans), 11 petits-enfants (l'aîné a 60 ans) et 13 arrière-petits-enfants.