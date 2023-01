Nutrition : Les 6 principaux bienfaits du thé au gingembre pour la santé

il y a 50 minutes

Le thé au gingembre a un goût chaud et légèrement épicé. Vous pouvez le préparer vous-même en râpant ou en coupant du gingembre frais dans une tasse, ou l'acheter séché, en morceaux ou en sachets.

Quelle est l'histoire du thé au gingembre ?

L'histoire du thé au gingembre remonte à quelque 5 000 ans en Chine, où il était traditionnellement utilisé comme un tonique pour la santé. Le gingembre a été introduit en Europe beaucoup plus tard, à l'origine comme épice culinaire.

Quels sont les 6 principaux avantages du thé au gingembre pour la santé ?

1. Peut aider à soulager les troubles digestifs

Le thé au gingembre est probablement le plus connu pour son potentiel à apaiser les problèmes digestifs, et en particulier pour aider à soulager les nausées. Une étude suggère même qu'il pourrait être tout aussi efficace que certains médicaments, mais avec moins d'effets secondaires, en cas de nausées matinales.

2. Anti-inflammatoire

Le gingembre contient des phyto-nutriments clés connus sous le nom de gingérols, et des recherches ont montré que ceux-ci peuvent avoir un effet antimicrobien et anti-inflammatoire qui, lorsqu'il est bu sous forme de thé, peut aider à soutenir un microbiome sain.

3. Peut aider à réduire la pression artérielle

4. Peut favoriser la perte de poids

Quelques études ont été menées sur les bienfaits du gingembre en matière de poids et d'obésité. Un examen de ces recherches a mis en évidence que le gingembre peut avoir un impact positif sur l'obésité par le biais d'un certain nombre de mécanismes différents, notamment le contrôle de l'appétit et l'augmentation de la thermogenèse (production de chaleur).