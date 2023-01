Nutrition : Quelle quantité d'eau faut-il boire par jour ?

Lorsqu'il s'agit de la quantité optimale d'eau à boire chaque jour, chacun semble avoir une opinion différente. Faut-il boire 6 à 8 verres, deux litres, voire plus ? Les autres liquides que l'eau comptent-ils ? Et quels sont les signes avant-coureurs qui indiquent que vous ne buvez pas assez d'eau ?

Quels sont les avantages de l'eau potable ?

Lorsque l'on sait que près des deux tiers de notre corps sont constitués d'eau, il est évident qu'il est important de rester bien hydraté.

L'hydratation est nécessaire à la digestion, à notre cœur et à notre circulation, à la régulation de la température et au bon fonctionnement de notre cerveau.

L'eau est, sans aucun doute, le composant le plus essentiel du corps humain.

1. Boire de l'eau peut améliorer les performances mentales

Les recherches suggèrent que la perte d'à peine 1 % du poids corporel en liquide peut réduire les performances mentales, ainsi que provoquer de la fatigue et des maux de tête.

Ce léger niveau de déshydratation peut facilement se produire au cours d'une journée d'activités normales, ce qui souligne l'importance de boire peu et souvent pour votre santé.

2. Boire de l'eau peut améliorer l'humeur

La déshydratation peut également affecter notre humeur et notre bien-être mental, des études suggérant que les niveaux d'énergie, la cognition et les émotions peuvent tous être affectés.

3. Boire de l'eau peut améliorer les performances physiques

Si vous faites du sport, certaines études suggèrent qu'une perte d'à peine 2 % de la teneur en eau de votre corps peut avoir un impact sur vos performances physiques.

La déshydratation peut compromettre la capacité de votre corps à contrôler sa température, augmenter la sensation de fatigue et, sans surprise, rendre l'exercice plus difficile.

Cependant, les recherches dans ce domaine sont contradictoires.

Une petite étude dans laquelle les athlètes n'étaient pas informés de leur état d'hydratation a montré que la déshydratation n'avait aucune incidence sur leurs performances.

Il est clair que d'autres facteurs que la température, le climat et l'endurance jouent également un rôle important.

Quels sont les symptômes de la déshydratation ?

La soif et l'émission d'urine foncée sont les principaux signes de déshydratation, de même que la léthargie, les vertiges, la sécheresse de la bouche et des lèvres.

Si vous avez souffert de diarrhée, de vomissements ou de fièvre, vous pouvez vous déshydrater très rapidement si vous ne remplacez pas l'eau perdue par votre corps.

Dans certaines circonstances, les solutions de réhydratation peuvent être utiles car elles aident à remplacer l'eau, les sels et les minéraux que votre corps a perdus.

Si vous êtes dans ce cas, le NHS vous recommande de consulter un pharmacien qui pourra vous recommander des sachets d'hydratation orale, et de parler à votre médecin généraliste si vos symptômes ne s'améliorent pas avec le traitement.

La vérification de la couleur de l'urine est largement considérée comme le moyen le plus simple et le plus pratique d'évaluer vos besoins en hydratation - visez une urine de couleur jaune clair à claire.

Les bébés, les enfants et les personnes âgées sont les plus exposés au risque de déshydratation. Consultez le site Web du NHS pour connaître les signes de déshydratation grave chez les adultes et les enfants de moins de cinq ans.

Quelle quantité d'eau faut-il boire par jour ?

Les besoins de chaque individu sont uniques et dépendent de son état de santé, de son âge, de sa taille et de son poids, ainsi que de son niveau d'activité, du type de travail qu'il exerce et du climat dans lequel il vit. Boire peu et souvent est le meilleur moyen de rester hydraté.

Au Royaume-Uni, le guide Eatwell suggère de boire 6 à 8 verres d'eau et d'autres liquides par jour pour remplacer la perte normale d'eau, soit environ 1,2 à 1,5 litre.

L'eau, le lait à faible teneur en matières grasses et les boissons sans sucre, y compris le thé et le café, comptent tous.

En mars 2010, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a publié un rapport suggérant une consommation quotidienne totale adéquate de 2 litres de liquides pour les femmes et de 2,5 litres pour les hommes.

Cette quantité comprend l'eau potable, les boissons de toutes sortes et l'humidité disponible dans les aliments que nous consommons.

En moyenne, on estime que notre alimentation contribue à environ 20 % de notre consommation de liquides, ce qui suggère donc qu'une femme devrait viser à boire environ 1,6 litre et un homme 2 litres.

Cependant, nos besoins en matière d'hydratation font l'objet de controverses.

Certains affirment qu'il n'y a pas assez de preuves scientifiques pour étayer les bienfaits pour la santé de la consommation de 2 litres par jour, comme on le dit souvent, surtout pour ceux d'entre nous qui vivent dans des climats tempérés et mènent un mode de vie sédentaire.

Toutefois, le NHS recommande toujours de consommer environ 6 à 8 verres d'eau, et davantage par temps chaud ou en cas d'exercice physique.

Les liquides autres que l'eau comptent-ils ?

L'eau, le lait, les boissons sans sucre, le thé et le café comptent tous, mais n'oubliez pas que les boissons caféinées comme le thé et le café peuvent accélérer la production d'urine.

Les jus de fruits et les smoothies comptent également, mais comme ils contiennent des sucres "libres" (ceux que nous sommes encouragés à réduire), vous devez les limiter à un total combiné de 150 ml par jour.

De nombreux aliments que nous mangeons contribuent à notre consommation de liquide - par exemple, des plats comme la soupe, la crème glacée et la gelée, ainsi que les fruits et légumes à forte teneur en eau, comme le melon, la courgette ou le concombre.

Peut-on boire trop d'eau ?

Il est possible d'aller dans l'autre sens et de boire trop, bien que pour la plupart des personnes dont les reins sont en bonne santé, cela sera géré en urinant plus fréquemment.

L'hyponatrémie est une affection causée par un excès d'eau qui fait chuter dangereusement le taux de sodium.

Les athlètes qui participent à des épreuves d'endurance et absorbent trop de liquide peuvent être exposés à ce risque.

Quand dois-je consulter mon médecin généraliste ?

Si vous n'avez pas uriné depuis plus de 8 heures, si vous vous sentez étourdi ou léthargique, si vous êtes confus ou si vous avez un pouls rapide, consultez votre médecin généraliste ou un professionnel de la santé.