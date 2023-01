Femmes en Afghanistan : Ce que les talibans ne veulent pas que vous voyiez - La rage d'une femme artiste

Par Mahjooba Nowrouzi

BBC Afghan

il y a 33 minutes

Crédit photo, Shajia Légende image, Représentation graphique de la violence physique et des inégalités dont sont victimes les femmes afghanes.

"J'ai sorti certaines de mes peintures de leurs cadres, j'ai jeté les cadres et j'ai caché mes peintures".

Une tentative désespérée d'une femme artiste en Afghanistan pour sauver l'œuvre de sa vie.

Shajia a entendu que des représentants du gouvernement taliban fouillaient les maisons.

Certaines personnes ont détruit leurs peintures et sculptures, leurs instruments de musique et même leurs livres.

Articles recommandés :

Mais Shajia a laissé quelques tableaux, représentant des fleurs et la nature, accrochés au mur.

Elle pensait que les talibans ne s'en soucieraient pas, mais elle avait tort. Ils les ont emportées.

L'artiste vit toujours en Afghanistan et nous gardons son emplacement secret pour sa sécurité.

Les peintures de Shajia sont brutes et graphiques mais aussi intimes, exposant la dure vie des femmes afghanes dans les moindres détails.

Selon l'interprétation stricte de l'islam par le gouvernement taliban, il est interdit de dessiner ou de peindre le visage humain, et Shajia doit donc garder son art caché.

Crédit photo, Shajia Légende image, La peinture de Shajia dépeint la censure et la violence des hommes qui réduisent les femmes au silence.

Lorsque BBC News a posé la question, l'administration de Kaboul a rejeté l'idée que des œuvres d'art aient été saisies de cette manière par ses fonctionnaires.

"Il y a quelques mois, des rapports dans la province de Herat ont fait état d'une telle chose", déclare un porte-parole du ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice, Mohamad Sadiq Akif.

"Louons Allah que 99 % des Afghans soient musulmans. Nous avons montré aux gens les enseignements de l'islam et ils ont décidé eux-mêmes."

Les talibans ont fermé les écoles de musique, demandé à tous les réseaux de radio et de télévision de ne plus diffuser de chansons, de comédies musicales ou d'émissions humoristiques et les ont remplacées par de la poésie religieuse ou des messages pro-talibans.

Ils pensent que l'art "occidental" est une voie vers la corruption et le vice, bien qu'un porte-parole du ministère de l'information et de la culture soit plus mesuré, affirmant qu'ils ont célébré l'art et l'artisanat des femmes lors de la Journée internationale de la femme.

Shajia décrit l'expérience des femmes afghanes sous le gouvernement taliban comme un "enfer vivant".

"L'art est un travail d'amour, il prend forme dans le cœur et l'esprit de l'artiste", dit-elle.

"Une chose aussi belle n'a pas sa place dans ce pays sous ce gouvernement".

Crédit photo, Shajia Légende image, Le cri silencieux et comment les femmes sont toujours les victimes de la guerre.

Les femmes artistes afghanes ont toujours cherché à contester les traditions étouffantes et patriarcales qui dominent leur vie, mais l'œuvre de Shajia est particulièrement amère et sombre.

Elle a fait partie d'une floraison d'expressions artistiques en Afghanistan pendant deux décennies, qui s'est arrêtée du jour au lendemain après la prise du pouvoir par les talibans en août 2021.

Shajia avait l'habitude de se rendre dans un centre artistique pour femmes à Kaboul, où elle peignait, apprenait de nouvelles techniques et interagissait avec d'autres jeunes artistes. Mais tous les clubs de femmes ont été fermés.

"Lorsqu'il y a censure et manque de tolérance, l'imagination d'un artiste meurt, et c'est une catastrophe pour moi et pour d'autres femmes artistes", dit-elle.

Les femmes afghanes sont désormais interdites d'éducation et de la plupart des emplois, elles ne doivent pas élever la voix en public et ne peuvent quitter la maison qu'avec un chaperon masculin.

Dans un contexte de crise économique de plus en plus grave, il n'est pas surprenant que Shajia n'ait plus accès à la peinture ou aux pinceaux, et qu'elle dessine en secret pour garder son esprit artistique.

Crédit photo, Shajia Légende image, Il s'agit de "une lueur d'espoir et une lumière au bout d'un long tunnel sombre".

Mais elle est motivée par un objectif plus vaste : garder les femmes sous les projecteurs.

"C'est le devoir d'un artiste de comprendre et de raconter la douleur, l'inégalité et le manque de respect des droits de l'homme dans la société", dit-elle.

"Je veux montrer ce que vivent les femmes afghanes.

"Nous sommes fatiguées de supporter tant de répression."

Ce faisant, elle bénéficie du soutien total de sa famille et de son mari, ce qui est rare dans la société afghane.

"Outre mon père, ma mère, ma sœur et mon frère qui m'ont toujours soutenue et encouragée, mon mari a également été mon plus grand défenseur et militant", explique Shajia.

Le gouvernement taliban peut interdire l'art comme il l'entend, mais Shajia pense qu'il ne réussira jamais à empêcher les artistes féminines de documenter la résistance des femmes.

Elle prend les déclarations des talibans avec une pincée de sel.

"Si je peignais une femme en burqa et portant le Coran, je serais autorisé à exposer."