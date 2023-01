Épuisement professionnel : Comment savoir si vous vous en approchez ?

Par Zaria Gorvett

BBC Future

il y a 47 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'OMS définit l'épuisement professionnel comme un syndrome lié à un stress professionnel chronique.

Si vous disiez que vous souffriez d'un "burnout" (épuisement professionnel) au début des années 1970, vous auriez peut-être fait sourciller certains.

À l'époque, le terme était utilisé de manière informelle pour décrire les effets secondaires des gros consommateurs de drogues : l'affaiblissement général des facultés mentales, par exemple, comme c'était le cas pour de nombreux fêtards.

Cependant, lorsque le psychologue germano-américain Herbert Freudenberger a reconnu pour la première fois le problème du burnout à New York en 1974, dans une clinique pour toxicomanes et sans-abri, il ne pensait pas aux toxicomanes.

Les bénévoles de la clinique étaient eux aussi en difficulté : leur travail était intense, et beaucoup commençaient à se sentir démotivés et vidés de leurs émotions. Alors qu'ils avaient autrefois trouvé leur travail gratifiant, ils étaient devenus cyniques et déprimés ; ils n'accordaient pas à leurs patients l'attention qu'ils méritaient. Freudenberger a défini cette nouvelle condition alarmante comme un état d'épuisement causé par un surmenage prolongé - et a emprunté le terme "burnout" pour la décrire.

Sa popularité a été explosive, et aujourd'hui le burnout est un phénomène mondial. Bien que les statistiques sur la prévalence du burnout spécifiquement soient difficiles à trouver, 595 000 personnes au Royaume-Uni seulement ont souffert de stress au travail en 2018.

Les sportifs l'ont compris. Les stars de YouTube l'ont compris. Les entrepreneurs l'ont compris. Freudenberger lui-même a fini par l'avoir. En 2020, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que le problème à la mode serait reconnu dans le dernier manuel de la classification internationale des maladies, où il est décrit comme un syndrome "résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès".

Selon l'OMS, l'épuisement professionnel comporte trois éléments : un sentiment d'épuisement, un détachement mental de son travail et une baisse des performances au travail. Mais attendre d'être déjà complètement épuisé pour faire quelque chose ne sert à rien - et vous n'attendriez pas qu'il soit trop tard pour traiter une autre maladie.

Ressentir la fatigue

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'épuisement professionnel comporte trois éléments : un sentiment d'épuisement, un détachement mental de son travail et une baisse des performances au travail.

Alors comment savoir si vous êtes presque - mais pas tout à fait - épuisé ?

"Un grand nombre de signes et de symptômes de l'épuisement professionnel sont très similaires à ceux de la dépression", explique Siobhán Murray, psychothérapeute basée à Dublin, en Irlande, et auteur d'un livre sur l'épuisement professionnel, The Burnout Solution.

Murray suggère d'être attentif aux mauvaises habitudes qui se glissent dans votre vie, comme une consommation accrue d'alcool et le recours au sucre pour tenir la journée. Faites également attention aux sentiments de fatigue qui ne disparaissent pas. "Ainsi, même si vous dormez bien, à 10 heures du matin, vous comptez déjà les heures qui vous séparent du lit. Ou bien vous n'avez pas l'énergie de faire du sport ou d'aller vous promener."

Dès que vous commencez à vous sentir ainsi, Murray conseille d'aller voir votre médecin.

"La dépression et le pré-burnout sont très similaires, mais bien qu'il y ait eu beaucoup d'enthousiasme récemment pour dire que le burnout est maintenant devenu une condition médicale, ce n'est toujours pas le cas - il est toujours classé comme un phénomène professionnel."

Il est important d'obtenir l'aide d'un professionnel de la santé capable de faire la distinction entre les deux, car bien qu'il existe de nombreuses options de traitement pour la dépression, le burnout est encore mieux abordé en apportant des changements au mode de vie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'environnement de travail lui-même peut contribuer au sentiment d'épuisement, en particulier lorsque les travailleurs ressentent une forte pression temporelle et très peu de soutien.

Et comment savoir si vous êtes vraiment sur le point de vous épuiser ou si vous traversez simplement un mois difficile ? "Le stress est vraiment important, et l'anxiété est ce qui nous motive à bien faire", dit Murray. "C'est lorsque nous sommes continuellement exposés au stress et à l'anxiété, que nous ne lâchons pas prise, que cela commence à se transformer en épuisement professionnel."

Prenez ce grand projet sur lequel vous avez travaillé. Il est normal de ressentir une poussée d'adrénaline quand vous y pensez, et peut-être que cela vous a empêché de dormir la nuit. Mais, suggère Murray, si vous vous sentez toujours agité une fois le projet terminé, il est temps de vous demander si vous ne risquez pas de vous épuiser. "C'est lorsque vous apportez cette situation avec vous dans la prochaine étape de votre journée, et que vous l'aggravez continuellement", dit-elle.

Un autre signe classique d'épuisement professionnel est le cynisme : vous avez l'impression que votre travail n'a que peu de valeur, vous évitez les engagements sociaux et vous devenez plus sensible aux déceptions.

"Une personne au bord du gouffre commencera probablement à se sentir émotionnellement engourdie ou mentalement distante", explique Jacky Francis Walker, psychothérapeute basée à Londres et spécialisée dans le burnout. "Comme si elle n'avait pas la capacité de s'engager autant dans les choses ordinaires de la vie".

Elle recommande également de rechercher le dernier signe révélateur du burnout, à savoir le sentiment inébranlable que la qualité de votre travail commence à baisser. "Les gens disent 'mais ce n'est pas moi!', 'je ne suis pas comme ça', 'je peux habituellement faire x, y et z'. Mais il est évident que s'ils sont dans un état d'épuisement physique, alors ils ne sont pas dans la gamme normale de leurs capacités", dit Walker.

Si cela vous semble peu scientifique, tournez-vous vers le Maslach Burnout Inventory (MBI), un test conçu pour mesurer l'épuisement professionnel. Le plus largement utilisé est le MBI-General Survey, qui mesure des éléments tels que l'épuisement, le cynisme et la façon dont vous pensez vous en sortir au travail.

Publié pour la première fois en 1981, il a été cité des centaines de fois dans des études depuis. Bien qu'il soit généralement utilisé pour mesurer l'épuisement professionnel lorsqu'il bat son plein, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas l'appliquer pour voir si vous vous en approchez.

Vous êtes en phase d'épuisement : Quelle est la prochaine étape ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour identifier le pré-burnout, surveillez les mauvaises habitudes qui s'installent, comme boire davantage et compter sur le sucre pour tenir la journée.

La seule façon de mettre fin à l'épuisement professionnel - et de le bannir pour de bon - est de s'attaquer au problème sous-jacent.

"Que se passe-t-il dans votre vie que vous pouvez laisser tomber temporairement ou définitivement ? Cela peut être [de dormir beaucoup] pour se remettre des signes physiques de l'épuisement professionnel, par exemple", dit Murray.

Walker propose un programme en trois étapes, qui consiste notamment à déterminer pourquoi il y a un décalage entre ce qu'une personne peut offrir et ce qu'elle a l'impression qu'on lui demande de donner. "Parfois, c'est parce qu'ils ressentent le besoin d'être trop parfaits, ou ils peuvent souffrir du syndrome de l'imposteur où ils doivent travailler très dur pour cacher qu'ils ne sont pas aussi bons que tout le monde le pense."

Cependant, c'est parfois l'environnement de travail qui pose problème. Selon une étude Gallup de 2018 portant sur 7 500 travailleurs américains, l'épuisement professionnel découle d'un traitement injuste au travail, d'une charge de travail ingérable et d'un manque de clarté sur ce que le rôle d'une personne devrait impliquer. Les travailleurs sont également stressés par le manque de soutien de leur manager et par une pression temporelle déraisonnable.

"Un autre problème peut résider dans le fait que les valeurs de l'entreprise ne correspondent pas du tout aux valeurs de la personne, ce qui crée un sentiment de tension et de dissonance, car elle fait quelque chose en quoi elle ne croit pas", explique Mme Walker.

Dans certains cas, ses clients peuvent résoudre le problème en se consacrant à quelque chose d'épanouissant en dehors du travail, mais il arrive très fréquemment qu'ils décident d'opérer un changement plus radical, en changeant d'entreprise ou même en exerçant une nouvelle profession.

Quelle que soit la cause de votre épuisement professionnel, le meilleur conseil de Murray est d'être gentil avec vous-même.

D'après l'expérience de Murray, l'un des principaux facteurs de l'épidémie de burnout est la culture actuelle qui consiste à vouloir tout avoir. Souvent, il n'est pas possible d'avoir une vie sociale saine, de mener à bien un projet important et d'atteindre tous ses objectifs personnels de remise en forme en même temps.

Selon elle, il est essentiel d'établir des priorités et de ne pas trop attendre de soi-même ; lorsque les autres semblent être à la fois le patron, l'idole de la forme et l'ami parfaits, ils nous induisent probablement en erreur - ou, à tout le moins, ils se font beaucoup aider.

