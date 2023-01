Guerre Ukraine ' Russie : Quels équipements militaires le monde donne-t-il à l'Ukraine ?

Depuis le début de la guerre en Ukraine, Kiev a reçu une vaste gamme d'équipements militaires de plus de 30 pays.

Le Royaume-Uni a déclaré qu'il enverrait des chars Challenger 2 pour contribuer à l'effort de guerre de l'Ukraine, et Berlin fait face à des appels pour autoriser l'envoi de chars Leopard 2 de fabrication allemande.

Le président ukrainien Volodomyr Zelensky déclare que ses forces ont besoin de toute urgence de chars de combat occidentaux pour défendre le territoire contre les attaques russes et pour repousser les troupes russes hors des zones occupées.

Certains responsables occidentaux pensent également que les forces russes sont actuellement en position de faiblesse et qu'il existe une fenêtre d'opportunité dans laquelle des chars plus avancés pourraient aider l'Ukraine à progresser.

Le Challenger 2 a été construit dans les années 1990, mais il est nettement plus avancé que les autres chars dont disposent les forces armées ukrainiennes.

L'Ukraine utilisait des chars T-72 conçus par le Pacte de Varsovie avant l'invasion, et depuis février 2022, elle a reçu plus de 200 T-72 de la Pologne, de la République tchèque et d'un petit nombre d'autres pays.