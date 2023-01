Guerre Ukraine - Russie : Se cacher de l'appel de Poutine en vivant hors réseau dans une forêt glaciale

Par Ben Tobias

BBC News

il y a 24 minutes

Crédit photo, Adam Kalinin Légende image, Adam Kalinin a vécu dans le désert russe pendant près de quatre mois pour éviter d'être appelé à combattre en Ukraine.

Lorsque Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle des hommes russes en septembre de l'année dernière, il a fallu une semaine à Adam Kalinine - nom d'emprunt - pour décider que la meilleure chose à faire était de déménager dans la forêt.

L'informaticien était contre la guerre depuis le début, écopant d'une amende et passant deux semaines en détention pour avoir collé une affiche disant "Non à la guerre" sur le mur de son immeuble.

Ainsi, lorsque la Russie a déclaré qu'elle appelait 300 000 hommes pour aider à renverser la situation dans une guerre qu'elle était en train de perdre, Kalinine ne voulait pas risquer d'être envoyé au front pour tuer des Ukrainiens.

Mais, contrairement à des centaines de milliers d'autres, il ne voulait pas quitter le pays.

Trois choses l'ont retenu en Russie : des amis, des contraintes financières et un malaise à l'idée d'abandonner ce qu'il sait.

"Partir aurait été une étape difficile pour sortir de ma zone de confort", a déclaré Kalinin, la trentaine, à la BBC. "Ce n'est pas vraiment confortable ici non plus mais néanmoins, psychologiquement, ce serait vraiment difficile de partir."

Il a donc pris la décision inhabituelle de dire au revoir à sa femme et de se diriger vers la forêt, où il vit sous une tente depuis près de quatre mois.

Il utilise une antenne attachée à un arbre pour accéder à Internet et des panneaux solaires pour l'énergie.

Il a enduré des températures aussi basses que -11C (12F) et vit grâce aux vivres que lui apporte régulièrement sa femme.

Vivre hors réseau, dit-il, est la meilleure façon à laquelle il peut penser pour éviter d'être appelé. Si les autorités ne peuvent pas lui remettre une convocation en personne, il ne peut pas être contraint de partir en guerre.

"S'ils sont physiquement incapables de me prendre par les mains et de me conduire au bureau d'enrôlement, c'est une défense à 99% contre la mobilisation ou autre harcèlement."

À certains égards, Kalinin continue sa vie comme avant. Il travaille toujours huit heures par jour dans le même emploi, même si tout l'hiver - avec une lumière du jour limitée - il n'a pas assez d'énergie solaire pour travailler des journées complètes et rattrape donc ses heures le week-end.

Certains de ses collègues sont maintenant au Kazakhstan, ayant également quitté la Russie après le début de la mobilisation, mais sa connexion Internet via une antenne longue portée attachée à un pin est suffisamment fiable pour que la communication ne soit pas un problème.

Il est également un amoureux du plein air, passant la plupart de ses vacances passées à camper dans le sud de la Russie avec sa femme. Lorsqu'il a pris la décision de s'installer définitivement dans la nature, il disposait déjà d'une grande partie de l'équipement dont il avait besoin.

Crédit photo, Adam Kalinin Légende image, Kalinin dit qu'il ne sait pas combien de temps il va rester dans la forêt.

Sa femme, qui a visité le camp de Kalinin pendant quelques jours au cours de la nouvelle année, joue un grand rôle dans sa survie. Elle apporte des fournitures toutes les trois semaines à un point de chute où ils peuvent brièvement se voir en personne. Il emmène ensuite les fournitures dans un endroit sûr qu'il visite tous les quelques jours pour s'approvisionner. Il cuisine à l'aide d'un poêle à bois de fortune.

"J'ai de l'avoine, du sarrasin, du thé, du café, du sucre. Pas assez de fruits et légumes frais bien sûr, mais ce n'est pas trop mal", dit-il.

La nouvelle maison de Kalinin est une grande tente du type utilisé pour la pêche sur glace. Lorsqu'il arriva dans la forêt, il installa deux campements à cinq minutes d'intervalle ; l'un avec accès internet où il travaillait, l'autre dans un endroit plus abrité où il dormait.

Alors que l'hiver approchait et que le temps se refroidissait, il a réuni les deux campements pour vivre et travailler sous une même toile.

Récemment, la température a chuté à -11°C, plus froide que ce à quoi il s'était attendu. Mais maintenant que les jours s'allongent à nouveau et que la neige commence à fondre, il compte rester là où il est.

Bien que Kalinine n'ait pas reçu d'appel lui-même, il dit que la situation évolue constamment et qu'il craint de recevoir une convocation à l'avenir. Officiellement, les travailleurs de l'informatique comme Kalinin sont exemptés du projet, mais il existe de nombreux rapports en Russie faisant état d'exemptions similaires ignorées.

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé la mobilisation le 21 septembre, peu après la contre-offensive éclair de l'Ukraine dans la région de Kharkiv au cours de laquelle elle a repris des milliers de kilomètres carrés de territoire aux troupes russes.

Il a déclaré que la mobilisation était nécessaire pour défendre la Russie contre l'Occident. Mais de nombreux habitants du pays ont protesté et il y a eu des scènes chaotiques aux frontières de la Russie alors que des centaines de milliers de personnes fuyaient.

L'appel a eu un effet profond sur la Russie. Jusque-là, de nombreux Russes ont pu continuer leur vie à peu près comme avant la guerre. Certes, certaines marques occidentales ont disparu et les sanctions ont rendu les transactions financières plus difficiles, mais l'impact direct sur la société a été le plus souvent limité.

La mobilisation a fait éclater la guerre aux portes de nombreuses familles russes. Du coup, des fils, des pères et des frères ont été déployés sur la ligne de front au pied levé, souvent avec un équipement médiocre et une formation minimale. Si le conflit semblait lointain auparavant, il était désormais impossible de l'ignorer.

Pourtant, les actes publics de protestation sont rares en Russie - ce qui a été critiqué en Ukraine et en Occident. Mais Kalinine dit que les gens ont à juste titre peur de ce qui pourrait leur arriver.

"Nous avons un État totalitaire qui est devenu si puissant. Au cours des six derniers mois, des lois ont été promulguées à un rythme incroyable. Si une personne s'exprime maintenant contre la guerre, l'État la poursuivra."

Crédit photo, Adam Kalinin Légende image, Une tente de pêche sur glace est l'espace de travail et de sommeil de Kalinin.

La vie de Kalinin dans la forêt lui a valu un certain niveau de popularité en ligne, avec 17 000 personnes suivant ses mises à jour quasi quotidiennes sur Telegram. Il poste des vidéos et des photos de son environnement, de son quotidien et de l'organisation de son camp. La coupe de bois est très présente.

Kalinine prétend ne pas manquer grand-chose de sa vie antérieure. Il se qualifie d'introverti qui ne craint pas d'être seul, bien que sa femme lui manque et qu'il aimerait la voir plus souvent. Cependant, il souligne que sa situation actuelle est toujours préférable à un envoi en première ligne ou en prison.

"J'ai tellement changé que le genre de choses que j'aurais pu manquer sont passées au second plan", dit-il. "Les choses qui semblaient importantes avant n'ont plus leur pouvoir. Il y a des gens dans une situation bien pire que nous."