Devanshi Sanghvi : une riche héritière indienne de huit ans devenue nonne

il y a une heure

Car la semaine dernière, Devanshi, l'aînée des deux filles de Dhanesh et Ami Sanghvi, a renoncé au monde et est devenue nonne.

Les Sanghvis font partie des 4,5 millions de jaïns qui suivent le jaïnisme - l'une des plus anciennes religions du monde, née en Inde il y a plus de 2 500 ans.

"Elle ne peut plus rester à la maison, ses parents ne sont plus ses parents, c'est une Sadhvi [une nonne] maintenant", explique Kirti Shah, un marchand de diamants basé à Surat qui est un ami de la famille et également un Bharatiya Janata local. Homme politique du parti.

"Devanshi n'a jamais regardé la télévision, des films ou est allé dans des centres commerciaux et des restaurants", a rapporté le Times of India.

"Depuis son plus jeune âge, Devanshi prie trois fois par jour et fait même un jeûne à l'âge de deux ans", ajoute le journal.

Des milliers de personnes ont regardé le spectacle alors que des chameaux, des chevaux, des charrettes à bœufs, des tambours et des hommes en turban portant des auvents parcouraient les rues, avec des danseurs et des artistes sur échasses pour le divertissement.

Lorsqu'un enfant qui renonce au monde est déifié et que la communauté célèbre, cela peut sembler être une grande fête pour elle, mais le professeur Nilima Mehta, consultante en protection de l'enfance à Mumbai, déclare que "les difficultés et les privations que l'enfant traversera sont immenses" .

"Et si cette décision prive l'enfant d'éducation et de loisirs, alors c'est une violation de ses droits."

"Elle peut être privée du divertissement traditionnel, mais est-ce vraiment nécessaire pour tout le monde ? Et je ne suis pas d'accord qu'elle sera privée d'amour ou d'éducation - elle recevra l'amour de son gourou et elle apprendra l'honnêteté et la non -l'attachement. N'est-ce pas mieux ?"