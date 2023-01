L'Holocauste : Les victimes roms oubliées se battent pour garder la mémoire

Il a été emmené dans un camp en Transnistrie, un territoire situé entre les fleuves Dniester et Bug, administré par le Royaume de Roumanie entre 1941 et 1944, à l'âge de deux ans pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les nazis croyaient que les Allemands étaient des Aryens et donc la "race maîtresse". Certaines personnes étaient indésirables selon les normes nazies en raison de leur identité, de leurs origines génétiques ou culturelles, ou de leur état de santé. Il s'agit notamment des Juifs, des Tziganes, des Polonais et autres Slaves, ainsi que des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental.

Les camps de la mort

L'Office central pour "la lutte contre la nuisance tsigane" a été créé en juin 1936 par les nazis. Le bureau de Munich était chargé "d'évaluer les résultats des recherches raciales et biologiques" sur les Sinti et les Roms.

Comme les Juifs, ils sont privés de leurs droits civils. Les enfants roms et sintis sont interdits d'école publique et les adultes ont de plus en plus de mal à conserver ou à trouver un emploi.