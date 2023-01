Gestation pour autrui : comment le commerce des mères porteuses se développe en Colombie

Annonces en ligne

"J'ai commencé quand je me suis séparée de mon mari. Nous avons été ensemble pendant presque cinq ans et nous avons deux enfants. Je fais donc ça pour aider un couple à concevoir, mais surtout pour m'aider à payer les factures."

Face à l'augmentation du coût de la vie et à la crainte de ne plus pouvoir joindre les deux bouts, elle a commencé à envisager de louer son utérus.

Pas de réglementation

L'année dernière, le Conseil fédéral de la médecine (CFM) a assoupli certaines règles, n'exigeant plus, par exemple, que la mère porteuse ait un certain degré de parenté avec le couple ou avec la femme qui a l'intention d'être mère.

Vide juridique

Selon M. Franco, cette absence de réglementation met en danger à la fois la mère et le bébé et rend les femmes qui proposent des services de maternité de substitution vulnérables aux violations des droits de l'homme.

Interdite dans de nombreux pays européens, la gestation pour autrui finit par alimenter un marché d'agences et de cliniques en Colombie ; les principaux clients sont des étrangers souvent intéressés par la location d'un utérus avec le moins de bureaucratie possible.

Options de maternité de substitution

Mery envisage également de corrompre le personnel médical. Cela rend le processus moins cher, plus facile et plus rapide pour le couple qui décide de louer l'utérus et de ramener le nouveau-né dans son pays d'origine, car il ne doit pas passer par la procédure d'adoption normale, ce qui augmente ses chances de trouver des clients.