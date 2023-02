Toutankhamon : pourquoi son père était si détesté au point que le jeune pharaon a dû changer de nom

Matías Zibell

BBC News Mundo

il y a 48 minutes

Crédit photo, Getty Images

Les noms de certains pharaons de l'Égypte ancienne sont parvenus jusqu'à nous grâce aux pyramides - comme Khéops - ou à leurs statues - comme Ramsès.

D'autres sont parvenus jusqu'à nous grâce à leurs somptueuses tombes. L'un d'entre eux est Toutankhamon.

La découverte de la tombe de Toutankhamon à Louxor, il y a 100 ans, est l'une des réalisations les plus célèbres de l'archéologie moderne. Après tout, c'est la première tombe royale retrouvée intacte dans l'Égypte des pyramides, des statues et des pharaons.

L'expression "partout, le scintillement de l'or", prononcée par l'égyptologue britannique Howard Carter lorsqu'il a vu pour la première fois l'intérieur de la chambre funéraire qu'il avait contribué à découvrir, est le meilleur résumé des merveilleuses découvertes qui sont aujourd'hui exposées dans divers musées du monde entier.

Mais Toutankhamon, le jeune roi qui a régné sur l'Égypte au 14e siècle avant J.-C., n'a pas reçu ce nom à la naissance. Au début, on l'appelait Toutankton. Et le changement de suffixe reflète l'un des moments les plus critiques et contre-révolutionnaires de l'histoire de l'Égypte ancienne.

Le pharaon Akhenaton (prédécesseur de Toutankhamon) avait remis en cause l'ensemble du système religieux égyptien, adopté il y a 1 500 ans, amenant la nation au bord de l'abîme. Lui et sa femme Néfertiti ont essayé d'être monothéistes.

Hérésie

L'idée d'Akhenaton était dramatique et révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire, un pharaon a voulu remplacer le panthéon des dieux égyptiens par un dieu unique, le créateur de tout, le disque solaire qui traverse le ciel chaque jour : Aton.

Akhenaton était le dixième pharaon de la 18e dynastie d'Égypte. Son règne a commencé vers 1353 av.J.-C.

Son nom avait également été changé. Il est couronné sous le nom d'Aménophis IV, ce qui signifie "Amon est satisfait".

Le règne de son père, Aménophis III, s'était achevé par une série de magnifiques parades célébrées à Thèbes (aujourd'hui Louxor), la capitale religieuse de l'Égypte de l'époque et le siège du dieu officiel de l'État, Amon-Ra.

Mais en très peu de temps, Amon cessera d'être satisfait.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le couple royal, Akhenaton et Néfertiti, dans une scène familiale avec leurs filles, le tout éclairé par le disque solaire.

La proposition du pharaon suivant le disque solaire était une pure hérésie. Mais il était un pharaon, un dieu vivant, et il pouvait tout changer : la religion, la politique, l'art et même la langue.

Et c'est ce qu'il a fait. Akhenaton décrète que les 2 000 dieux traditionnels qui ont protégé l'Égypte pendant plus de mille ans doivent être relégués dans l'ombre.

Il est difficile d'imaginer ce que ressentaient les Égyptiens ordinaires. Le monothéisme n'était plus inconcevable. Les dieux aux formes animales et humaines ont été remplacés par le soleil qui illuminait le roi de ses rayons.

Et pour les prêtres traditionnels, qui avaient consacré toute leur vie aux anciens dieux et étaient jusqu'alors extrêmement puissants, ce fut une catastrophe. Ils ont pratiquement gouverné le pays et, d'un moment à l'autre, ils se sont retrouvés sans fonction.

C'est là qu'Akhenaton a commencé à se faire de dangereux ennemis. Et l'annonce suivante du couple royal a été tout aussi surprenante.

Le pharaon et son épouse quittent l'ancienne ville sainte de Thèbes, le cœur de la nation, pour se diriger vers le nord, le long du Nil, à la recherche d'une nouvelle utopie.

Le nouveau capital

C'est la cinquième année de son règne et Akhenaton accorde à Néfertiti le titre de Grande épouse royale, avec des pouvoirs égaux. Il voulait clairement rompre avec le passé.

Ensemble, ils ont parcouru environ 200 miles jusqu'à ce qu'ils atteignent l'endroit qui s'appelle aujourd'hui Amarna. Ils y ont construit une ville qu'ils ont appelée Akhenataton , ce qui signifie "Horizon d'Aton".

Sur un rocher qui se dresse encore sur l'une des collines, on trouve une proclamation publique composée par Akhenaton, expliquant la raison pour laquelle il a choisi exactement cet endroit. Selon lui, le grand dieu du soleil a dit, "construisez ici", par le biais d'un signe.

Le lieu est entouré de collines et, à certaines périodes de l'année, le soleil passe à travers une fissure, créant la forme du hiéroglyphe qui représente l'horizon.

Le pharaon a alors interprété qu'Aton lui indiquait l'endroit où sa ville sacrée devait être construite. Et c'est ce qu'il a fait, à une vitesse fulgurante.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le pharaon Akhenaton et sa grande épouse royale, Néfertiti, à qui il a accordé des pouvoirs égaux.

Des milliers de personnes venues de la lointaine Thèbes ont été amenées pour construire, décorer et gérer la nouvelle capitale, où vivaient jusqu'à 50 000 personnes. Ils ont creusé des puits, planté des arbres et des jardins. Le désert aride a prospéré.

Ils ont construit des maisons et des palais magnifiquement décorés, ainsi que des temples dédiés au dieu unique. C'est ainsi que la vision d'Akhenaton d'une utopie religieuse s'est concrétisée.

Révolution artistique

Amarna devient le nouveau centre politique et religieux de l'Égypte et la base d'un nouveau culte.

Non seulement la capitale et la religion ont changé. Sa révolution a apporté d'autres nouveautés que nous pouvons encore observer aujourd'hui, des milliers d'années plus tard.

Des gravures détaillées trouvées à Amarna révèlent comment vivait la famille royale. Les images montrent Akhenaton et Néfertiti embrassant leurs filles. Jusqu'alors, aucune famille royale égyptienne n'avait jamais été représentée montrant de l'affection.

Par rapport à l'art égyptien antérieur, aux traits statiques et monumentaux, comme s'ils étaient conçus pour durer éternellement, ces représentations sont spontanées et pleines de vie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Akhenaton est représenté d'une manière totalement inhabituelle dans la tradition égyptienne.

Et pas seulement ça. La physionomie d'Akhenaton est totalement différente de celle des pharaons qui l'ont précédé et suivi.

Normalement, les pharaons étaient représentés de manière à ce qu'ils soient conventionnellement beaux, forts et virils. Mais l'Aquenaton a un visage allongé et un long nez, pointant vers sa barbe pointue.

Ses lèvres charnues inhabituelles reflètent la sensualité féminine de ses larges chaises, tandis que son ventre inesthétique tombe sur sa gaine. C'est une œuvre d'art sacré étonnamment expressionniste.

Persécution religieuse

Akhenaton réussit à établir la nouvelle ville, un paradis religieux dans le désert. Jusqu'à ce que tout commence à s'écrouler.

En fait, ses sujets, y compris ceux qui vivaient dans sa ville, n'avaient pas abandonné les autres dieux et le pharaon apprit la trahison. Il fit venir toutes les images des anciens dieux et les détruisit, en particulier celles du roi des rois, Amon-Ra.

Le pharaon est devenu intolérant. Il a ordonné à ses soldats d'effacer la mémoire des dieux dans toutes ses terres. Et à la fin de son règne, sa révolution a échoué.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La peste qui a ravagé l'Égypte et les décès dans la famille ont affaibli le pouvoir d'Akhenaton.

Parce qu'il a refusé de quitter sa ville bien-aimée, Akhenaton a été considéré comme faible et le pays est devenu vulnérable aux invasions.

Les plaques d'argile trouvées à Amarna révèlent la nature du problème. Une de ces plaques est celle du souverain d'un des pays voisins protégés par Akhenaton. Il demande au pharaon d'envoyer des troupes pour l'aider à contrôler les Hittites, ennemis jurés de l'Égypte.

"J'ai demandé, mais il ne m'a pas répondu. Il ne m'a pas envoyé l'aide dont j'ai besoin", se plaint le souverain désespéré. Sa demande est restée vaine. Akhenaton n'a jamais envoyé d'aide et l'État est tombé entre les mains des Hittites.

L'armée égyptienne était trop occupée à chasser les dieux, tandis que le pays perdait des territoires, du pouvoir, des possessions et son statut dans le monde. La situation était très grave. C'est alors qu'Akhenaton a subi des tragédies personnelles.

La peste et la mort

Le drame familial est consigné sur les murs de la tombe d'Akhenaton. Bien qu'ils soient très endommagés, on peut y voir une scène de deuil.

Akhenaton a eu six filles avec Néfertiti. Une des princesses est morte et ses parents sont montrés en train de pleurer. C'est sans précédent : les familles royales égyptiennes ne montraient jamais leurs émotions en public.

Il existe également des preuves qu'Akhenaton a perdu plus d'une fille. Ils ont probablement été victimes de la peste qui a ravagé le pays à cette époque.

Une telle épidémie pourrait tuer 40% de la population. Et, parce qu'il était le pharaon, Akhenaton était tenu personnellement responsable du malheur. Pour ses sujets, il était évident que la catastrophe s'était produite parce qu'il avait offensé les anciens dieux.

Alors qu'il semblait que les choses ne pouvaient pas empirer, Akhenaton perd l'épouse qui l'avait accompagné depuis le début : la reine Néfertiti.

Le paradis d'Akhenaton était sur le point de s'effondrer. Pour ses conseillers et ses courtisans, c'était certainement une situation dangereuse. Le pays perdait sa richesse et sa puissance.

Akhenaton est mort 13 ans après la fondation de sa ville. Certains pensent qu'il a été assassiné pour que son règne prenne fin.

La ville a été abandonnée et systématiquement détruite, effacée de la mémoire, tout comme le culte d'Aton et Akhenaton lui-même. Pendant longtemps, on ne se souvenait de lui que parce qu'il était probablement le père de Toutankhamon, qui aurait été le fils d'une autre de ses épouses, l'énigmatique Kiya.

Restauration

L'Encyclopaedia Britannica indique que la paternité de Toutankhamon est incertaine, bien qu'un document trouvé à Akhenaton "l'indique comme le fils du roi dans un contexte similaire à celui des princesses d'Akhenaton ".

Ce que nous savons avec certitude, c'est que le jeune pharaon a épousé la troisième fille de son prédécesseur. Et la troisième année de son règne, il quitte la nouvelle capitale et transfère le siège du pouvoir à Memphis, près de l'actuelle capitale égyptienne, la ville du Caire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le masque mortuaire de Toutankhamon. Il est mort à l'âge de 19 ans.

Le pharaon a sauvé les anciens dieux et restauré la puissance et la prospérité de l'Égypte, mais sous le nom de Toutankhamon. Ainsi, Amon est revenu et Aton s'est éloigné, comme le disque solaire au coucher du soleil.

Les prêtres sont revenus plus puissants que jamais et la vie a repris son cours normal.

Aucun pharaon égyptien n'a plus jamais tenté de changer l'ordre établi ou de défier les dieux. Les rois qui ont suivi Akhenaton se sont efforcés de détruire toute trace de lui et de son culte hérétique.

Les statues d'Akhenaton ont été démolies et, pour détruire leur signification, les pierres de ses temples ont été utilisées comme matériau de construction pour d'autres bâtiments.

Ces roches sculptées ont été cachées pour que personne ne les voie plus jamais. L'ironie est que cette procédure les a préservés pour la postérité. Dans les années 1920, elles ont commencé à émerger et une grande partie de ce que nous savons d'Achaenaton et du culte d'Aton provient de ces pierres.