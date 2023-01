Les femmes en Afghanistan : "On a l'impression de ne pas pouvoir respirer"

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Depuis leur prise de pouvoir en Afghanistan, les talibans ont ordonné une série de restrictions sur la vie des femmes.

Cela fait 17 mois que les Talibans ont pris le contrôle de l'Afghanistan, et le pays est confronté à d'énormes défis. La moitié de la population est confrontée à une famine aiguë, à des températures hivernales inférieures à zéro, à une alimentation électrique intermittente et à une économie défaillante.

La vie est dure pour presque tout le monde, mais les femmes du pays ont également vu leurs libertés réduites - avec le droit de travailler, d'étudier et de se socialiser sévèrement limité par les règlements imposés par les dirigeants islamistes.

La BBC s'est entretenue avec des femmes de différentes régions du pays, qui lui ont envoyé des notes vocales et des messages. Elles ont raconté comment leur vie a changé de façon spectaculaire sous le régime taliban.

Nous protégeons certaines de leurs identités pour des raisons de sécurité.

*Avertissement : Cet article contient des références au suicide.

Vivant sans espoir

Légende image, Une travailleuse humanitaire dit qu'elle ne peut pas faire son travail suite aux interdictions des Talibans.

Des femmes de tous horizons ont été touchées depuis la prise de pouvoir par les talibans, notamment une travailleuse humanitaire du Badakhshan, l'une des régions les plus pauvres et les plus reculées du pays.

Début décembre, les talibans ont émis un ordre interdisant aux femmes de travailler pour des organisations non gouvernementales (ONG).

Ils ont justifié cette mesure en affirmant que le personnel féminin des ONG avait enfreint les codes vestimentaires en ne portant pas de hijabs ou de voiles.

Cette décision a été considérée comme une menace pour les opérations humanitaires urgentes dans le pays, ainsi qu'une violation des droits des femmes.

"Nous avons rencontré différentes personnes ; nous parlions avec des femmes, des hommes, des enfants et des personnes âgées", raconte la travailleuse humanitaire, qui est maintenant incapable d'exercer son travail.

"Nous leur demandions quels étaient leurs problèmes et leurs besoins, puis nous faisions part de leurs problèmes et de leurs voix à nos bureaux.

"Je me sentais heureuse d'aider mon peuple", ajoute-t-elle.

Au moins 124 personnes sont mortes à cause des températures glaciales, selon le ministère de la gestion des catastrophes, et l'aide est plus nécessaire que jamais.

L'ONU a déclaré à la fin de l'année dernière que deux tiers de la population afghane avaient besoin d'une aide humanitaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Sous le régime des talibans, les femmes ont disparu des espaces publics.

"Nous sommes juste en vie, sans espoir. Maintenant, je passe la plupart de mon temps à la maison. Je regarde des films, des vidéos sur les réseaux sociaux et des programmes télévisés pour passer le temps", dit-elle.

La travailleuse humanitaire avait également espéré étudier pour un master, mais dit que ces rêves sont maintenant "brisés".

"Maintenant, je suis fatiguée de ne rien faire du tout pendant la journée. Je ne peux même pas aller dehors l'esprit tranquille".

Elle dit avoir eu plusieurs démêlés avec les talibans.

"Chaque fois que je sors, ils m'arrêtent aux points de contrôle et me disent de porter un hijab et de couvrir mon visage et mes cheveux. Bien que j'ai un hijab correct, ils vous arrêteraient quand même et vous ordonneraient de porter votre hijab correctement."

Je n'ai rien à faire

En Afghanistan, une couturière était connue pour ses créations traditionnelles et colorées.

Cette femme, âgée d'une trentaine d'années, était le seul soutien financier de sa famille et faisait vivre son mari et ses enfants avant que les talibans ne lui ordonnent de fermer son entreprise.

"Je n'ai rien à faire quand je me lève le matin ; je fais ma prière, je prépare le petit-déjeuner et je nettoie la maison", dit-elle.

Légende image, Des femmes propriétaires d'entreprises ont vu leurs magasins fermés

"Avant, je cousais différents types de tenues, notamment des robes pour les mariées, les enfants et les vêtements traditionnels locaux. J'avais l'habitude d'ajouter de petits miroirs aux vêtements, de coudre des motifs et de colorer des patchs".

La couturière avait déjà déplacé sa boutique du marché vers un village, mais elle a tout de même été retrouvée par les talibans, qui l'ont obligée à fermer.

"Ma boutique est fermée ; les femmes ne sont pas autorisées à travailler. Mes clients ne cessent de me demander pourquoi j'ai fermé, et je leur réponds que je ne peux pas avoir mon magasin ouvert, mais que je peux préparer vos vêtements dans ma maison.

Je leur réponds que je ne peux pas ouvrir mon magasin, mais que je peux préparer vos vêtements chez moi. "Je ne peux cependant pas avoir tout mon magasin chez moi, car ma maison est petite et je n'ai qu'une simple machine que je peux utiliser.

"Je ne peux coudre que des vêtements simples, pas des robes de mariée ou de soirée, car je n'ai pas l'équipement nécessaire", explique-t-elle à la BBC.

"Mon mari et moi sommes actuellement au chômage, et notre situation financière se détériore de jour en jour. Et mes filles ne sont pas non plus en mesure de nous soutenir ; parfois nous recevons un peu d'aide de nos proches, et c'est tout".

Un empoisonnement lent

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les filles n'ont pas le droit de recevoir un enseignement secondaire

L'éducation des femmes est l'un des principaux domaines visés par les talibans depuis leur prise de pouvoir.

Le régime a exclu les filles de l'enseignement secondaire en septembre 2021 et a fait volte-face sur leur retour en mars de l'année dernière. Les femmes ont également été interdites d'accès aux universités en décembre.

Une psychologue travaille comme enseignante dans une école secrète, où elle donne des cours à des classes remplies de 70 élèves qui veulent apprendre - la plus jeune a 10 ans et la plus âgée 20 ans.

Elle organise également des séances de thérapie privées avec elles et leurs familles.

"Avant l'interdiction, je me trouvais habituellement au bureau à cette heure de la journée, ou à l'école. C'est bizarre - tout a changé, de nos horaires quotidiens à notre façon de vivre", dit-elle dans une note vocale envoyée à la BBC.

Légende image, L'enseignante organise également des séances de thérapie privées avec les élèves et leurs familles.

La psychologue dit recevoir plus de 30 messages par nuit de filles souhaitant participer à ses cours - un nombre qui, selon elle, ne cesse d'augmenter.

"Ce sont des filles qui sont dans des situations pires que la mienne et qui ont des pensées suicidaires.

"Elles veulent se suicider et mettre fin à leur vie parce qu'elles ont perdu tous les besoins fondamentaux qu'elles avaient."

Pour la psychologue, l'une des expériences les plus effrayantes pour une femme afghane est d'être arrêtée par les talibans aux points de contrôle.

"On a l'impression de ne pas pouvoir respirer", dit-elle.

"Ils ne nous demandent pas forcément de donner notre portable ou de vérifier nos sacs à main. Ces choses ne sont pas faites mais elles nous tuent lentement - comme un empoisonnement lent."

"Nous effrayer, nous faire sentir que... je veux dire... créer un problème qu'ils ne nous tueront pas avec une balle mais ils nous tueront avec les peurs. Et s'ils vous demandent, où est votre mahram (chaperon) ? Et s'ils vous demandent où vous avez travaillé ?"

Je me sens plus libre

Crédit photo, Omaro-Taha Légende image, Certaines femmes disent que la vie sous le régime taliban a des côtés positifs.

Omaro-Tah est enseignante dans une madrassa (école religieuse) et étudiante en première année de médecine.

Contrairement à d'autres femmes que nous avons entendues, elle dit se sentir plus libre sous le régime des talibans.

"Nous sommes très heureuses de la sécurité. Elle est très bonne maintenant. Nous sommes heureuses de la séparation entre les études et l'environnement.

"[Les femmes] se sentent libres et peuvent mieux étudier que par le passé. Cela fait aussi partie de notre religion qu'il y ait des lieux séparés pour les deux sexes", dit-elle.

Omaro-Tah est également favorable aux restrictions imposées aux vêtements des femmes. Depuis mai dernier, les femmes ont reçu l'ordre de porter le hijab et de se couvrir le visage en public.

"Selon notre religion, nous devons être couvertes. C'est beaucoup mieux pour [les femmes]", explique-t-elle à la BBC.

Cependant, elle reconnaît que la prise de pouvoir par les talibans a eu des conséquences négatives, notamment "la baisse du statut économique des gens, le chômage, la fermeture d'usines et la migration des gens vers d'autres pays parce qu'ils n'ont pas de travail".

"Ces problèmes ont un impact sur le moral de la population. Mais j'ai bon espoir que tous ces problèmes seront résolus", ajoute-t-elle.